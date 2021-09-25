Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Услышать истории первых строений, посетить дачу Сталина и узнать тайны дачи Квитко

4.8
5 отзывов
Эта прогулка, будто старый фотоальбом, напомнит о прошлом знаменитого курорта.

Вы пройдете по историческому центру и представите, как раньше выглядели улицы Сочи.

На даче Сталина поймете, почему Сочи стал курортом.

А из пустующей дачи полковника Квитко, окутанной мистикой, вам откроются живописные панорамы моря и города.
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи
Старинный Сочи

Что вас ожидает

Прогулка по Сочи

Мы дойдём до Нулевого километра, осмотрим одни из первых зданий в городе — я кратко познакомлю вас с их историей. За время прогулки вы:
— узнаете, как Сочи из захудалого провинциального городка превратился в современный курорт с дорогостоящей недвижимостью
— выясните, какие люди повлияли на его судьбу и что стало с коренными народами, населявшими здешние места ранее
— полистаете альбомы редких фотографий Сочи как советского периода, так и времен императорской России
— услышите историю самого северного чая в мире, а еще раскроете, почему во времена Российской империи здесь поселились греки и эстонцы

Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов».

Покинутая Дача Квитко. Еще одно впечатляющее место — вы услышите о его тайнах, насладитесь видом на море, открывающимся из окон, а если повезет, застанете небольшой «концерт» на фортепиано.

Организационные детали

  • По пути могу пофотографировать вас на свой айфон либо ваш телефон или камеру
  • Это будет прогулка без спешки, в удобном для вас темпе
  • Отдельно оплачивается вход на дачу Сталина (350 руб. с чел. ) и на дачу Квитко (100 руб. /чел.)
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в районе Морского вокзала Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Меня зовут Илья, я делаю индивидуальные путешествия и фототуры по инста-местам Сочи и Красной поляны. Моя ценность — ваши впечатления и отсутствие спешки. На всех моих экскурсиях вас ждут сочинские истории, свежезаваренный Мацестинский чай и разговоры о жизни города. Закончить тур можем прогулкой на яхте или немного отклонимся от маршрута, ведь главное, чтобы вам было интересно. В конце вы получите мини-видео с нашего тура, также можно заказать фотосессию. Отправляйся в мини-приключение вместе со мной!
Задать вопрос

5 реальных отзывов от туристов

Н
25 сен 2021
Все было замечательно и даже дождь не испортил впечатление
Д
18 сен 2021
Экскурсия понравилась
Илья сделал всё максимально удобно для нас
Спасибо
Много информации
Интересные факты по теме
Фотоматериалы дополнительно к рассказу, хорошая идея
Успехов в интересной творческой работе
С
13 авг 2021
Очень понравилась нам эта экскурсия! Илья прекрасный гид и отличный рассказчик. Показал нам всё, что мы хотели, и даже больше! Мы в восторге! Всем рекомендую от всей души!
С
2 авг 2021
СПАСИБО ИЛЬЕ!
Ю
11 июня 2021
Ни минуты не пожалели, что заказали экскурсию, а ни отправились по видовым местам Сочи сами. Любопытные факты, интересные подробности вы не найдете в интернете и, возможно, не узнаете от других гидов. Илья - человек, увлеченный историей и краеведением, - рассказал нам массу увлекательных историй. Большой плюс - автомобиль, который сделал нашу прогулку не утомительной и очень комфортной. P.S. Если хотите сделать хорошие фото, лучше ехать на экскурсию ближе к вечеру. Перед закатом свет на даче Квитко просто необыкновенный.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏛История и архитектура#Дача Сталина#Дача Квитко🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
4.5
33
900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
Отправляйтесь на экскурсию по необычным местам Сочи
Вторник, суббота в 13:00
Гора Ахун - дача Сталина с отправлением из Сочи
5
2
800
за 1 чел.
Гора Ахун - дача Сталина с отправлением из Сочи
Экскурсия на дачу Сталина сопровождается интересным рассказом гида о жизни и работе вождя, гостях...
По вторникам и субботам в 14:10
Город загадок и тайн
1 200
за 1 чел.
Город загадок и тайн
В нашем увлекательном путешествии вы посетите самые примечательные и загадочные места в Сочи,...
Во вторник, четверг и воскресенье в 11:00
Контрастный Сочи: променад от Морского вокзала до дачи Сталина
Индивидуальная экскурсия
5
12
12 900
за 1-4 чел.
Контрастный Сочи: променад от Морского вокзала до дачи Сталина
Приглашаю вас на увлекательную прогулку по прекрасному городу Сочи! Прогуливаясь во время экскурсии...
Ежедневно в 10:00
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
2ч 30м
3 500
за 1-6 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
4
4
4ч 30м
800
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Впечатлиться видом со смотровой башни и увидеть интерьеры, в которых отдыхал и работал Отец народов
во вторник и субботу в 13:00
Экскурсия: Тайны забытого Сочи
4.5
46
1 300
за 1 чел.
Экскурсия: Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
Старинный Сочи
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-4 чел.
Старинный Сочи
Эта прогулка, будто старый фотоальбом, напомнит о прошлом знаменитого курорта
По договоренности
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Индивидуальная экскурсия
5
26
8 400
за 1-6 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Сочи глазами местных
Индивидуальная экскурсия
5
12
2ч 30м
4 000
за 1-15 чел.
Сочи глазами местных
Прогуляться по самым красивым паркам города и заглянуть в его тайные уголки, приоткрывая историю
Гора Большой Ахун + дача Сталина
1 000
за 1 чел.
Гора Большой Ахун + дача Сталина
Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города
Вторник, суббота 13:00
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
64
700
за 1 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю

Илья проводит ещё 4 экскурсии

Инстаграм-тур по Большому Сочи
Индивидуальная фото-прогулка
5
11
8 000
за 1-4 чел.
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Собрать коллекцию ярких воспоминаний, проехав по фотогеничным локациям города и окрестностей
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Индивидуальная фото-прогулка
5
4
3ч 30м
8000
7 200
за 1-4 чел.
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Посетить водопады и чайные плантации и получить на память профессиональные снимки
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Индивидуальная фото-прогулка
5
4
5 500
за 1-4 чел.
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Совершить трекинг к Агурским водопадам и сохранить на память профессиональные снимки
Фототур по Красной Поляне из Сочи
Индивидуальная фото-прогулка
7 700
за 1-4 чел.
Фототур по Красной Поляне из Сочи
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺