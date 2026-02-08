26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи

Погрузитесь в мир чаеводства в селе Солох-Аул. Узнайте о тонкостях выращивания чая, посетите исторические плантации и насладитесь дегустацией ароматного напитка
Если вы уже насладились субтропическим солнцем, искрящимися волнами и кавказской кухней, пора открыть новые горизонты! Путешествие в Солох-Аул, родину русского чая, подарит вам неизведанные пейзажи и сказочные снимки.

На исторических плантациях
читать дальшеуменьшить

и в доме-музее Иуды Кошмана вы узнаете о тонкостях чаеводства, познакомитесь с особенностями разных сортов напитка и традициями его употребления. Соберете листочки, создадите свои смеси и придумаете им название. И, конечно, продегустируете ароматный чай с душистым медом, фруктовым вареньем и блинчиками

5
78 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные пейзажи предгорий Кавказа
  • 🏡 Посещение дома-музея Иуды Кошмана
  • 🍵 Дегустация лучших сортов чая
  • 🍯 Чай с медом и вареньем
  • 🌱 Возможность собрать и создать свои чайные смеси

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Солох-Аула - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а чаеводческие плантации особенно красивы. Вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии, включая сбор чая и дегустацию.
Сейчас август — это идеальное время.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи

Что можно увидеть

  • Плантация чая
  • Дом-музей Иуды Кошмана
  • Монастырь Крестовая Пустынь
  • Источник Святого Пантелеймона

Описание экскурсии

Красота многоликой природы

Путь до села Солох-Аул длится около часа от центра Сочи. За это время каждый поворот трассы откроет множество потрясающих панорам — и вы осознаете, что даже ради них стоило отправиться в путешествие! Вас ждет сказочный пейзаж с предгорья величественного Кавказского хребта, невероятный вид с гор на просторную и глубокую долину реки Шахе, заснеженный пик вершины Фишт. А обратная дорога подарит предзакатное небесно-морское, горно-речное и небесно-световое шоу!

Чайная история Сочи

Я отвезу вас на видовую плантацию, где вы понаблюдаете за процессом ручного сбора чайного листа на высоте 500 метров над уровнем моря. Побываете на первой в России живой чайной плантации. Познакомитесь с уникальными свойствами местных реликтовых растений. В доме-музее Иуды Кошмана поговорим о человеке с непростой судьбой, доказавшем всему миру, что в Сочи можно выращивать и производить лучший чай. Вы откроете, почему все многочисленные попытки вырастить чайные растения в России до 1900 года были неудачными. А также исследуете все многообразие чайного, медового и фруктового ассортимента, производимого в хозяйстве «Солох-аульский чай».

Тонкости чаеводства

Вы узнаете, как из нежных листиков, собранных с одного куста, можно изготовить пять сортов чая: чёрный, зеленый, красный, белый и жёлтый. Каково их воздействие на человеческий организм. Как выбирать, проверять на качество, хранить и заваривать разные сорта чая, и какая посуда подходит для этого наилучшим образом. Что стоит подавать к чайному столу и какие кулинарные изделия для этого не подходят. Вы также познакомитесь с понятиями «флеш», «типса», «жемчужный» чай, услышите о том, кто такой титестер и можно ли им стать. Кроме того, я расскажу, чем занимаются чаеводы зимой и почему сборщицы чайного листа живут долго и практически не болеют.

Чайное искусство

На экскурсии вы будете не только исследователями, но и попробуете себя в роли чаеводов. Научитесь собирать чайный лист и даже посоревнуетесь в скорости и качестве сбора. Освоите азы одной из самых редких в мире профессий титестера, составите собственные купажи чая с сушеными травами, сублимированными ягодами и фруктами. Вы научитесь заваривать два вида чая по всем правилам настоящей чайной дегустации. И, конечно, вы сможете оценить вкус и аромат лучших сортов чая с душистым горным мёдом, ароматными вареньями из субтропических фруктов и тоненькими домашними блинчиками.

Монастырь и святой источник

В течение дня вы также посетите нарядный, изящный и необычный мужской монастырь сербско-русского духовного единения и дружбы «Крестовая Пустынь», где узнаете о том, почему он существует по Афонскому уставу. А возле чудодейственного по силе и волшебного по красоте источника Святого великомученика и целителя Пантелеймона я расскажу о преданиях, объясняющих его целебные свойства.

Кому подходит экскурсия

  • любознательным и любопытным исследователям, жаждущим новых впечатлений и приключений;
  • скептикам и циникам, не верящим, что в этой жизни их можно хоть чем-то увлечь и заинтересовать;
  • уставшим от суеты и банальных развлечений жителям мегаполисов;
  • впечатлительным романтикам, способным тонко чувствовать и наслаждаться красотой и чистотой природы;
  • семьям, желающим провести вместе самый незабываемый день;
  • веселым шумным компаниям, стремящимся открыть новые места и маршруты;
  • любителям изготовления собственными руками сувениров и подарков;
  • фанатам селфи и фото в самых фантастически-красивых пейзажах и волшебных интерьерах;
  • детям, подросткам и взрослым всех возрастов, характеров и темпераментов.

Организационные детали

  • Трансфер от места встречи входит в стоимость экскурсии. Встречаемся на Курортном проспекте в Сочи. Место может быть изменено по согласованию с вами.
  • Дополнительно оплачивается чайная дегустация — ориентировочно 400 – 450 рублей с человека (в зависимости от количества блинчиков и варенья).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2182 туристов
Я краевед и всю жизнь люблю историю, особенно историю Кавказа. Обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удалённые тропинки. Пишу статьи, снимаюсь в исторических документальных проектах телеканала
читать дальшеуменьшить

«Культура». Однажды попробовала поделиться знаниями не на бумаге, а на пленэре — и понеслось. У меня два высших образования в других областях, но любовь выше образований. Я не рассказываю экскурсии, я затягиваю в истории, которые мы вместе с гостями проживаем. Мы, как шахтёры-передовики 1930-х, впервые приезжаем в роскошные санатории-дворцы, впервые принимаем ванны и ходим в театры. Мы, как настоящие титестеры, снимаем пробы со свежих чаёв. Мы смотрим на архитектуру, как участники всесоюзных конкурсов, лауреаты Сталинской премии. Мы вместе с гостями проживаем целые жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
3
2
1
Екатерина
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Бесконечное спасибо Ирине за высочайший профессионализм и просто космическое очарование, за этот волшебный день вместе!
Я влюбилась в Сочи♥️ Счастье, что есть такие глубокие, знающие, увлеченные, красивые экскурсоводы и такие познавательные и вкусные экскурсии!
Мы в восторге!!!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Если бы можно было поставить 1000 пятерок, я бы это сделала!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с настоящим русским радушием. Столько интересного узнали о чае и его появлении в Сочи, прекрасная
читать дальшеуменьшить

чайная церемония, красивые виды, время пролетело незаметно. Даже и подумать не могла, что в нашей стране есть чай с такими полезными свойствами и вкусом. Увезу с собой много добрых эмоций, а заваривая местный солохаульский чай буду оживлять в памяти эти места и добрым словом вспоминать Ирину. Уже даже заказала правильный заварочный чайник для него и красивую чайную пару, да и как заваривать теперь тоже не забуду по подробной инструкции.

С удовольствием выберу другие экскурсии Ирины в следующий приезд.

Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с
Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с
Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с
Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с
Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с
Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с
Ирина профессионал своего дела, каждая минута прошла с пользой. Еще всегда приятно, когда тебя встречают с
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Огромные спасибо Ирине за те пол дня которые провела с ней!!! 8 часов пролетели незаметно, на одном дыхании.
Экскурсия очень насыщенная, наполнена интересными фактами, но при этом не перегружена, не устаешь.
При
читать дальшеуменьшить

этом, Ирина является очень хорошим рассказчиком, интересным человеком, любящим дело которым она занимается и то место где она живет.
Обычно берешь экскурсию (у меня довольно большой опыт), думаешь, что тебе сейчас покажут интересующие тебя места, а потом ты уже сам по ним проедешь, соберешь необходимую тебе информацию.
В случае с Ириной, хочется побывать на этой экскурсии еще раз, с друзьями, родными и именно с ней, передать атмосферу поездки и ту информацию, которую получаешь самостоятельно не возможно!!!
Очень рекомендую данную экскурсию и именно с Ириной.
Обязательно в следующий приезд запланирую встречу с Ириной на других экскурсиях.
Большое спасибо!!!

Огромные спасибо Ирине за те пол дня которые провела с ней!!! 8 часов пролетели незаметно, на одном дыхании.
Огромные спасибо Ирине за те пол дня которые провела с ней!!! 8 часов пролетели незаметно, на одном дыхании.
Огромные спасибо Ирине за те пол дня которые провела с ней!!! 8 часов пролетели незаметно, на одном дыхании.
Огромные спасибо Ирине за те пол дня которые провела с ней!!! 8 часов пролетели незаметно, на одном дыхании.
Огромные спасибо Ирине за те пол дня которые провела с ней!!! 8 часов пролетели незаметно, на одном дыхании.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали много нового. Посмотрели восхитительно красивые места и насладились лучшим чаем в мире!
Ирина - мастер своего дела, отличный рассказчик, мы ни разу не заскучали. Тут неспроста все отзывы с пятерками)) Уверены, что ещё придем к Ирине за экскурсиями!
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Спасибо большое Ирине! ♥️ Экскурсия удалась, несмотря на непогоду мы получили массу положительных впечатлений и узнали
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Экскурсия Ирины прекрасно структурирована и спланирована, каждый элемент маршрута на своем месте. Истории сочинского чаеводства, повествование об Иуде Кошмане, а также знание особенностей мирового рынка чая захватывают и заставляют пересмотреть собственные привычки чаепития. Экскурсия авторская, поэтому нужно согласиться с маршрутом в том виде, в котором он предложен. Но это совсем и неплохо))
Экскурсия Ирины прекрасно структурирована и спланирована, каждый элемент маршрута на своем месте. Истории сочинского чаеводства, повествование
Экскурсия Ирины прекрасно структурирована и спланирована, каждый элемент маршрута на своем месте. Истории сочинского чаеводства, повествование
Экскурсия Ирины прекрасно структурирована и спланирована, каждый элемент маршрута на своем месте. Истории сочинского чаеводства, повествование
Экскурсия Ирины прекрасно структурирована и спланирована, каждый элемент маршрута на своем месте. Истории сочинского чаеводства, повествование
Экскурсия Ирины прекрасно структурирована и спланирована, каждый элемент маршрута на своем месте. Истории сочинского чаеводства, повествование
Экскурсия Ирины прекрасно структурирована и спланирована, каждый элемент маршрута на своем месте. Истории сочинского чаеводства, повествование
Вам был полезен этот отзыв?
Andrey
Потрясающая экскурсия! А Ирине, пожалуй, можно смело давать статус лучшего экскурсовода в Сочи - приятная, заботливая, сама очень увлечённая историей, темой чая и умеющая увлекать! 100/100!
Мы были вчетвером с двумя
читать дальшеуменьшить

детьми (10 и 15 лет) - и все слушали с открытыми ртами. При том, что я давно увлекался чаем, узнал массу нового - того, что тяжело самому найти, если не знаешь где искать. И места интереснейшие посмотрели, и сами сорвали идеальный флеш с чайного куста, и продегустировали наш вкуснейший чай. А ещё прокатились на зиплайне в Солохауле над живописнейшей речкой и окунулись в святом источнике. Просто фантастические впечатления, которые останутся с нами надолго!
В завершение купили прекраснейшего чая, который пьёт даже наш президент! 😀

Потрясающая экскурсия! А Ирине, пожалуй, можно смело давать статус лучшего экскурсовода в Сочи - приятная, заботливая,
Потрясающая экскурсия! А Ирине, пожалуй, можно смело давать статус лучшего экскурсовода в Сочи - приятная, заботливая,
Потрясающая экскурсия! А Ирине, пожалуй, можно смело давать статус лучшего экскурсовода в Сочи - приятная, заботливая,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи»

Солох-Аул - родина русского чая
На машине
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Солох-Аул - родина русского чая
Съездите в Солох-Аул: чайные плантации, пасека, водопады и источники в долине Шахе - много природы и вкусов
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
Тот же Солох-Аул и чайная тема, но маршрут шире: природа долины Шахе + дегустации и дополнительные локации
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Откройте Солох-Аул: чай, озёра Любви и монастырь - красивые виды и местные истории в одной поездке
Начало: По договоренности
Сильное пересечение по Солох-Аулу, чаеводству и монастырской теме - близко по настроению и содержанию
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Чайные домики и Озёра Любви в Сочи
На машине
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чайные домики и Озёра Любви в Сочи
Совместите чайную историю с купелями: «Дагомысские корыта», домики чая, дача Кошмана и Молочный водопад
Тоже про чай и наследие Кошмана, но с акцентом на купели и природные «бассейны»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 16 999 ₽ за всё до 5 чел.
Сочи: путешествие в мир чая
На машине
4 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Сочи: путешествие в мир чая
Загляните на чайный завод и плантации: разберитесь в производстве, сделайте много фото и продегустируйте сорта
Начало: На ж/д станции «Мацеста»
Близкий интерес - сочинский чай, технологии и дегустация, но формат короче и с заводом
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 16 800 ₽ за экскурсию