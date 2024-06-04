Хотите фотографии, которые не просто покажут, что вы были в отпуске, но и расскажут вашу историю и выразят индивидуальность? Тогда вы по адресу! Я не просто сфотографирую вас на фоне достопримечательностей, а сделаю так, чтобы вы почувствовали себя моделью стильного журнала и посмотрели на Сочи с творческой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Эта фотопрогулка подойдёт как путешественникам, так и местным жителям. Вы увидите, как каждый уголок города становится холстом, на котором мы вместе создаём произведение искусства. Декорациями для наших кадров станут:
- Навагинская улица. Стильные кафешки и фактурные фоны — идеальные локации для атмосферных фотографий.
- Морской порт. Яхты, причал, колонны, архитектура — это всё кричит о Сочи, и это можно обыграть с креативом и стилем!
- Пляж Маяк. На черноморском курорте не обойтись без моря, поэтому мы отправимся на пляж, чтобы сделать эффектные кадры с чайками и волнами.
Я расскажу немного о современном Сочи и много о фотографии. Вы не будете сомневаться в том, какие выбрать позы и что делать в кадре, ведь всё это я подскажу в моменте. А также помогу с составлением образа, чтобы во время прогулки по солнечному городу вы чувствовали себя уверенно и комфортно.
Организационные детали
- Снимаю на Sony А3500
- Для более успешного результата рекомендую продумать образ вместе с фотографом до фотосессии
- Вы получите 200 фото в хорошем качестве и лёгкой обработке в тот же день или на следующий. Возможна более глубокая ретушь фотографий отдельно (по желанию) — 100 руб/шт. Вы сами можете выбрать, какие снимки пойдут в обработку.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ЦУМа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 54 туристов
Я решила, что люди заслуживают креативные и уникальные фотографии из их путешествия. Если вы хотите фотографии, которые не просто покажут, что вы были в отпуске, а выразят ваш стиль и вашу индивидуальность, то это ко мне. Давайте создадим нечто уникальное и запоминающееся вместе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
4 июня 2024
Марина просто замечательная)
Спасибо за фото и прекрасную прогулку
Я очень довольна)
Спасибо за фото и прекрасную прогулку
Я очень довольна)
Г
Гаянэ
25 мая 2024
Марина не только профессионал своего дела, но и прекрасный, душевный человек, с которым очень приятно и комфортно работать. К тому же, хочу обратить внимание на технику, которую она использует в
Евгения
24 мая 2024
Мне очень понравилась фотопрогулка, с Мариной легко, комфортно, она помогает в позировании. Заранее выбраны локации, в которых получаются симпатичные фото, где хорошо падает свет. Классно, что у Марины есть вкус, и фото получаются действительно стильные, не из разряда «Я и пальма») спасибо!)
Т
Таня
17 мая 2024
Всё прошло отлично. Фотограф говорила в какие позы встать чтобы получилось красиво. Каждое фото показывала и если вдруг мне не нравится можно перенять. Час пролетел как 1 минута. Рекомендую
На память просто шикарно
На память просто шикарно
Анастасия
12 мая 2024
Марина замечательный фотограф, смогла не только отлично поймать удачные моменты и передать это через фотографии, но и создала комфортную атмосферу на протяжении всей фотосессии. Спасибо большое за положительные эмоции и красивую память о поездке в Сочи!
Татьяна
10 мая 2024
Марина светлая,общительная,энергичная. Как фотограф понравилась мне с первых минут,открытая,подскажет как встать,куда посмотреть. Я была сыном,она сразу нашла к нему подход,а это дорогого стоит😇скоро снова приедем и снова свяжусь с Мариной,чтобы были красивые фото и воспоминания. Рекомендую😊😊😊
Юлия
5 мая 2024
Мариночка, от всей души благодарю вас за нашу волшебную фотосессию! Прошло почти две недели, я не перестаю любоваться нашими фотографиями и восхищаться вашим профессионализмом, талантом и тем, как комфортно с
И
Ирина
29 апр 2024
Спасибо за чудесную прогулку. Спокойный,вежливый фотограф, предложила интерсные локации, помогла и подсказала с позированием.
Фото получились живые и яркие.
Рекомендуем)
Фото получились живые и яркие.
Рекомендуем)
Татьяна
24 апр 2024
Очень приятная прогулка. Всего за 1 час столько локаций, красивых фотографий.
Лёгкая в общении Марина🌸🌸🌸
Рекомендую, не пожалете)
Лёгкая в общении Марина🌸🌸🌸
Рекомендую, не пожалете)
К
Ксения
19 апр 2024
Не пожалела, что сходила. С Мариной очень легко и непринуждённо, подбирает красивый ракурс и помогает в позировании. Фотографии получились нереально красивые! Однозначно рекомендую!
Я
Янина
15 апр 2024
Очень талантливая девушка. Всего за час масса красивых фотографий как из журнала. Подскажет и как встать, и ракурс, в итоге фотосессия проходит легко и быстро. А результат останется на долгую память)
Елена
5 апр 2024
Отличная фотопрогулка получилась сегодня с чудесной Мариной! Очень красивый маршрут, приятные локации, атмосферные фото! Спасибо большое, Марина! Всем рекомендую!
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