Фотосессии в Сочи с личным фотографом

Найдено 30 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Сочи, цены от 3 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
26 отзывов
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500 за всё до 4 чел.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
211 отзывов
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
«Фотопрогулка по лучшим локациям Сочи»
Завтра в 11:30
9 июня в 10:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
31 отзыв
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
«Фото и обработка кадров входят в стоимость фотопрогулки»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«В стоимость включена мобильная фотосессия на i»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
«Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675 за всё до 4 чел.
Стильная фотопрогулка по Сочи
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Стильная фотопрогулка по Сочи
Представить, что город - это холст, и создать на нём неповторимое произведение искусства
Начало: У ЦУМа
«Эта фотопрогулка подойдёт как путешественникам, так и местным жителям»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
45003 600 за всё до 4 чел.
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
«Еще перед встречей мы будем рады дать рекомендации по вашему образу для фотосессии»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
5 отзывов
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
«Не все любят долгие фотосессии и часовые позирования перед камерой, но все хотят крутые профессиональные снимки из отпуска»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:00
3 900 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы»
Завтра в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Фотопрогулка
4.5 часа
2 отзыва
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
«На каждой остановке будем делать красивые фотографии на фоне ретроавто и кавказских гор»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка в Красной поляне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
6 отзывов
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
«📸 Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я обязательно помогу»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000 за всё до 5 чел.
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
12 отзывов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
«День мы завершим фотосессией на закате на секретной чайной плантации и в ореховом саду»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: парадный Сочи
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
18 отзывов
Фотопрогулка: парадный Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал г. Сочи. Горького, 56
«Наш гид-фотограф проведет вас по укромным улочкам и переулкам, покажет пару секретных уголков города»
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
4 400 за всё до 5 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
9 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Начало: В вашем отеле в Адлере
«Предлагаю совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
25 000 за всё до 3 чел.
На кабриолете по Олимпийскому парку
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
«Сделает потрясающие фотографии на фоне космического корабля «Буран», судна, на котором Фёдор Конюхов ходил в кругосветное путешествие, на фоне пальм»
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800 за всё до 3 чел.
К Агурским водопадам и чайной плантации с фотосетом на iPhone 14
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
6 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«В экскурсию включена фотосессия на 14 iPhone Pro»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980 за всё до 4 чел.
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
«В зависимости от дорожной обстановки и времени, затраченного на фотосъёмку, продолжительность экскурсии может меняться как в большую, так и в меньшую сторону без изменения стоимости»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500 за всё до 5 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
5 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
«Уже 7 лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000 за всё до 3 чел.
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
«Вас ждёт не только фотосессия, но и дружеская прогулка»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 2 чел.
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
5 часов
9 отзывов
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер
«Уже несколько лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
«Они давно разрослись и расцвели — и, без сомнения, послужат прекрасным фоном для нашей фотосессии»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500 за всё до 4 чел.
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
Начало: Адлер
«Совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией — возможно»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
17 000 за всё до 3 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Начало: На остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну
«У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Фототур из зимы в лето
Фотопрогулка
5 часов
Фототур из зимы в лето
Начало: Вокзальная, 7 ж/д станция Олимпийский парк
«Продолжим наше путешествие фотосессией на пляже в Имеретинке»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
Получить профессиональные снимки в окружении тропических растений
Начало: на улице Пасечная
«Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду лучше выбрать»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Сочи)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Трансфер из отеля в ...
«В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
1444413 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка в Олимпийском парке Сочи с персональным фотографом
Запечатлейте свои впечатления от Сочи на профессиональные фотографии с экскурсией по Олимпийскому парку
Начало: На Олимпийском проспекте
«Фотопрогулку можно провести для большего количества участников»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
55004 950 за всё до 4 чел.
Сап-тур у Чертовых ворот
🏄 SUP-прогулки
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
«Вы наслаждаетесь сап-сёрфингом, мы фотографируем вас на ваши устройства»
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500 за человека
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Побывать в заповедных местах и поймать в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки
Начало: В центре Сочи
«Во время поездки я устрою для вас мобильную фотосессию на iPhone 14 Pro»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
13 111 за всё до 4 чел.
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Сочи)
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Сочи)
Провести идеальный день на природе, увидеть горные пейзажи и получить профессиональные фотографии
«Это комфортабельный автомобиль с кондиционером и большим багажником, чтобы вы могли взять с собой сменные вещи для фотосессии»
29 июня в 08:00
1 июля в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
    Всё отлично. Были с маленьким ребёнком(3 года). Экскурсия в спокойной обстановке. Хорошие фотографии.
  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Стильная фотопрогулка по Сочи
    Марина просто замечательная) Спасибо за фото и прекрасную прогулку Я очень довольна)
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
    читать дальше

    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
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    рада, что остановилась именно на выборе её услуг. Она сделала мою поездку по-настоящему незабываемой, начиная от интересного и не заезжанного рассказа экскурсовода, до невероятно красивейших фотографий, которые я получила через рекордно быстрое время! Подсказывает как встать, выбирает очень красивые локации, и не торопит. Успеваешь всё: насладиться природой, послушать историю, сфотографироваться и даже попить чай. 5 часов экскурсии достаточно много, но ты настолько наслаждаешься каждой минутой, что даже не замечаешь как проходит время! Женя, спасибо тебе огромное за поездку! До новых встреч!

    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
    Все прошло очень хорошо! Катерина очень приятный и коммуникабельный человек! Подстроилась под наши пожелания. Ждём фото!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
    Благодарны Виктору за шикарную поездку на кабриолете. 3 совершенно разные локации - совмещение фотосъёмки и знакомство с местностью. Горы, Олимпийский
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    парк, море. Виктор вёл съёмку легко и профессионально, учитывая все наши пожелания с переодеваниями. Отдельное спасибо, что взял нас с ребёнком (7 лет), наша компания осталась довольна. Приятным бонусом было видео, которое мы получили сразу и фото, которое Виктор нам распечатал по окончании съёмки. Очень рекомендуем это фотопутешествие. С нетерпением ждём фото.

  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Парадный Сочи: прогулка с фотографом
    Гуляли по Сочи с прекрасной Катюшей, все очень понравилось, привезли хорошие фото из путешествия🥰, узнали интересные факты.
    Гуляли по Сочи с прекрасной Катюшей, все очень понравилось, привезли хорошие фото из путешествия🥰, узнали интересные факты
  • Г
    Гаянэ
    25 мая 2024
    Стильная фотопрогулка по Сочи
    Марина не только профессионал своего дела, но и прекрасный, душевный человек, с которым очень приятно и комфортно работать. К тому
    читать дальше

    же, хочу обратить внимание на технику, которую она использует в работе - камера, объектив очень удачные, передают кадры прекрасно. Наконец-то встретила фотографа, который фотографирует меня так, чтобы максимально подчеркнуть мои достоинства и нейтрализует недостатки, помогает позировать, выбирает удачные ракурсы и в процессе показывает получившиеся кадры, чтобы убедиться, что мне нравится. Из всех исходников 90% могу выкладывать без единой обработки. Очень довольна результатом, друзья, знакомые уже успели оценить. Рекомендую🥰🌸🌸🌸🌸❤️❤️❤️❤️❤️✨️✨️✨️✨️✨️

  • К
    Кэрри
    24 мая 2024
    Парадный Сочи: прогулка с фотографом
    Супер 🥳
    Супер 🥳Супер 🥳Супер 🥳Супер 🥳
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Стильная фотопрогулка по Сочи
    Мне очень понравилась фотопрогулка, с Мариной легко, комфортно, она помогает в позировании. Заранее выбраны локации, в которых получаются симпатичные фото,
    читать дальше

    где хорошо падает свет. Классно, что у Марины есть вкус, и фото получаются действительно стильные, не из разряда «Я и пальма») спасибо!)

    Мне очень понравилась фотопрогулка, с Мариной легко, комфортно, она помогает в позировании. Заранее выбраны локации, вМне очень понравилась фотопрогулка, с Мариной легко, комфортно, она помогает в позировании. Заранее выбраны локации, вМне очень понравилась фотопрогулка, с Мариной легко, комфортно, она помогает в позировании. Заранее выбраны локации, в

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
  2. Парадный Сочи: прогулка с фотографом
  3. Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
  4. Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
  5. Фотопрогулка по центральному Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 3 600 до 28 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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