Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Вы проедете вокруг озера Рица, подниметесь на его главную видовую площадку, раскроете богатую историю 📖 этих волшебных мест и ощутите царящее здесь умиротворение. А также увидите четыре живописных водопада с забавными названиями: «Мужские слезы», «Птичий клюв», «Молочный» и «Девичьи слезы». Посетите древний Юпшарский каньон, полюбуетесь карстовым Голубым озером и услышите, с чем связан необычный цвет его воды.

Прошлое и настоящее Абхазии

Абхазия — страна со сложной и богатой историей и фантастически красивыми 🤩 пейзажами. Я расскажу, как и когда здесь были образованы пещеры, озера, водопады и Кавказские горы ⛰️. Поделюсь любопытными фактами о местной флоре и фауне и познакомлю вас с историей нашего государства, насчитывающей более 1200 лет. Вы узнаете много интересного как о первобытных людях, так и о современных реалиях.

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