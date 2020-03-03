139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Выбирали экскурсию для семьи из 4 человек и ни сколько не пожалели. Отличная экскурсия на комфортабельном минивэне с компетентным во всех вопросах гидом, умеющим подать информацию и составить маршрут, учитывая ваши пожелания. Мы побывали на даче И.В. Сталина в районе города Гагра, остановились на набережной (сейчас ведется реставрация знаменитой колоннады и самой набережной), по дороге купили хорошее домашнее вино и сыр, насладились природой Рицинского парка. Никогда раньше не были на озере зимой, это отдельные впечатления, т.к. летом из-за обильной зелени не просматриваются горные пейзажи по дороге на Рицу, а сейчас все как на ладони. Мало машин и автобусов с туристами, что делает поездку еще более привлекательной в это время года. Заснеженные вершины гор на фоне реликтового озера волшебны. Замечательная поездка с замечательным гидом. Особенно надо отметить спокойный, профессиональный и безопасный стиль вождения Романа, знание дороги и местных особенностей. Благодарим гида, безусловно рекомендуем этот тур другим путешественникам!