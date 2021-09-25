Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Прогулка по Сочи

Мы дойдём до Нулевого километра, осмотрим одни из первых зданий в городе — я кратко познакомлю вас с их историей. За время прогулки вы:

— узнаете, как Сочи из захудалого провинциального городка превратился в современный курорт с дорогостоящей недвижимостью

— выясните, какие люди повлияли на его судьбу и что стало с коренными народами, населявшими здешние места ранее

— полистаете альбомы редких фотографий Сочи как советского периода, так и времен императорской России

— услышите историю самого северного чая в мире, а еще раскроете, почему во времена Российской империи здесь поселились греки и эстонцы

Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов».

Покинутая Дача Квитко. Еще одно впечатляющее место — вы услышите о его тайнах, насладитесь видом на море, открывающимся из окон, а если повезет, застанете небольшой «концерт» на фортепиано.

Организационные детали