Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Вы посетите водопады и чайную плантацию и дачу Сталина. Вам откроются живописные панорамы моря и природы. После поездки вы увезёте с собой приятные моменты и красивые фотографии.
Описание фото-прогулки
Змейковские водопады. — природный комплекс в Хостинском районе Сочи, часть Сочинского национального парка.
Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов».
Чайная плантация — самая большая в России! Невероятная локация для ваших фотографий.
Экоферма «Вольница» (по желанию) — здесь вы увидите Семёновский водопад, а также сможете покормить кроликов и ондатр морковкой.
Организационные детали
- Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов
- Включена мобильная фотосессия на камерофон Vivo 300
- Начало от любого отеля в центре Сочи или от ж/д вокзала Мацеста
Дополнительные расходы
- Вход на дачу Сталина — 800 ₽ за чел.
- Чайная плантация — 300 ₽ за чел.
- Водопады — 400 ₽ за чел. + 400 ₽ за фотографа
- Экоферма (по желанию) — 300 ₽ за чел.
- Трансфер можно расширить поездкой на Ахун или Навалишинское ущелье — доплата 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокзал Мацеста. Из Адлера, Сириуса, Поляны не забираю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, очень красивые места. Интересная и полезная информация, которую не знал, хотя приезжал в Сочи. В комфортном режиме, с полезными дополнениями:). Довольны, благодарны и рекомендуем! Спасибо!
Илья
Ответ организатора:
спасибо огромное за написанный отзыв и теплые слова!
Вам был полезен этот отзыв?
Мы приехали с родителями в Сочи. Они были в городе впервые. Хотелось показать им город и ключевые достопримечательности без прикрас. Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Во - первых, было
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная обзорная экскурсия! Замечательный гид, который очень любит свой город. Увидела главные места, послушала интересные факты. Комфортная машина/маршрут, время пролетело незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет быстро и интересно познакомиться с городом!
Илья
Ответ организатора:
спасибо огромное за написанный отзыв и теплые слова!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хотела познакомиться с историй Сочи, посетить места, до которых самой бы было добраться сложно) Спасибо большое за проведенную поездку, безусловно интереснейшие рассказы об истории самого города и мест в округе, природа неописуема красива) Хотело бы отметить гида Илью, очень ответственный и внимательный человек, а которым приятно проводить время в мини путешествии) Истинный фанат своего дела) Всем советую, не пожалеете! 🙂
Илья
Ответ организатора:
спасибо огромное за написанный отзыв и теплые слова!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Было очень познавательно и интересно!
Рекомендую всем!
Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия на 5+. Очень интересно окунуться в историю.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Впервые в Сочи. Поездка с фотографом и мобильной съёмкой»
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
Съездите к Змейковскому водопаду и на гору Ахун, добавьте прогулку по символам центра - получится тот же «первый раз в Сочи»
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Почти тот же набор: Змейковские водопады, Ахун и знаковые места города - удобно для первого знакомства
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Водопады, чай и Сталин - с фотографом и мобильной съёмкой
Соберите в одной поездке водопады, чай и дачу Сталина - плюс фотосет на телефон для ярких воспоминаний
Начало: Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокза...
Совпадают ключевые точки: водопады, чайная плантация и дача Сталина - очень близко к главному по смыслу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 12 350 ₽
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Посетите Ахун, дачу Сталина и Мацесту, пройдите по историческому маршруту и увидьте Колхидский лес - насыщенно, но по делу
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Похожий «must-see» микс: Ахун, дача Сталина и Мацеста, плюс природные локации и прогулка
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности
Посмотрите Курортный проспект, Морской порт и Зимний театр, затем съездите в Агурское ущелье и на дачу Сталина - Сочи сложится в целую картину
Начало: У КПП крупных отелей или ближайших остановок
Тоже соединяет городскую классику и природу, а дача Сталина - общая ключевая точка
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1350 ₽ за человека
от 12 500 ₽ за экскурсию