26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи

Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи

Ирина
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Ирина – ваш гид
Если вы уже получили дозу субтропического ультрафиолета, посозерцали искрящиеся волны и насытились кавказской кухней, а маршруты к водопадам, пещерам и каньонам знаете, как свои пять пальцев, пора открывать новые горизонты! Путешествие на родину русского чая, в село Солохаул, подарит неизведанные пейзажи и сказочные снимки.

На исторических плантациях и в доме-музее Иуды Кошмана вы узнаете о тонкостях чаеводства, познакомитесь с особенностями разных сортов напитка и традициями его употребления.

Собственноручно соберете листочки, создадите свои смеси и придумаете им название.

И, конечно, продегустируете ароматный чай с душистым медом, фруктовым вареньем и блинчиками.
7000 ₽
6300 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Курортном проспекте
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У этой экскурсии26 отзывов
5
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи

Что вас ожидает

Красота многоликой природы
Путь до села Солохаул длится меньше часа от центра Сочи. За это время каждый поворот трассы откроет множество потрясающих панорам — и вы осознаете, что даже ради них стоило отправиться в путешествие! Вас ждет сказочный пейзаж с предгорья величественного Кавказского хребта, невероятный вид с гор на просторную и глубокую долину реки Шахе, заснеженный пик вершины Фишт. А обратная дорога подарит предзакатное небесно-морское, горно-речное и небесно-световое шоу!

Чайная история Сочи
Я отвезу вас на видовую плантацию, где вы понаблюдаете за процессом ручного сбора чайного листа на высоте 500 метров над уровнем моря. Побываете на первой в России живой чайной плантации. Познакомитесь с уникальными свойствами местных реликтовых растений. В доме-музее Иуды Кошмана поговорим о человеке с непростой судьбой, доказавшем всему миру, что в Сочи можно выращивать и производить лучший чай. Вы откроете, почему все многочисленные попытки вырастить чайные растения в России до 1900 года были неудачными. А также исследуете все многообразие чайного, медового и фруктового ассортимента, производимого в хозяйстве «Солохаульский чай».

Тонкости чаеводства
Вы узнаете, как из нежных листиков, собранных с одного куста, можно изготовить пять сортов чая: чёрный, зеленый, красный, белый и жёлтый. Каково их воздействие на человеческий организм. Как выбирать, проверять на качество, хранить и заваривать разные сорта чая, и какая посуда подходит для этого наилучшим образом. Что стоит подавать к чайному столу и какие кулинарные изделия для этого не подходят. Вы также познакомитесь с понятиями «флеш», «типса», «жемчужный» чай, услышите о том, кто такой титестер и можно ли им стать. Кроме того, я расскажу, чем занимаются чаеводы зимой и почему сборщицы чайного листа живут долго и практически не болеют.

Чайное искусство
На экскурсии вы будете не только исследователями, но и попробуете себя в роли чаеводов. Научитесь собирать чайный лист и даже посоревнуетесь в скорости и качестве сбора. Освоите одну из самых редких в мире профессий титестера, составите собственные купажи чая с сушеными травами, сублимированными ягодами и фруктами. Заварите подготовленные чайные смеси по всем правилам настоящей чайной дегустации. Упакуете их в подарочную коробочку и придумаете свое название. А еще порисуете чаем и создадите художественные шедевры. И, конечно, вы сможете оценить вкус и аромат лучших сортов чая с душистым горным мёдом, ароматными вареньями из субтропических фруктов и тоненькими домашними блинчиками.

Монастырь и святой источник
В течение дня вы также посетите нарядный, изящный и необычный мужской монастырь сербско-русского духовного единения и дружбы «Крестовая Пустынь», где узнаете о том, почему он существует по Афонскому уставу. А возле чудодейственного по силе и волшебного по красоте источника Святого великомученика и целителя Пантелеймона я расскажу о преданиях, объясняющих его целебные свойства.

Кому подходит экскурсия

  • любознательным и любопытным исследователям, жаждущим новых впечатлений и приключений;
  • скептикам и циникам, не верящим, что в этой жизни их можно хоть чем-то увлечь и заинтересовать;
  • уставшим от суеты и банальных развлечений жителям мегаполисов;
  • впечатлительным романтикам, способным тонко чувствовать и наслаждаться красотой и чистотой природы;
  • семьям, желающим провести вместе самый незабываемый день;
  • веселым шумным компаниям, стремящимся открыть новые места и маршруты;
  • любителям изготовления собственными руками сувениров и подарков;
  • фанатам селфи и фото в самых фантастически-красивых пейзажах и волшебных интерьерах;
  • детям, подросткам и взрослым всех возрастов, характеров и темпераментов.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии. Встречаемся на Курортном проспекте в Сочи. Место может быть изменено по согласованию с вами.
  • Дополнительно оплачивается чайная дегустация — 250 рублей/человека
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солохаул: история и традиции чаеводства в Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Курортном проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 декабря 2019
Ирина самый лучший гид в моей практике!!! Узнали много интересного и полезного!!!! Получили кучу практических советов! Эмоций море!!!! Рекомендую всем!!!!
29 октября 2019
У меня за плечами 60 стран и Ирина приятно удивила - это лучший гид, бронируйте не сомневаясь. Мне повезло что человек умеет рассказывать истории и от этого восприятие экскурсии складывается не как в "школе на лекции" а как если бы друг вам делился своими впечатлениями, это большая редкость и большая ценность. Буду рекомендовать друзьям.
28 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, Ирина рассказала много интересных фактов.Нас было трое мама и двое детей 11 и 1г лет и всем было интересно.Потрясающие виды и вкусный чай. Вождение было профессиональное.
25 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Материал подается развернуто, образно, с творческим подходом. Совершенно неожиданно для себя оценила качество отечественнго чая, и открыла, опять же для себя, историю развития чая в России. Благодарю Ирину за эти чудесные открытия. Рекомендую.
16 октября 2019
Была на экскурсии с сыном семи лет 7 октября. Наш экскурсовод Ирина сразу расположила к себе, очень позитивный человек, от общения с которым на душе "Распускаются цветы"!
Экскурсия прошла в не спешном темпе, размеренно. Виды захватывают дух, кто любит природу то обязательно посетите это местечко. Очень рада, что побывала в этих местах.
16 октября 2019
Очень интересная экскурсия! Гид Ирина - выше всяких похвал! Очень интересный рассказчик и очень приятный человек! У нас была индивидуальная экскурсия, но услышав краем уха рассказ Ирины, к нам обращались посторонние люди, причем даже из других экскурсионных групп, с вопросом "Можно мы тоже послушаем вашего экскурсовода?" В общем, если соберетесь на экскурсию в Сочи, выбирайте Ирину! Это лучший выбор из всех возможных!!!
23 сентября 2019
Экскурсия великолепна! И по содержанию, и по проведению. Море знаний,океан чувств и эмоций! Ирина светлый, мудрый ,добрый человек! Она не экскурсию проводит , она как волшебник открывает дверь в новое,неизведанное. Мы очень благодарны Ирине за прекрасно проведенное время!
19 сентября 2019
Ирина - это человек, влюбленный в жизнь и ... в чай :)) И эта влюбленность незаметно передается окружающим. Это и экскурс в историю, и гордость за нынешнее чаеводство. Мы узнали тонкости заваривания, особенности сортов и видов. Расшили свой кругозор и прикупили изумительного байхового чаю. А что - английской королеве можно, а нам - нет? :)))
А крошечный Крестовоздвиженский монастырь оставил очень светлые воспоминания. Намоленное место, которое будит в душе тягу к хорошему, очень покойно там. На роднике получаются фантастические фото.
В общем - каждая минута экскурсии была наполнена впечатлениями. Ирина, спасибо большое!
8 сентября 2019
Очень интересная экскурсия!!!! Спасибо большое, Ирине!!!! Она действительно обожает дело, которым занимается, и это передаётся окружающим! С такой увлечённой,грамотной и интеллигентной женщиной просто даже приятно находиться рядом😁👍! Ирочка- Вы супер!!!!
24 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Посещали втроем:взрослый и двое детей 7 и 9 лет. Детям было очень интересно, они задавали вопросы по ходу экскурсии. Ирина очень внимательный экскурсовод, предупредила заранее, что нам потребуется, по ходу маршрута останавливались, когда ребёнок почувствовал себя плохо,очень замечательно рассказывала об истории Кавказа и чая. Было очень интересно и вкусно.
Ещё 16 отзывов

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