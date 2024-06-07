🏍 На мотоцикле 55% скидка Индивидуальная 30 минут 54 отзыва Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида 3000 1 350 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города Начало: Центральный район Сочи от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 28 отзывов Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам» Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края Начало: в центре Сочи 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле 25% скидка Индивидуальная 3 часа 16 отзывов На гору Ахун - на мотоцикле Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья 7000 5 250 ₽ за экскурсию

🏍 На мотоцикле 10% скидка Индивидуальная 7 часов 8 отзывов На мотоцикле по всему Сочи Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере 20000 18 000 ₽ за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 18 отзывов Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали Начало: В центре Сочи 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 6.5 часов 7 отзывов В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых Начало: Ваш отель в центральном Сочи 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 10 отзывов Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи 690 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней Начало: Автовокзал Сочи 22000 18 700 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Только вы и море: аренда парусной яхты Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна Начало: В Центральном Морском порту Сочи 19 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 15 минут 7 отзывов Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи Начало: Сочи, ул. Театральная, 2 Расписание: См. календарь 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Лучшие ракурсы и панорамы Сочи Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей Начало: в центре Сочи 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Семейный поход по Сочи и Красной поляне Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники 9 950 ₽ за всё до 8 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вечерняя велопрогулка по Имеретинке Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной 7 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 4 отзыва Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города Начало: У музея Спортивной славы Сочи 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🏍 На мотоцикле Круиз 3 часа 10 отзывов Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий Начало: Любая точка Адлера или Сириуса Расписание: Ежедневно, круглосуточно 7 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 7 отзывов Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3 Расписание: Летом круглосуточно 16 930 ₽ за всё до 11 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города 8 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 2 отзыва 33 водопада и кавказское застолье Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями Начало: По месту проживания 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Фотопрогулка 8 часов 9 отзывов Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus Начало: В вашем отеле в Адлере 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🏍 На мотоцикле 🏎 На кабриолете 20% скидка Фотопрогулка 1 час 1 отзыв На кабриолете по Олимпийскому парку Начало: Любая точка в Сириусе Расписание: Круглосуточно, ежедневно. 6000 4 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Магия вечернего Сочи Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии Начало: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам Начало: От места проживания туристов Расписание: Ежедневно с 10:00 или по договоренности 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 3 часа 3 отзыва На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи Начало: По договоренности Расписание: каждый день с 8:00 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Вечерний Ахун: экскурсия на смотровую башню Исследуйте красоту Сочи с высоты птичьего полета, наслаждаясь вечерними огнями города с вершины горы Ахун Начало: Центральный район Сочи Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста. 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Вечерний Олимпийский парк Начало: Ваш отель в Сочи Расписание: Ежедневно 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 2 отзыва Аренда яхты в Сочи Возможность насладиться морем и бризом без посторонних Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты 8 950 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 4 отзыва Услуги гида в Сочи, составьте свою программу Начало: Встречаемся в центральном районе Сочи Расписание: Любой день любое время 1 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 4 отзыва Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи Начало: Сочи, ул. Казачья, 64 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 3 отзыва Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Красная Поляна: большое путешествие на высоту Начало: Ваш отель Расписание: в любое время 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 2 отзыва Аренда парусной яхты Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А Расписание: Ежедневно, время по договоренности 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

🏎 На кабриолете Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Рассекая воздух на кабриолете - Красная поляна Начало: Любая точка Адлера или Сириуса Расписание: ежедневно, круглосуточно 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Круиз 1 час 1 отзыв Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями Начало: В морском порту Сочи 14 500 ₽ за всё до 11 чел.

🏍 На мотоцикле Круиз 30 минут 4 отзыва Олимпийский парк на круизном мотоцикле Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста Расписание: Ежедневно, круглосуточно. 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине Фотопрогулка 4 часа 9 отзывов По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи» Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1 Расписание: В любое время, в любой день 890 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 2 отзыва Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе... 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 6 отзывов «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах Начало: В Морском порту Сочи 8 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Прогулка на яхте от заката до рассвета Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды) от 42 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 2 отзыва Тур-игра по барам Сочи Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться Начало: На улице Островского 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 50 отзывов Путеводная нить старого Сочи Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города Начало: в парке Ривьера от 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа Квест «Ловушка» Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1 10 500 ₽ за всё до 4 чел.