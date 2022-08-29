Тур-игра по барам Сочи

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться

5
1 отзыв
Сочи тот еще тусовщик! Вы оцените его ночную жизнь и посетите 4 необычных бара на нашей прогулке-игре.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете авторские настойки и крафтовое пиво, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля вечеринки.
Тур-игра по барам Сочи
Тур-игра по барам Сочи
Тур-игра по барам Сочи
Тур-игра по барам Сочи
Тур-игра по барам Сочи
Тур-игра по барам Сочи
Тур-игра по барам Сочи
Тур-игра по барам Сочи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

💃 Бар-хоппинг в главном курортном городе России
Традиция ходит по барам в веселой компании распространена на всех курортах мира — теперь Pub Crawl и в Сочи! Это классный способ познакомиться с новыми людьми и повеселиться в концептуальных барах. В центре города вы посетите паб с крафтовым отечественным пивом (где есть место и классическим барным напиткам), популярный караоке или lounge-бар. Доберетесь до локальных гастроэнтузастов, производящих собственные настойки, а в финале вас ждет клуб с танцполом.

🍸 Выпить и получить корону
Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Бар-хоппинг — это не просто перемещение группой из бар в бар: мы также расскажем об особенностях и звездах сочинских заведений, пофоткаем вас и предложим повторить барные трюки или выполнить задания.

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

  • Это тур 21+
  • Тур для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включен welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлем вам ссылку с памятным фото-отчетом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фёдор
29 авг 2022
Прикольная тема! Отличная идея и для знакомств и для развлечений своей тусовкой. Гид не навязчив, поддерживает атмосферу и настроение весь вечер. В барах каждый сможет найти для себя выпивку и закуску на свой вкус (я нашёл))

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