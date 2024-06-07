Ночные прогулки и экскурсии Сочи

Найдено 59 экскурсий в категории «Ночные» в Сочи, цены от 690 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
30001 350 за человека
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
На гору Ахун - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250 за экскурсию
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
690 за человека
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700 за всё до 4 чел.
Только вы и море: аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900 за всё до 7 чел.
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
7 отзывов
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950 за всё до 8 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
На круизном мотоцикле - на гору Ахун
🏍 На мотоцикле
Круиз
3 часа
10 отзывов
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за человека
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
Расписание: Летом круглосуточно
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
16 930 за всё до 11 чел.
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за человека
33 водопада и кавказское застолье
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
9 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Начало: В вашем отеле в Адлере
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
25 000 за всё до 3 чел.
На кабриолете по Олимпийскому парку
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800 за всё до 3 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Начало: От места проживания туристов
Расписание: Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Вечерний Ахун
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Вечерний Ахун: экскурсия на смотровую башню
Исследуйте красоту Сочи с высоты птичьего полета, наслаждаясь вечерними огнями города с вершины горы Ахун
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Олимпийский парк
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800 за всё до 4 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950 за всё до 11 чел.
Услуги гида в Сочи, составьте свою программу
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Услуги гида в Сочи, составьте свою программу
Начало: Встречаемся в центральном районе Сочи
Расписание: Любой день любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Красная Поляна: большое путешествие на высоту
Начало: Ваш отель
Расписание: в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
1 отзыв
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500 за всё до 11 чел.
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Круиз
30 минут
4 отзыва
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
2 отзыва
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 2 чел.
Прогулка на яхте от заката до рассвета
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Тур-игра по барам Сочи
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Тур-игра по барам Сочи
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться
Начало: На улице Островского
30 ноя в 08:30
3 500 за человека
Путеводная нить старого Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300 за человека
Квест «Ловушка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Была на экскурсии с Алексеем. Просто вау-эффект! Катание на мотоцикле это просто невероятные эмоции и ощущения. Я чувствовала себя очень счастливой и
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    в полной безопасности. Алексей очень крутой водитель, если внимательно слушать, что он говорит и внимать его инструктажу, то все у вас получится, как и у меня, а я первый раз в жизни сидела на мотоцикле.))) Хотелось прокатиться еще, но я уже уезжала. Берите длинные поездки, не пожалеете-эмоции через край, надежность+ безопасность и интересные факты и рассказы о городе. Большое спасибо за яркие эмоции и невероятные ощущения!

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Только вы и море: аренда парусной яхты
    Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
  • Т
    Таис
    29 мая 2024
    На гору Ахун - на мотоцикле
    Всё отлично! Организация чёткая. Учитывают пожелания. Опытный водитель. Места красивые! Море впечатлений. Сама поездка комфортная и безопасная.
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
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    адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!!

    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления
  • О
    Олеся
    23 мая 2024
    На гору Ахун - на мотоцикле
    Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет! Прогулку проводил Захар,он столько
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    всего знает про Сочи,слушала бы и слушала) В общем,эмоции,которые я получила от поездки не описать словами! Однозначно рекомендую! P.S:девчонки,когда поедете,заплетайте косичку,а иначе волосы потом не расчешете😉

    Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет!Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет!
  • К
    Кристина
    22 мая 2024
    Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
    Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
  • Л
    Лусине
    14 мая 2024
    Магия вечернего Сочи
    Заказывала экскурсию для родителей, 70+ лет, выслушала массу восторгов - экскурсия интересная по содержанию, доступная физически, а Петрос не только гид-профессионал, но и очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек. Спасибо!
  • K
    Katya
    13 мая 2024
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Всем привет! Хочется поблагодарить Сьюз за этот чудесный день, проведенный в ее компании!!! 😘 Ребята- путешественники, если для вас важен комфорт, качественный
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    отдых и приятное общение, то вы обратились по адресу! 💯 Наивысший уровень душевности 🤗 Вишенкой на торте, оказалась баня с отличным паром и парильщиком🍃, ну и для гурманов- шашлык, приготовленный руками этой прекрасной девушки🤤

    Всем привет!Всем привет!Всем привет!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Вечерний Олимпийский парк
    Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
  2. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  3. Обзорная экскурсия по Сочи
  4. Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
  5. На гору Ахун - на мотоцикле
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Ночные" можно забронировать 59 экскурсий и билетов от 690 до 42 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 485 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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