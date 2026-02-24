139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этом автопутешествии вы посетите Гагру и самое чарующее место Абхазии — озеро Рица. А по дороге насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах. На Рице мы проведём до двух часов и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

8:00 — выезд из центра Сочи, 9:00 — из Адлера

Дорога до озера Рица займёт около 5 часов с учётом прохождения границы

По пути вы услышите рассказ о регионе: природные особенности, культура и обычаи местных жителей, а также песни и музыку Апсны

10:30 — смотровая площадка и визитные карточки Гагры (1 час)

Мы увидим самую короткую реку в мире — Репруа, ресторан «Гагрипш» и колоннаду

А ещё сделаем первые фото на фоне моря, погуляем по парку и посмотрим на заброшенную канатную дорогу

12:00 — водопад Девичьи Слёзы (15 минут)

Здесь стоит обязательно попробовать чистейшую воду и загадать желание, бросив монетку

12:30 — местный винный погребок и коптильня (1 час)

Здесь можно приобрести домашние вина, копчёные сыры, мясо, аджику, специи, чурчхелу и варенье из фейхоа. Дегустация всего этого — бесплатно!

14:00 — Голубое озеро (20 минут)

Вместе мы рассмотрим удивительный оттенок озера — от лазурного до глубокого синего

Если захотите, можно умыться мягкой водой, которая, по легенде, дарит молодость

14:30 — каньон «Каменный мешок» и обрыв «Прощай, Родина!» (40 минут)

Вас ждут захватывающие виды глубокого ущелья среди отвесных скал (без остановки)

Мы постоим над обрывом, от которого захватывает дух, и сделаем фотографии

15:00 — обед с дегустацией абхазской кухни (45 минут)

В местном кафе вы попробуете мамалыгу, сыр сулугуни, фасоль, копчёное мясо и хачапури. Также есть салаты, супы, шашлык, овощи и форель, приготовленные на мангале

Запьёте обед вином, коньяком, чачей, горным чаем или компотом из фейхоа. Осенью и зимой — глинтвейном

16:00 — дополнительные остановки (до 1 часа)

(при доступной дороге)

Молочный водопад, известный своим белоснежным каскадом.

Дача И. В. Сталина — место с исторической атмосферой и красивыми видами.

17:00 — выезд с озера Рица в сторону границы

18:30–19:00 — возвращение в Адлер/Сочи

Вы приедете домой с чувством, что прикоснулись к живой истории и красоте горной Абхазии, а также с отличными фотографиями и памятными впечатлениями.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд в Рицинский нац. парк — 700 ₽ (до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 200 ₽), с 1 мая 2026 — 1000 ₽ (до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 500 ₽); посещение дачи Сталина — 350 ₽; обед в кафе нац. кухни на 3-х человек — 4000 ₽. Покупка домашних вин, копчёных сыров, специй, чая, мёда — по желанию (дегустации бесплатно)

Забираю только из центра Сочи, Хосты и Адлера. Из Красной Поляны и Розы Хутор за небольшую дополнительную плату. Из Дагомыса, Лоо и Лазаревского забрать вас, к сожалению, не смогу!

Пересечение границы