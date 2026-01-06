Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Приглашаю провести день в окружении волшебных горных озер, водопадов, пещер и каньонов! Вы раскроете всю красоту и величие абхазской природы, погрузитесь в насыщенную событиями историю страны и познакомитесь поближе с менталитетом местных жителей. А я сделаю все, чтобы наше путешествие запомнилось вам на долгие годы.

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Вы проедете вокруг озера Рица, подниметесь на его главную видовую площадку, раскроете богатую историю этих волшебных мест и ощутите царящее здесь умиротворение. А также увидите четыре живописных водопада с забавными названиями: Мужские Слёзы, Птичий клюв, Молочный и Девичьи Слёзы. Посетите древний Юпшарский каньон, полюбуетесь карстовым Голубым озером и услышите, с чем связан необычный цвет его воды.

Прошлое и настоящее Абхазии

Абхазия — страна со сложной и богатой историей и фантастически красивыми пейзажами. Я расскажу, как и когда здесь были образованы пещеры, озера, водопады и Кавказские горы. Поделюсь любопытными фактами о местной флоре и фауне и познакомлю вас с историей нашего государства, насчитывающей более 1200 лет. Вы узнаете много интересного как о первобытных людях, так и о современных реалиях.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно

Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк не включены в стоимость: 700 ₽ взрослый; 200 ₽ — от 8 до 12 лет, до 7 — бесплатно

Пересечение границы