14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Объекты Олимпийского парка

В первую очередь вы увидите комплекс на морском побережье. На гольфкаре мы подъедем к пяти ледовым дворцам и стадиону Фишт, где проходили церемонии открытия и закрытия игр. Я расскажу о проекте и строительстве каждого объекта, о проходивших здесь соревнованиях. И конечно, вы получите общее представление об Олимпийских играх 2014, о конкурсе городов-претендентов и о том, как достойно Сочи провел игры.

Интересные и красивые 48 км между кластерами

Путь в горный кластер украсят живописные пейзажи. В программе три остановки: вы полюбуетесь панорамами Ахштырского каньона и ущелья Ахцу, попьете нарзан у источника Медвежий угол. Если пожелаете, также заедем на дегустацию редких Краснополянских горных медов и пообедаем в колоритном греческом кафе.

Горы Красной Поляны

Рядом с этим поселком расположились горнолыжные комплексы, где проходили соревнования олимпийцев и паралимпийцев по прыжкам на лыжах с трамплина, биатлону, лыжным гонкам, бобслею, санному спорту и другим дисциплинам.