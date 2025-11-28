Ранним утром мы выйдем под парусами в открытое море и посмотрим на прекрасную природу Кавказа в первых лучах солнца. Вы панорамой спящего Сочи и Кавказских гор, увидите Олимпийские объекты и
Описание водной прогулкиРомантическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. Мы отправимся в открытое море, на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов. В летнее время мы сможем остановиться для купания в открытом море, чтобы ощутить невероятную бодрость и энергию от погружения в кристально чистую, прохладную воду, еще не тронутую дневным солнцем. Капитан расскажет вам о яхтенной жизни и местных развлечениях, а за отдельную плату — флотские байки. Важная информация:
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты.
- Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты.
- В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы.
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Питание
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
