Город Сочи — это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный климат, ласковое и тёплое море, минеральные источники создали уникальную атмосферу для отдыха.



На обзорной экскурсии вы узнаете о природе и климате «южной столицы России».



Ознакомитесь с историей создания и современной жизнью курорта Сочи, с перспективами его развития и увидите самые известные достопримечательности города.