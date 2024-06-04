Хотите фотографии, которые не просто покажут, что вы были в отпуске, но и расскажут вашу историю и выразят индивидуальность? Тогда вы по адресу! Я не просто сфотографирую вас на фоне достопримечательностей, а сделаю так, чтобы вы почувствовали себя моделью стильного журнала и посмотрели на Сочи с творческой стороны.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Эта фотопрогулка подойдёт как путешественникам, так и местным жителям. Вы увидите, как каждый уголок города становится холстом, на котором мы вместе создаём произведение искусства. Декорациями для наших кадров станут:

Навагинская улица . Стильные кафешки и фактурные фоны — идеальные локации для атмосферных фотографий.

. Стильные кафешки и фактурные фоны — идеальные локации для атмосферных фотографий. Морской порт . Яхты, причал, колонны, архитектура — это всё кричит о Сочи, и это можно обыграть с креативом и стилем!

. Яхты, причал, колонны, архитектура — это всё кричит о Сочи, и это можно обыграть с креативом и стилем! Пляж Маяк. На черноморском курорте не обойтись без моря, поэтому мы отправимся на пляж, чтобы сделать эффектные кадры с чайками и волнами.

Я расскажу немного о современном Сочи и много о фотографии. Вы не будете сомневаться в том, какие выбрать позы и что делать в кадре, ведь всё это я подскажу в моменте. А также помогу с составлением образа, чтобы во время прогулки по солнечному городу вы чувствовали себя уверенно и комфортно.

Организационные детали