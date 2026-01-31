Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

читать дальше уменьшить удобно - мы вчетвером (я, муж и родители) поместились в машине. Во - вторых, была возможность скорректировать программу. В - третьих, Илья коренной житель Сочи, он много знает о городе, о том какой город был до Олимпиады и каким стал после. Он много и интересно рассказывает. Из достопримечательностей больше всего понравилась чайная плантация, змейковские водопады и дача Сталина.

Мы приехали с родителями в Сочи. Они были в городе впервые. Хотелось показать им город и ключевые достопримечательности без прикрас. Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Во - первых, было