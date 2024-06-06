🚗 На машине Групповая 10 часов 46 отзывов Популярное предложение Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас Начало: По вашему месту проживания «Природа Рицинского национального парка очень красива и живописна» Расписание: ежедневно в 06:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 118 отзывов Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и... «Оцените красоту её природных памятников: лазурных озёр и водопадов, ущелий и тропических парков» Расписание: ежедневно в 06:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 210 отзывов Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники Начало: У железнодорожного вокзала Сочи Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00 675 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 94 отзыва «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны» Начало: От ближайшей к вам остановки «Здесь царит колорит прошлого века в сочетании с удивительной красоты природой» Расписание: ежедневно в 06:00 1800 1 620 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида Начало: Пгт Красная Поляна «Слиться с природой у водопада Кейва» от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 6 часов 43 отзыва Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас Начало: На Курортном проспекте в Сочи «Прыжок в воду — и дальше вас ждет самое интересное: пешком и вплавь мы пройдем каньон, попрыгаем и поныряем, а еще искупаемся в природном джакузи» Расписание: ежедневно в 10:00 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 337 отзывов Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч... «Приглашаем полюбоваться невероятной природой и уютными курортами Абхазии» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 21 отзыв От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи) Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног... «Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина» Расписание: ежедневно в 06:00 1 750 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Индивидуальная 6 часов 45 отзывов Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы Начало: Сочи «Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников» 17000 13 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 140 отзывов Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ... «Во время похода я не дам вам заскучать и расскажу об особенностях кавказской природы, местных обычаях и своеобразии южного менталитета» от 6000 5 400 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест «Добравшись до природного памятника, вы сможете искупаться в чистой воде, услышите старинное предание о любви пастуха и юной девушки, а также узнаете о местной традиции, связанной с этой легендой» 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 3 часа 26 отзывов Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ... «Разнообразие природных богатств в нём безгранично» 10555 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 10 часов 67 отзывов Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица «Вы не только насладитесь красотой природы, но и узнаете много нового» 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 60 отзывов Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии Начало: В Сириусе «По пути в горные поселки вы посетите величественное Ахштырское ущелье, где построили Скайпарк, и увидите каньон Белые скалы» 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 70 отзывов Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста «Вам предстоит знакомство с неповторимой природой Сочи в ущельях реки Хоста» 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 187 отзывов Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика» Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ... «Я проведу вас с гондольной канатной дороги к новому парку водопадов «Менделиха», где, по легенде, затерялся клад с реликвиями «Золото Кубанской Рады»» 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас Начало: П. Галицыно «Любителям природы, спорта и приключений эта треккинг-экскурсия даст возможность насладиться одним из самых красивых уголков региона» от 7 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А... «Знаком ли вам азарт походов и радость от единения с удивительной природой» 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 176 отзывов Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия» Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере «Мы пройдёмся по залам, которые доступны для путешественников, и поговорим о происхождении природного чуда» 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 35 отзывов Путешествие по живописным уголкам Сочи Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом Начало: Из отеля «После мы отправимся в природный комплекс водопадов — в зависимости от времени года посетим 5-7 из них» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 42 отзыва Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры Начало: В Адлере «🌿 В пути вы познакомитесь с флорой и фауной этих мест, узнаете об их природном происхождении и научитесь распознавать лекарственные растения и ягоды» от 8 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 23 отзыва Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере «Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий» 2300 2 070 ₽ за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 19 отзывов Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост» «Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах» 12000 11 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 97 отзывов Популярное предложение Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере «А в обязательную программу входит знаменитое озеро Рица, необычное Голубое, три водопада и пейзажи курортной Гагры» от 12900 11 610 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас Начало: У Зимнего театра «Заглянете в бесплатный бювет и освежитесь природной минеральной водой» 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 64 отзыва Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории Начало: По договоренности «Я подготовила для вас микс истории, архитектуры, природы и лучших смотровых площадок» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 52 отзыва Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района) «Высоко в горах, в уютных селах вы прикоснетесь к истории древних храмов и крепостей, откроете новые пейзажи Гагры и Рицы, побываете на сказочных водопадах и в грандиозных ущельях, а также познакомитесь с наследием колоритного Сухуми» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 35 отзывов Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста» «Вниз к водопадам по скальной тропе» 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города «Гору Ахун со знаменитой смотровой площадкой» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 119 отзывов Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк «Полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и раскроете особенности непризнанного государства» 13 499 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 128 отзывов Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий Начало: В вашем отеле в Сочи «А еще вы, конечно, услышите о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей» Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л... «А также посетите грот Прометея, увидите дивный водопад и горное озеро, прикоснётесь к фрагментам мезозоя в Чертовой купели» от 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 27 отзывов Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк «Панорамы гор и сочные зелёные луга, поляны с самым северным чаем в мире и колорит природных пейзажей — это всё о чайных плантациях, куда мы отправимся первым делом» 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов 29 отзывов Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу) «Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна» 8900 8 010 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 31 отзыв Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа Начало: У Морского порта «Какие мифы и легенды скрывает гора Бытха, смотрящая на Сочи из-за облаков» 6400 5 440 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 4.5 часа 40 отзывов Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи Начало: В микрорайоне Новая Мацеста «Мы посетим 4 известных достопримечательности, которые помогут вам составить представление о богатой природе нашего края» 14500 13 775 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 175 отзывов Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне «Исследовать сочинскую природу с ветерком» 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 222 отзыва Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений Начало: Адлер «А по желанию можно подняться выше в горы по канатной дороге на «Розу Пик» и полюбоваться впечатляющими пейзажами Кавказских гор» 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Индивидуальная 9 часов 128 отзывов Большая экскурсия по окрестностям Сочи Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк Начало: Адлерский район или Сириус «Прокатитесь по канатной дороге, насладитесь невероятными высокогорными пейзажами и услышите историю преображения Сочи» 13000 9 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 137 отзывов В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста» «Лес и горы: 5 часов наедине с природой» от 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 146 отзывов Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды Начало: В Морском порту Сочи «Мы будем гулять по верхней набережной Сочи, поэтому вы налюбуетесь морскими пейзажами» 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🎈 На воздушном шаре 🏎 На кабриолете Индивидуальная 12 часов 87 отзывов Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района) «От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города Начало: Центральный район Сочи «Извечная тропическая свежесть Дендрария и невероятный вид на цепи гор и гладь моря со смотровой башни парка, где одновременно можно увидеть и легендарную гору Фишт, и ее «младшего брата» — одноименный стадион в Олимпийском парке» от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 87 отзывов Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны Начало: От вашего отеля «Погуляете по набережной в долине горной реки и насладитесь фантастическими видами со смотровой площадки» 11 500 ₽ за всё до 4 чел.