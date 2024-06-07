1 чел.
По популярности
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250₽ за экскурсию
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
690₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Круиз
3 часа
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
Расписание: Летом круглосуточно
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
16 930₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Начало: В вашем отеле в Адлере
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Начало: От места проживания туристов
Расписание: Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Ахун: экскурсия на смотровую башню
Исследуйте красоту Сочи с высоты птичьего полета, наслаждаясь вечерними огнями города с вершины горы Ахун
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Услуги гида в Сочи, составьте свою программу
Начало: Встречаемся в центральном районе Сочи
Расписание: Любой день любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 11 чел.
Круиз
30 минут
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Тур-игра по барам Сочи
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться
Начало: На улице Островского
30 ноя в 08:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300₽ за человека
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Была на экскурсии с Алексеем. Просто вау-эффект! Катание на мотоцикле это просто невероятные эмоции и ощущения. Я чувствовала себя очень счастливой и
- ООльга31 мая 2024Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
- ААнастасия31 мая 2024Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
- ТТаис29 мая 2024Всё отлично! Организация чёткая. Учитывают пожелания. Опытный водитель. Места красивые! Море впечатлений. Сама поездка комфортная и безопасная.
- ААлександра23 мая 2024Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
- ООлеся23 мая 2024Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет! Прогулку проводил Захар,он столько
- ККристина22 мая 2024Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
- ЛЛусине14 мая 2024Заказывала экскурсию для родителей, 70+ лет, выслушала массу восторгов - экскурсия интересная по содержанию, доступная физически, а Петрос не только гид-профессионал, но и очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек. Спасибо!
- KKatya13 мая 2024Всем привет! Хочется поблагодарить Сьюз за этот чудесный день, проведенный в ее компании!!! 😘 Ребята- путешественники, если для вас важен комфорт, качественный
- ИИрина3 мая 2024Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ночные»
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