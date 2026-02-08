26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На исторических плантациях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные пейзажи предгорий Кавказа
- 🏡 Посещение дома-музея Иуды Кошмана
- 🍵 Дегустация лучших сортов чая
- 🍯 Чай с медом и вареньем
- 🌱 Возможность собрать и создать свои чайные смеси
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Плантация чая
- Дом-музей Иуды Кошмана
- Монастырь Крестовая Пустынь
- Источник Святого Пантелеймона
Описание экскурсии
Красота многоликой природы
Путь до села Солох-Аул длится около часа от центра Сочи. За это время каждый поворот трассы откроет множество потрясающих панорам — и вы осознаете, что даже ради них стоило отправиться в путешествие! Вас ждет сказочный пейзаж с предгорья величественного Кавказского хребта, невероятный вид с гор на просторную и глубокую долину реки Шахе, заснеженный пик вершины Фишт. А обратная дорога подарит предзакатное небесно-морское, горно-речное и небесно-световое шоу!
Чайная история Сочи
Я отвезу вас на видовую плантацию, где вы понаблюдаете за процессом ручного сбора чайного листа на высоте 500 метров над уровнем моря. Побываете на первой в России живой чайной плантации. Познакомитесь с уникальными свойствами местных реликтовых растений. В доме-музее Иуды Кошмана поговорим о человеке с непростой судьбой, доказавшем всему миру, что в Сочи можно выращивать и производить лучший чай. Вы откроете, почему все многочисленные попытки вырастить чайные растения в России до 1900 года были неудачными. А также исследуете все многообразие чайного, медового и фруктового ассортимента, производимого в хозяйстве «Солох-аульский чай».
Тонкости чаеводства
Вы узнаете, как из нежных листиков, собранных с одного куста, можно изготовить пять сортов чая: чёрный, зеленый, красный, белый и жёлтый. Каково их воздействие на человеческий организм. Как выбирать, проверять на качество, хранить и заваривать разные сорта чая, и какая посуда подходит для этого наилучшим образом. Что стоит подавать к чайному столу и какие кулинарные изделия для этого не подходят. Вы также познакомитесь с понятиями «флеш», «типса», «жемчужный» чай, услышите о том, кто такой титестер и можно ли им стать. Кроме того, я расскажу, чем занимаются чаеводы зимой и почему сборщицы чайного листа живут долго и практически не болеют.
Чайное искусство
На экскурсии вы будете не только исследователями, но и попробуете себя в роли чаеводов. Научитесь собирать чайный лист и даже посоревнуетесь в скорости и качестве сбора. Освоите азы одной из самых редких в мире профессий титестера, составите собственные купажи чая с сушеными травами, сублимированными ягодами и фруктами. Вы научитесь заваривать два вида чая по всем правилам настоящей чайной дегустации. И, конечно, вы сможете оценить вкус и аромат лучших сортов чая с душистым горным мёдом, ароматными вареньями из субтропических фруктов и тоненькими домашними блинчиками.
Монастырь и святой источник
В течение дня вы также посетите нарядный, изящный и необычный мужской монастырь сербско-русского духовного единения и дружбы «Крестовая Пустынь», где узнаете о том, почему он существует по Афонскому уставу. А возле чудодейственного по силе и волшебного по красоте источника Святого великомученика и целителя Пантелеймона я расскажу о преданиях, объясняющих его целебные свойства.
Кому подходит экскурсия
- любознательным и любопытным исследователям, жаждущим новых впечатлений и приключений;
- скептикам и циникам, не верящим, что в этой жизни их можно хоть чем-то увлечь и заинтересовать;
- уставшим от суеты и банальных развлечений жителям мегаполисов;
- впечатлительным романтикам, способным тонко чувствовать и наслаждаться красотой и чистотой природы;
- семьям, желающим провести вместе самый незабываемый день;
- веселым шумным компаниям, стремящимся открыть новые места и маршруты;
- любителям изготовления собственными руками сувениров и подарков;
- фанатам селфи и фото в самых фантастически-красивых пейзажах и волшебных интерьерах;
- детям, подросткам и взрослым всех возрастов, характеров и темпераментов.
Организационные детали
- Трансфер от места встречи входит в стоимость экскурсии. Встречаемся на Курортном проспекте в Сочи. Место может быть изменено по согласованию с вами.
- Дополнительно оплачивается чайная дегустация — ориентировочно 400 – 450 рублей с человека (в зависимости от количества блинчиков и варенья).
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Бесконечное спасибо Ирине за высочайший профессионализм и просто космическое очарование, за этот волшебный день вместе!
Я влюбилась в Сочи♥️ Счастье, что есть такие глубокие, знающие, увлеченные, красивые экскурсоводы и такие познавательные и вкусные экскурсии!
Мы в восторге!!!
Экскурсия очень насыщенная, наполнена интересными фактами, но при этом не перегружена, не устаешь.
При
Ирина - мастер своего дела, отличный рассказчик, мы ни разу не заскучали. Тут неспроста все отзывы с пятерками)) Уверены, что ещё придем к Ирине за экскурсиями!
Мы были вчетвером с двумя