Город Сочи - это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный...

Город Сочи — это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный климат, ласковое и тёплое море, минеральные источники создали уникальную атмосферу для отдыха.

На обзорной экскурсии вы узнаете о природе и климате «южной столицы России».

Ознакомитесь с историей создания и современной жизнью курорта Сочи, с перспективами его развития и увидите самые известные достопримечательности города.
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Зимний театр
  • Концертный зал «Фестивальный»
  • Курортный проспект Сочи
  • Памятник кинофильму «Бриллиантовая рука»
  • Парк Ривьера
  • Собор Михаила Архангела
  • Сочинский государственный цирк

Что вас ждёт:

  • Вы побываете на смотровой башне горы Ахун и с высоты птичьего полёта увидите окрестности одного из самых длинных городов мира. Впечатлитесь синей гладью Чёрного моря, бездонностью голубого неба и бескрайними просторами глади изумрудного колхидского леса. Во всём своем великолепии откроется взору главный Кавказский хребет! Почувствовать себя парящей птицей вы сможете на самом высоком колесе обозрения.
Вы посетите главные достопримечательности города: парк Ривьера, Морской порт, Православный Собор Михаила Архангела — один из первых каменных храмов на Черноморском побережье Западного Кавказа, АРТ галерею — форт Александрия. Прогуляетесь по знаковой Платановой аллее, где воедино переплелись история и современность. Увидите концертный зал «Фестивальный», Зимний театр, на площади у которого проводятся традиционные фестивали Кинотавр и КиВиН!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • смотровая Башня Ахун — 200 руб.
Начало и место завершения
ваш отель
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Татьяна Я.
Татьяна Я.
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