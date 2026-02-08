26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Солох-Аула - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а чаеводческие плантации особенно красивы. Вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии, включая сбор чая и дегустацию.

и в доме-музее Иуды Кошмана вы узнаете о тонкостях чаеводства, познакомитесь с особенностями разных сортов напитка и традициями его употребления. Соберете листочки, создадите свои смеси и придумаете им название. И, конечно, продегустируете ароматный чай с душистым медом, фруктовым вареньем и блинчиками

Описание экскурсии

Красота многоликой природы

Путь до села Солох-Аул длится около часа от центра Сочи. За это время каждый поворот трассы откроет множество потрясающих панорам — и вы осознаете, что даже ради них стоило отправиться в путешествие! Вас ждет сказочный пейзаж с предгорья величественного Кавказского хребта, невероятный вид с гор на просторную и глубокую долину реки Шахе, заснеженный пик вершины Фишт. А обратная дорога подарит предзакатное небесно-морское, горно-речное и небесно-световое шоу!

Чайная история Сочи

Я отвезу вас на видовую плантацию, где вы понаблюдаете за процессом ручного сбора чайного листа на высоте 500 метров над уровнем моря. Побываете на первой в России живой чайной плантации. Познакомитесь с уникальными свойствами местных реликтовых растений. В доме-музее Иуды Кошмана поговорим о человеке с непростой судьбой, доказавшем всему миру, что в Сочи можно выращивать и производить лучший чай. Вы откроете, почему все многочисленные попытки вырастить чайные растения в России до 1900 года были неудачными. А также исследуете все многообразие чайного, медового и фруктового ассортимента, производимого в хозяйстве «Солох-аульский чай».

Тонкости чаеводства

Вы узнаете, как из нежных листиков, собранных с одного куста, можно изготовить пять сортов чая: чёрный, зеленый, красный, белый и жёлтый. Каково их воздействие на человеческий организм. Как выбирать, проверять на качество, хранить и заваривать разные сорта чая, и какая посуда подходит для этого наилучшим образом. Что стоит подавать к чайному столу и какие кулинарные изделия для этого не подходят. Вы также познакомитесь с понятиями «флеш», «типса», «жемчужный» чай, услышите о том, кто такой титестер и можно ли им стать. Кроме того, я расскажу, чем занимаются чаеводы зимой и почему сборщицы чайного листа живут долго и практически не болеют.

Чайное искусство

На экскурсии вы будете не только исследователями, но и попробуете себя в роли чаеводов. Научитесь собирать чайный лист и даже посоревнуетесь в скорости и качестве сбора. Освоите азы одной из самых редких в мире профессий титестера, составите собственные купажи чая с сушеными травами, сублимированными ягодами и фруктами. Вы научитесь заваривать два вида чая по всем правилам настоящей чайной дегустации. И, конечно, вы сможете оценить вкус и аромат лучших сортов чая с душистым горным мёдом, ароматными вареньями из субтропических фруктов и тоненькими домашними блинчиками.

Монастырь и святой источник

В течение дня вы также посетите нарядный, изящный и необычный мужской монастырь сербско-русского духовного единения и дружбы «Крестовая Пустынь», где узнаете о том, почему он существует по Афонскому уставу. А возле чудодейственного по силе и волшебного по красоте источника Святого великомученика и целителя Пантелеймона я расскажу о преданиях, объясняющих его целебные свойства.

Кому подходит экскурсия

любознательным и любопытным исследователям, жаждущим новых впечатлений и приключений;

скептикам и циникам, не верящим, что в этой жизни их можно хоть чем-то увлечь и заинтересовать;

уставшим от суеты и банальных развлечений жителям мегаполисов;

впечатлительным романтикам, способным тонко чувствовать и наслаждаться красотой и чистотой природы;

семьям, желающим провести вместе самый незабываемый день;

веселым шумным компаниям, стремящимся открыть новые места и маршруты;

любителям изготовления собственными руками сувениров и подарков;

фанатам селфи и фото в самых фантастически-красивых пейзажах и волшебных интерьерах;

детям, подросткам и взрослым всех возрастов, характеров и темпераментов.

Организационные детали