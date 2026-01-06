Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Описание экскурсии
Озеро Рица и не только
Вы проедете вокруг озера Рица, подниметесь на его главную видовую площадку, раскроете богатую историю этих волшебных мест и ощутите царящее здесь умиротворение. А также увидите четыре живописных водопада с забавными названиями: Мужские Слёзы, Птичий клюв, Молочный и Девичьи Слёзы. Посетите древний Юпшарский каньон, полюбуетесь карстовым Голубым озером и услышите, с чем связан необычный цвет его воды.
Прошлое и настоящее Абхазии
Абхазия — страна со сложной и богатой историей и фантастически красивыми пейзажами. Я расскажу, как и когда здесь были образованы пещеры, озера, водопады и Кавказские горы. Поделюсь любопытными фактами о местной флоре и фауне и познакомлю вас с историей нашего государства, насчитывающей более 1200 лет. Вы узнаете много интересного как о первобытных людях, так и о современных реалиях.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
- Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк не включены в стоимость: 700 ₽ взрослый; 200 ₽ — от 8 до 12 лет, до 7 — бесплатно
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Был запрос на романтику, так как у нас годовщина свадьбы. Гид помог все организовать. Нисколько не пожалел, а наоборот счастлив. Шикарно провели день с супругой.
Рекомендую однозначно