139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Через Гагру на озеро Рица

Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона

Роман
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Роман – ваш гид
В этом авто-туре вы посетите самое чарующее место Абхазии — озеро Рица.

По дороге на озеро вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах.

На Рице мы погуляем и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.
От
7800 ₽
7020 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии139 отзывов
4.95
Через Гагру на озеро Рица
Через Гагру на озеро Рица

Что вас ожидает

  • Вы попробуете самую вкусную воду и загадаете желания на водопаде «Девичьи слёзы».
  • Омолодитесь, как гласит легенда, умывшись самой мягкой водой из «Голубого озера».
  • Сделаете незабываемые фото в каньоне «Каменный мешок» и постоите над высоким обрывом «Прощай, Родина!»
  • Попробуете традиционные блюда Абхазии: мамалыгу, сыр, фасоль, копченое мясо и хачапури, а из напитков — компот из фейхоа или горный чай.
  • При доступной дороге мы также посетим «Молочный водопад» и дачу И.В. Сталина.
  • По пути я покажу вам, где можно купить самые лучшие в этих местах домашние вина, мёд и копченые сыры.

В ходе экскурсии я расскажу, как образовалась Абхазия, кто её населяет, какие здесь существуют традиции и обычаи. Вы узнаете о военных и мирных временах Абхазии, о её борьбе за независимость, о природных особенностях, о культуре и кухне местных жителей. Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от красоты горной Абхазии, а также с прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: проезд в Рицинский нац.парк — 350 руб. (детям до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 руб.); посещение дачи Сталина — 150 руб.; обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб.
  • Дополнительные услуги: качественная фотосъемка с лучших ракурсов с передачей фото на эл. почту. Без обработки — 2000 руб., в базовой обработке — 3000 руб.
Через Гагру на озеро Рица
Через Гагру на озеро Рица
Через Гагру на озеро Рица
Через Гагру на озеро Рица
Через Гагру на озеро Рица
Через Гагру на озеро Рица
Через Гагру на озеро Рица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и местный колорит. В Абхазию езжу постоянно уже более трёх лет. На Олимпиаде я проходил спецкурсы по вождению в разных условиях, в т.ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и по Абхазии. До встречи!
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139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой.
Спасибо Роману большое
28 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Роман очень образованный и эрудированный. Его рассказы очень интересные о всех достопримечательностях Абхазии интересны не только взрослым , но и нашей дочке , которой 13 лет. Побывали в местах в которых с обычными экскурсиями не попадёшь. Огромное спасибо. Экскурсию рекомендуем . Марина
Денис
21 февраля 2020
Это было очень круто! Рома провёл отличную экскурсию - от истории и природы до знакомства с интересными людьми. Всем советую!
15 февраля 2020
Прекрасный тур! Понравился маршрут - живописный и насыщенный, от солнца к снегу и смена климата; понравился экскурсовод - много информации, интересный рассказ; понравилась погода, повезло с солнцем и снегом.
В целом - рекомендую. Отлично!
9 февраля 2020
Все отлично прошло, экскурсовод на высоте)))
24 января 2020
Всё было отлично, даже не смотря на погоду, был проливной дождь, впечатления
От экскурсии обалденные
Юрий
12 января 2020
Были на индивидуальной экскурсии по Абхазии с мужем в январе 2020.
Роман очень приятный человек, глубоко погруженный в свою тему.
Он любит и хорошо знает землю, о которой рассказывает.
Это чувствуется.
Вождение было комфортным и безопасным.
Еще Роман сделал нас несколько совместных фотографий на память - мы очень благодарны!
Абхазия просто потрясающе красива, мы счастливы, что остановили свой выбор на экскурсии от трипстер, а в частности - на кандидатуре Романа.
Анастасия
10 января 2020
09.01.20 отправились с Романом на оз.Рица!
Чудесный гид, рассказывает подробно и интересно)
Почти целый день был дождик, но нам это нисколько не помешало))
Роман знает потаённые уголки и прислушивался к нашим пожеланиям!
Что было важно для меня - человек не навязчивый и в какие то моменты просто хотелось побыть одной в тишине в соединение с природой, он как будто чувствовал и не мешал)))
У нас проучилась камерная экскурсия, были в двоем с подругой и ощутили мужскую заботу и защиту!)
Благодарю ❤️️
9 января 2020
Выбирали экскурсию для семьи из 4 человек и ни сколько не пожалели. Отличная экскурсия на комфортабельном минивэне с компетентным во всех вопросах гидом, умеющим подать информацию и составить маршрут, учитывая ваши пожелания. Мы побывали на даче И.В. Сталина в районе города Гагра, остановились на набережной (сейчас ведется реставрация знаменитой колоннады и самой набережной), по дороге купили хорошее домашнее вино и сыр, насладились природой Рицинского парка. Никогда раньше не были на озере зимой, это отдельные впечатления, т.к. летом из-за обильной зелени не просматриваются горные пейзажи по дороге на Рицу, а сейчас все как на ладони. Мало машин и автобусов с туристами, что делает поездку еще более привлекательной в это время года. Заснеженные вершины гор на фоне реликтового озера волшебны. Замечательная поездка с замечательным гидом. Особенно надо отметить спокойный, профессиональный и безопасный стиль вождения Романа, знание дороги и местных особенностей. Благодарим гида, безусловно рекомендуем этот тур другим путешественникам!
9 декабря 2019
Экскурсия просто СУПЕР! Соотношение цены и качества соответствуют на 100%. Роман очень приятный рассказчик и хороший водитель. Забрал нас из дома, показал несчетное количество поразительных мест, фотографировал буквально с каждым кустом и постоянно рассказывал какие-то безумно интересные и невероятные истории, легенды, угощал только что собранными грецкими орехами на запорошенном берегу озера Рица, на обратной дороге завез на абхазский рынок за фруктами. Это человек который буквально живет своей работой. Нисколько не пожалели, что остановили свой выбор именно на экскурсии с Романом. Настоятельно рекомендую все его экскурсии, потому что думаю, что каждая из них обязательна к посещению.
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