139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этом автопутешествии вы посетите Гагру и самое чарующее место Абхазии — озеро Рица.
А по дороге насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах.
На Рице мы проведём до двух часов и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.
А по дороге насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах.
На Рице мы проведём до двух часов и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из центра Сочи, 9:00 — из Адлера
- Дорога до озера Рица займёт около 5 часов с учётом прохождения границы
- По пути вы услышите рассказ о регионе: природные особенности, культура и обычаи местных жителей, а также песни и музыку Апсны
10:30 — смотровая площадка и визитные карточки Гагры (1 час)
- Мы увидим самую короткую реку в мире — Репруа, ресторан «Гагрипш» и колоннаду
- А ещё сделаем первые фото на фоне моря, погуляем по парку и посмотрим на заброшенную канатную дорогу
12:00 — водопад Девичьи Слёзы (15 минут)
- Здесь стоит обязательно попробовать чистейшую воду и загадать желание, бросив монетку
12:30 — местный винный погребок и коптильня (1 час)
Здесь можно приобрести домашние вина, копчёные сыры, мясо, аджику, специи, чурчхелу и варенье из фейхоа. Дегустация всего этого — бесплатно!
14:00 — Голубое озеро (20 минут)
- Вместе мы рассмотрим удивительный оттенок озера — от лазурного до глубокого синего
- Если захотите, можно умыться мягкой водой, которая, по легенде, дарит молодость
14:30 — каньон «Каменный мешок» и обрыв «Прощай, Родина!» (40 минут)
- Вас ждут захватывающие виды глубокого ущелья среди отвесных скал (без остановки)
- Мы постоим над обрывом, от которого захватывает дух, и сделаем фотографии
15:00 — обед с дегустацией абхазской кухни (45 минут)
- В местном кафе вы попробуете мамалыгу, сыр сулугуни, фасоль, копчёное мясо и хачапури. Также есть салаты, супы, шашлык, овощи и форель, приготовленные на мангале
- Запьёте обед вином, коньяком, чачей, горным чаем или компотом из фейхоа. Осенью и зимой — глинтвейном
16:00 — дополнительные остановки (до 1 часа)
(при доступной дороге)
- Молочный водопад, известный своим белоснежным каскадом.
- Дача И. В. Сталина — место с исторической атмосферой и красивыми видами.
17:00 — выезд с озера Рица в сторону границы
18:30–19:00 — возвращение в Адлер/Сочи
Вы приедете домой с чувством, что прикоснулись к живой истории и красоте горной Абхазии, а также с отличными фотографиями и памятными впечатлениями.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: проезд в Рицинский нац. парк — 700 ₽ (до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 200 ₽), с 1 мая 2026 — 1000 ₽ (до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 500 ₽); посещение дачи Сталина — 350 ₽; обед в кафе нац. кухни на 3-х человек — 4000 ₽. Покупка домашних вин, копчёных сыров, специй, чая, мёда — по желанию (дегустации бесплатно)
- Забираю только из центра Сочи, Хосты и Адлера. Из Красной Поляны и Розы Хутор за небольшую дополнительную плату. Из Дагомыса, Лоо и Лазаревского забрать вас, к сожалению, не смогу!
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт (лучше захватить и свидетельство о рождении)
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5536 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 263 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Нам понравился комфорт, который был организован- это и скорость прохождения границы, и автомобиль, и стиль вождения. Программа экскурсии была насыщенной и интересной. С Романом мы узнали много нового об Абхазии,
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Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С ним было комфортно в поездке. Во всем подсказывал, помогал. Сама экскурсия - восторг❤️ Виды потрясающие😍 Можно попробовать домашнее вино, сыр, мясо, мед, мандарины! Очень рекомендую к посещению. Хочется вновь и вновь возвращаться!
+2
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Замечательная получилась поездка, набрались впечатлений даже не смотря на несезон. Рекомендую!
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И
Ездили с Романом на экскурсию не в первый раз. Как всегда организовано всё на высоте, Роман отлично на протяжении всей экскурсии рассказывает о каждом месте, событии. Всегда прислушивается к личным
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Путешествие просто замечательное. Роману огромное спасибо. Показал все достопримечательности с подобным описанием. 👍 Ощее впечатление ВЕЛИКОЛЕПНОЕ. В общем если поедите с Романом увидите всё. Да же то что не ожидаете увидеть. Роману огромное спасибо за поездку👍
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Т
Большая благодарность Роману за отличную организацию очень увлекательного путешествия! Все было очень интересно, учитывались все наши пожелания и мы все равно двигались по запланированному графику. Спасибо!
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