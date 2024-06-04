1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
«Фотопрогулка по лучшим локациям Сочи»
Завтра в 11:30
9 июня в 10:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
«Фото и обработка кадров входят в стоимость фотопрогулки»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«В стоимость включена мобильная фотосессия на i»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
«Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Стильная фотопрогулка по Сочи
Представить, что город - это холст, и создать на нём неповторимое произведение искусства
Начало: У ЦУМа
«Эта фотопрогулка подойдёт как путешественникам, так и местным жителям»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
45003 600₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
«Еще перед встречей мы будем рады дать рекомендации по вашему образу для фотосессии»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
«Не все любят долгие фотосессии и часовые позирования перед камерой, но все хотят крутые профессиональные снимки из отпуска»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопутешествие в Красную поляну из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы»
Завтра в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
«На каждой остановке будем делать красивые фотографии на фоне ретроавто и кавказских гор»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
«📸 Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я обязательно помогу»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
«День мы завершим фотосессией на закате на секретной чайной плантации и в ореховом саду»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка: парадный Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал г. Сочи. Горького, 56
«Наш гид-фотограф проведет вас по укромным улочкам и переулкам, покажет пару секретных уголков города»
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Начало: В вашем отеле в Адлере
«Предлагаю совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
«Сделает потрясающие фотографии на фоне космического корабля «Буран», судна, на котором Фёдор Конюхов ходил в кругосветное путешествие, на фоне пальм»
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«В экскурсию включена фотосессия на 14 iPhone Pro»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
«В зависимости от дорожной обстановки и времени, затраченного на фотосъёмку, продолжительность экскурсии может меняться как в большую, так и в меньшую сторону без изменения стоимости»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
«Уже 7 лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
«Вас ждёт не только фотосессия, но и дружеская прогулка»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер
«Уже несколько лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
«Они давно разрослись и расцвели — и, без сомнения, послужат прекрасным фоном для нашей фотосессии»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фототур в Красную поляну на кабриолете Lexus
Начало: Адлер
«Совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией — возможно»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Начало: На остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну
«У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фототур из зимы в лето
Начало: Вокзальная, 7 ж/д станция Олимпийский парк
«Продолжим наше путешествие фотосессией на пляже в Имеретинке»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
Получить профессиональные снимки в окружении тропических растений
Начало: на улице Пасечная
«Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду лучше выбрать»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Сочи)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Трансфер из отеля в ...
«В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
1444413 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка в Олимпийском парке Сочи с персональным фотографом
Запечатлейте свои впечатления от Сочи на профессиональные фотографии с экскурсией по Олимпийскому парку
Начало: На Олимпийском проспекте
«Фотопрогулку можно провести для большего количества участников»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
55004 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
«Вы наслаждаетесь сап-сёрфингом, мы фотографируем вас на ваши устройства»
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500₽ за человека
Фотопрогулка
5.5 часов
Из Сочи - на фотосет в Солох-Аул
Побывать в заповедных местах и поймать в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки
Начало: В центре Сочи
«Во время поездки я устрою для вас мобильную фотосессию на iPhone 14 Pro»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
13 111₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Сочи)
Провести идеальный день на природе, увидеть горные пейзажи и получить профессиональные фотографии
«Это комфортабельный автомобиль с кондиционером и большим багажником, чтобы вы могли взять с собой сменные вещи для фотосессии»
29 июня в 08:00
1 июля в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Всё отлично. Были с маленьким ребёнком(3 года). Экскурсия в спокойной обстановке. Хорошие фотографии.
- ММаргарита4 июня 2024Марина просто замечательная) Спасибо за фото и прекрасную прогулку Я очень довольна)
- ННадежда3 июня 2024Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
- ВВиктория1 июня 2024Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
- ИИрина1 июня 2024Все прошло очень хорошо! Катерина очень приятный и коммуникабельный человек! Подстроилась под наши пожелания. Ждём фото!
- ССветлана28 мая 2024Благодарны Виктору за шикарную поездку на кабриолете. 3 совершенно разные локации - совмещение фотосъёмки и знакомство с местностью. Горы, Олимпийский
- ААлина27 мая 2024Гуляли по Сочи с прекрасной Катюшей, все очень понравилось, привезли хорошие фото из путешествия🥰, узнали интересные факты.
- ГГаянэ25 мая 2024Марина не только профессионал своего дела, но и прекрасный, душевный человек, с которым очень приятно и комфортно работать. К тому
- ККэрри24 мая 2024Супер 🥳
- ЕЕвгения24 мая 2024Мне очень понравилась фотопрогулка, с Мариной легко, комфортно, она помогает в позировании. Заранее выбраны локации, в которых получаются симпатичные фото,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 3 600 до 28 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Сочи, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024