Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Из Сочи — на озеро Рица!

Посетить «визитную карточку» Абхазии и услышать о местных традициях, истории и культуре

Саид
Саид – Гид из Сочи
Приглашаю провести день в окружении волшебных горных озер, водопадов, пещер и каньонов! Вы раскроете всю красоту и величие абхазской природы, погрузитесь в насыщенную событиями историю 📖 страны и познакомитесь поближе с менталитетом местных жителей.

А я сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам на долгие годы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 89007 565 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только
Вы проедете вокруг озера Рица, подниметесь на его главную видовую площадку, раскроете богатую историю 📖 этих волшебных мест и ощутите царящее здесь умиротворение. А также увидите четыре живописных водопада с забавными названиями: «Мужские слезы», «Птичий клюв», «Молочный» и «Девичьи слезы». Посетите древний Юпшарский каньон, полюбуетесь карстовым Голубым озером и услышите, с чем связан необычный цвет его воды.

Прошлое и настоящее Абхазии
Абхазия — страна со сложной и богатой историей и фантастически красивыми 🤩 пейзажами. Я расскажу, как и когда здесь были образованы пещеры, озера, водопады и Кавказские горы ⛰️. Поделюсь любопытными фактами о местной флоре и фауне и познакомлю вас с историей нашего государства, насчитывающей более 1200 лет. Вы узнаете много интересного как о первобытных людях, так и о современных реалиях.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите паспорт, он понадобится для пересечения границы
  • Входные билеты 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включены в стоимость — 350 рублей с человека
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!
Из Сочи — на озеро Рица!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Саид
Саид
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Саид, я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Экскурсии провожу более 10 лет. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. С радостью покажу вам нашу маленькую удивительную страну и отвечу на любые вопросы.
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