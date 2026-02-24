139 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате

Из Сочи или Адлера - к красотам горной Абхазии и самым живописным уголкам региона
В этом автопутешествии вы посетите Гагру и самое чарующее место Абхазии — озеро Рица.

А по дороге насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах.

На Рице мы проведём до двух часов и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.
5
263 отзыва
Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате
Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате
Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате

Описание экскурсии

8:00 — выезд из центра Сочи, 9:00 — из Адлера

  • Дорога до озера Рица займёт около 5 часов с учётом прохождения границы
  • По пути вы услышите рассказ о регионе: природные особенности, культура и обычаи местных жителей, а также песни и музыку Апсны

10:30 — смотровая площадка и визитные карточки Гагры (1 час)

  • Мы увидим самую короткую реку в мире — Репруа, ресторан «Гагрипш» и колоннаду
  • А ещё сделаем первые фото на фоне моря, погуляем по парку и посмотрим на заброшенную канатную дорогу

12:00 — водопад Девичьи Слёзы (15 минут)

  • Здесь стоит обязательно попробовать чистейшую воду и загадать желание, бросив монетку

12:30 — местный винный погребок и коптильня (1 час)

Здесь можно приобрести домашние вина, копчёные сыры, мясо, аджику, специи, чурчхелу и варенье из фейхоа. Дегустация всего этого — бесплатно!

14:00 — Голубое озеро (20 минут)

  • Вместе мы рассмотрим удивительный оттенок озера — от лазурного до глубокого синего
  • Если захотите, можно умыться мягкой водой, которая, по легенде, дарит молодость

14:30 — каньон «Каменный мешок» и обрыв «Прощай, Родина!» (40 минут)

  • Вас ждут захватывающие виды глубокого ущелья среди отвесных скал (без остановки)
  • Мы постоим над обрывом, от которого захватывает дух, и сделаем фотографии

15:00 — обед с дегустацией абхазской кухни (45 минут)

  • В местном кафе вы попробуете мамалыгу, сыр сулугуни, фасоль, копчёное мясо и хачапури. Также есть салаты, супы, шашлык, овощи и форель, приготовленные на мангале
  • Запьёте обед вином, коньяком, чачей, горным чаем или компотом из фейхоа. Осенью и зимой — глинтвейном

16:00 — дополнительные остановки (до 1 часа)

(при доступной дороге)

  • Молочный водопад, известный своим белоснежным каскадом.
  • Дача И. В. Сталина — место с исторической атмосферой и красивыми видами.

17:00 — выезд с озера Рица в сторону границы

18:30–19:00 — возвращение в Адлер/Сочи

Вы приедете домой с чувством, что прикоснулись к живой истории и красоте горной Абхазии, а также с отличными фотографиями и памятными впечатлениями.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд в Рицинский нац. парк — 700 ₽ (до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 200 ₽), с 1 мая 2026 — 1000 ₽ (до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 500 ₽); посещение дачи Сталина — 350 ₽; обед в кафе нац. кухни на 3-х человек — 4000 ₽. Покупка домашних вин, копчёных сыров, специй, чая, мёда — по желанию (дегустации бесплатно)
  • Забираю только из центра Сочи, Хосты и Адлера. Из Красной Поляны и Розы Хутор за небольшую дополнительную плату. Из Дагомыса, Лоо и Лазаревского забрать вас, к сожалению, не смогу!

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт (лучше захватить и свидетельство о рождении)
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5536 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и
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местный колорит! В Абхазии бываю постоянно с 2014 года. На Олимпиаде я проходил спецкурс по вождению в разных условиях, в т. ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 263 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
254
4
9
3
2
1
Г
Нам понравился комфорт, который был организован- это и скорость прохождения границы, и автомобиль, и стиль вождения. Программа экскурсии была насыщенной и интересной. С Романом мы узнали много нового об Абхазии,
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жизни и быте местных жителей, побывали на даче Сталина, на озере Рица, Гаграх… Роман был внимателен к детям, к деталям в своих рассказах, даже поработал фотографом) и с его помощью были сделаны лучшие кадры и видео!

Нам понравился комфорт, который был организован- это и скорость прохождения границы, и автомобиль, и стиль вождения.
Нам понравился комфорт, который был организован- это и скорость прохождения границы, и автомобиль, и стиль вождения.
Нам понравился комфорт, который был организован- это и скорость прохождения границы, и автомобиль, и стиль вождения.
Нам понравился комфорт, который был организован- это и скорость прохождения границы, и автомобиль, и стиль вождения.
Нам понравился комфорт, который был организован- это и скорость прохождения границы, и автомобиль, и стиль вождения.
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Мария
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С ним было комфортно в поездке. Во всем подсказывал, помогал. Сама экскурсия - восторг❤️ Виды потрясающие😍 Можно попробовать домашнее вино, сыр, мясо, мед, мандарины! Очень рекомендую к посещению. Хочется вновь и вновь возвращаться!
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С+2
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
Ездили на экскурсию с Романом в Абхазию. Нам очень понравилось. Роман был очень обходительный, общительный. С
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Эльвира
Замечательная получилась поездка, набрались впечатлений даже не смотря на несезон. Рекомендую!
Замечательная получилась поездка, набрались впечатлений даже не смотря на несезон. Рекомендую!
Замечательная получилась поездка, набрались впечатлений даже не смотря на несезон. Рекомендую!
Замечательная получилась поездка, набрались впечатлений даже не смотря на несезон. Рекомендую!
Замечательная получилась поездка, набрались впечатлений даже не смотря на несезон. Рекомендую!
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И
Ездили с Романом на экскурсию не в первый раз. Как всегда организовано всё на высоте, Роман отлично на протяжении всей экскурсии рассказывает о каждом месте, событии. Всегда прислушивается к личным
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пожеланиям. Ездили вдвоем с супругом на комфортабельном микроавтобусе (тоже было наше пожелание по поводу автомобиля, Роман его учел!), супруг достаточно придирчивый клиент, но в этот раз ему очень понравилось! В общем всё на высоте! В Абхазии я была второй раз, первый раз тоже была на эксурсии с другим экскурсоводом (абхазом), Роман показал другую сторону Абхазии, как будто побывала первый раз). Рекомендую Романа, как опытного, знающего, умеющего заинтересовать экскурсовода!

Ездили с Романом на экскурсию не в первый раз. Как всегда организовано всё на высоте, Роман
Ездили с Романом на экскурсию не в первый раз. Как всегда организовано всё на высоте, Роман
Ездили с Романом на экскурсию не в первый раз. Как всегда организовано всё на высоте, Роман
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Антон
Путешествие просто замечательное. Роману огромное спасибо. Показал все достопримечательности с подобным описанием. 👍 Ощее впечатление ВЕЛИКОЛЕПНОЕ. В общем если поедите с Романом увидите всё. Да же то что не ожидаете увидеть. Роману огромное спасибо за поездку👍
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Т
Большая благодарность Роману за отличную организацию очень увлекательного путешествия! Все было очень интересно, учитывались все наши пожелания и мы все равно двигались по запланированному графику. Спасибо!
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