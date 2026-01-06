Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Из Сочи - на озеро Рица в индивидуальном формате

Посетить визитную карточку Абхазии и услышать о местных традициях, истории и культуре
Приглашаю провести день в окружении волшебных горных озер, водопадов, пещер и каньонов! Вы раскроете всю красоту и величие абхазской природы, погрузитесь в насыщенную событиями историю страны и познакомитесь поближе с менталитетом местных жителей. А я сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам на долгие годы.
4.9
50 отзывов
Из Сочи - на озеро Рица в индивидуальном формате
Из Сочи - на озеро Рица в индивидуальном формате
Из Сочи - на озеро Рица в индивидуальном формате

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Вы проедете вокруг озера Рица, подниметесь на его главную видовую площадку, раскроете богатую историю этих волшебных мест и ощутите царящее здесь умиротворение. А также увидите четыре живописных водопада с забавными названиями: Мужские Слёзы, Птичий клюв, Молочный и Девичьи Слёзы. Посетите древний Юпшарский каньон, полюбуетесь карстовым Голубым озером и услышите, с чем связан необычный цвет его воды.

Прошлое и настоящее Абхазии

Абхазия — страна со сложной и богатой историей и фантастически красивыми пейзажами. Я расскажу, как и когда здесь были образованы пещеры, озера, водопады и Кавказские горы. Поделюсь любопытными фактами о местной флоре и фауне и познакомлю вас с историей нашего государства, насчитывающей более 1200 лет. Вы узнаете много интересного как о первобытных людях, так и о современных реалиях.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
  • Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк не включены в стоимость: 700 ₽ взрослый; 200 ₽ — от 8 до 12 лет, до 7 — бесплатно

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном Вам месте до Центрального Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 915 туристов
Я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Провожу экскурсии с 2007 года, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
2
3
2
1
1
Алексей
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
Все супер, всем рекомендую, отличная поездка. Гид отличный интеллигентный, воспитанный молодой человек.
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А
Ездили 24.02.2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все понравилось! Посетили очень красивые места. Даниэль прекрасный гид, который знает историю своего народа, эрудированный и спокойный (мы были с детьми,
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которые «шумные». Маршрут очень интересный. Где нам нравилось -останавливались. Отдельное спасибо за обед в Абхазском дворике и за винный погреб с дегустацией! Поездка прошла спокойно, водит Даниэль аккуратно. Всем советуем брать экскурсию! Впечатления не забываемы!

Ездили 24.02.2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все понравилось! Посетили очень красивые места. Даниэль
Ездили 24.02.2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все понравилось! Посетили очень красивые места. Даниэль
Ездили 24.02.2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все понравилось! Посетили очень красивые места. Даниэль
Ездили 24.02.2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все понравилось! Посетили очень красивые места. Даниэль
Ездили 24.02.2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все понравилось! Посетили очень красивые места. Даниэль
Ездили 24.02.2024 в Абхазию. За нами приехал Даниэль. Нам все понравилось! Посетили очень красивые места. Даниэль
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Дарья
Поездка была замечательной, легко договорились с Саидом о том, что получится посетить все мои любимые места в Абхазии за один день. Услышали много интересного про страну и традиции, во всех туристических местах опережали большие группы людей, поэтому всё было максимально комфортно. Рекомендуем Саида еще и как фотографа, делает замечательные фото и видео)
Поездка была замечательной, легко договорились с Саидом о том, что получится посетить все мои любимые места
Поездка была замечательной, легко договорились с Саидом о том, что получится посетить все мои любимые места
Поездка была замечательной, легко договорились с Саидом о том, что получится посетить все мои любимые места
Поездка была замечательной, легко договорились с Саидом о том, что получится посетить все мои любимые места
Поездка была замечательной, легко договорились с Саидом о том, что получится посетить все мои любимые места
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Динара
Получила через Саида отличное маленькое путешествие, именно такое, как и хотела☺️ Была в Сочи с дочкой 8 лет и у нас образовался свободный день. Через этот сервис, пообщавшись с разными
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гидами, остановилась на Саиде. В сообщениях уже чувствуется, что человек с душой подходит к своему делу и любит людей😊 Сразу скажу, что я не хотела стандартных экскурсий с историческими данными. Я хотела просто интересную поездку, как со старым другом на веселом вайбе)))
В день экскурсии у Саида, к сожалению, случилась авария, но Саид быстро прислал своего коллегу, с классным именем Мамука Аполлонович😁 Мамука отличный собеседник и приятный человек, всю дорогу мы смеялись, пели песни, ну и, конечно, останавливались в красивых местах, где-то хотелось узнать историю и Мамука рассказывал, где-то хотелось просто молча побыть и полюбоваться. Мамука сделал много классных фото, что мне даже и не пришлось доставать свой телефон.
Машина очень комфортная и чистая. Вообще название экскурсии соответствует содержанию)) комфорт я получила на все сто👍🏻 Дочке 8 лет тоже все понравилось и она с удовольствием потом вспоминала поездку🥰 После экскурсии Саид поинтересовался, все ли хорошо было и очень переживал за свой форс-мажор. Редкая забота и внимание)
В общем, дорогой человек, читающий этот отзыв, моя рекомендация будет такой - если ты веришь в Бога, тебе сюда, здесь он точно есть😉🍀💚 а если не веришь, то комфорт любят все и у Саида он есть, настоящий😊👍🏻

Получила через Саида отличное маленькое путешествие, именно такое, как и хотела☺️ Была в Сочи с дочкой
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Данил
В первый раз были в Абхазии. Все было супер. Шикарные знания у гида. Очень было интересно общаться. Забрали прям от отеля на красной поляне и вернули обратно.
Был запрос на романтику, так как у нас годовщина свадьбы. Гид помог все организовать. Нисколько не пожалел, а наоборот счастлив. Шикарно провели день с супругой.
Рекомендую однозначно
В первый раз были в Абхазии. Все было супер. Шикарные знания у гида. Очень было интересно
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Римма
Нашим гидом был Адгур. Очень благодарны за информацию об Абхазии и ее жителях, рассказанную с любовью к Родине. Узнали много нового и прониклись уважением к этой стране. Экскурсия прошла в соответствии с нашими ожиданиями, интересно и комфортно. Рекомендуем.
Нашим гидом был Адгур. Очень благодарны за информацию об Абхазии и ее жителях, рассказанную с любовью
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