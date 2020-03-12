14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне

Сергей
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Сергей – ваш гид
2014 год у россиян ассоциируется с Сочи — наш город провел грандиозные Игры! Приглашаю вас изучить их наследие и узнать, как это было.

За день вы увидите дворцы и стадионы Олимпийского парка на берегу моря, насладитесь природой в Ахштырском ущелье, погуляете по курортам Красной Поляны, прокатитесь на канатной дороге и впечатлитесь горными пейзажами.
8700 ₽
7830 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи

Что вас ожидает

Объекты Олимпийского парка
В первую очередь вы увидите комплекс на морском побережье. На гольфкаре мы подъедем к пяти ледовым дворцам и стадиону Фишт, где проходили церемонии открытия и закрытия игр. Я расскажу о проекте и строительстве каждого объекта, о проходивших здесь соревнованиях. И конечно, вы получите общее представление об Олимпийских играх 2014, о конкурсе городов-претендентов и о том, как достойно Сочи провел игры.

Интересные и красивые 48 км между кластерами
Путь в горный кластер украсят живописные пейзажи. В программе три остановки: вы полюбуетесь панорамами Ахштырского каньона и ущелья Ахцу, попьете нарзан у источника Медвежий угол. Если пожелаете, также заедем на дегустацию редких Краснополянских горных медов и пообедаем в колоритном греческом кафе.

Горы Красной Поляны
Рядом с этим поселком расположились горнолыжные комплексы, где проходили соревнования олимпийцев и паралимпийцев по прыжкам на лыжах с трамплина, биатлону, лыжным гонкам, бобслею, санному спорту и другим дисциплинам.

  • Комплекс Русские горки впечатлит видами прямо со стартовой площадки прыгунов с трамплина — здесь легко представить себя в образе летающего лыжника!
  • На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта.
  • А в комплексе Лаура Газпром двери откроет торгово-развлекательный центр Галактика в космическом стиле. На лифте вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться еще одной панорамой заснеженных вершин.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном 8-местном минивэне с кондиционером
  • Я заберу вас у места проживания в Сочи, Адлере, Дагомысе или Хосты и привезу обратно

Дополнительные расходы:

  • проезд на гольфкарах в Олимпийском парке от стоянки и обратно (200 руб./чел., детям до 4 лет бесплатно)
  • канатная дорога на Роза Хутор (1590 руб./взрослый, 950 руб./льготный для детей 7-14 лет, граждан 60-69 лет и инвалидов 2 и 3 групп)
  • вход на нарзанный источник (100 руб./чел., детям до 10 лет бесплатно)
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи
Олимпийское наследие Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Ездили на экскурсию с Сергеем по Олимпийскому Сочи с мамой. Очень удобная машина, внимательный к нашим просьбам и интересам гид, увлекательный рассказ. Весь день провели вместе и кроме хороших эмоций , красивых фотографий и массы впечатлений ничего больше нет. Встреча в указанном месте, точно в установленное время, никаких неожиданностей и того, что не обговорено в условиях тура. Искренне рекомендую всем это путешествие в компании с Сергеем.
3 марта 2020
3 марта наша компания из 4 человек была на экскурсии с Сергеем. Хотелось бы особо отметить пунктуальность, обязательность, доброжелательность и профессионализм гида. На экскурсию мы поехали на прекрасном, комфортабельном минивене, Сергей аккуратный и внимательный водитель. Экскурсия была очень содержательная, этакое сочетание современности и исторической темы. Сергей нас никуда не торопил, предоставляя достаточное количество времени для осмотра достопримечательностей и объектов. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Сергеем! Хотелось сказать большое спасибо Сергею за отлично проведенный день и полученные новые знания о прекрасном городе Сочи. Однозначно рекомендуем всем выбирать экскурсии с Сергеем!
25 февраля 2020
У нас собралась большая компания-друзей из разных городов (7 человек), каждому было очень интересно слушать экскурсию Сергея. Весело, не скучно, познавательно и информативно) И несмотря на моросящий дождь, 23 февраля мы провели шикарно!Большое спасибо Гиду за профессиональный подход) Вся наша команда ставит 5+ (но хотелось бы поставить 10 баллов). С приветом из Казани, Москвы, Оренбурга и Лондона)
24 февраля 2020
Отличное знание истории края, грамотно составленный маршрут, комфортное вождение сделали экскурсию очень приятной. Никуда не торопясь, успели везде. Сергей показал максимум достопримечательностей и красивых мест на маршруте. Да и погода была великолепной! Рекомендую всем!
2 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Мы ездили раньше на подобные экскурсии , но сейчас нам многое открылось по новому.
5 января 2020
Спасибо большое за экскурсию! Всё очень понравилось. Всё чётко, пунктуально и познавательно. Сергей очень доброжелательный, внимательный и опытный гид.Экскурсия получилась очень впечатлительной и познавательной. Сергей интересный и не навязчивый рассказчик. Автомобиль -чистый и комфортный, а Сергей аккуратный и опытный водитель,чувствовали себя в полной безопасности на протяжении всей поездки. Замечательный день провели! Спасибо вам, Сергей, большое! Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода.
5 декабря 2019
Сергей интересно провёл экскурсию. В тайминге было написано 6 часов, но у меня вышло около 9. Никакой дополнительной платы Сергей не попросил и не напоминал о времени экскурсии, спокойно ознакомилась со всеми интересностями на своем пути. Душевно, добро, ненавязчиво.
Очень комфортный стиль вождения.
26 ноября 2019
Экскурсия прошла хорошо. Сергей забирал нас из Дагомыса. Приехал вовремя, для меня это очень важно. Много рассказал про историю Сочи. Может порекомендовать отели для проживания. Мы остались довольны.
3 ноября 2019
Сергей отличный экскурсовод. Очень любит свой край, много рассказал и показал во время экскурсии. На каждой остановке отводил достаточное количество времени на осмотр объектов, не торопил. Комфортный автомобиль. Было очень приятно. Спасибо!!!
3 ноября 2019
Вчера были на экскурсии с гидом Сергеем - отличный рассказчик, профи, чувствует аудиторию (двое мальчишек 11 и 12 лет), знает и любит свой край. И, конечно, сервис - комфортный автомобиль, прекрасный водитель, экскурсия "от порога до порога". Спасибо, супер!
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