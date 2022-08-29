💃 Бар-хоппинг в главном курортном городе России
Традиция ходит по барам в веселой компании распространена на всех курортах мира — теперь Pub Crawl и в Сочи! Это классный способ познакомиться с новыми людьми и повеселиться в концептуальных барах. В центре города вы посетите паб с крафтовым отечественным пивом (где есть место и классическим барным напиткам), популярный караоке или lounge-бар. Доберетесь до локальных гастроэнтузастов, производящих собственные настойки, а в финале вас ждет клуб с танцполом.
🍸 Выпить и получить корону
Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Бар-хоппинг — это не просто перемещение группой из бар в бар: мы также расскажем об особенностях и звездах сочинских заведений, пофоткаем вас и предложим повторить барные трюки или выполнить задания.
Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!