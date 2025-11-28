Мои заказы

Утренняя морская прогулка на парусной яхте

Ранним утром мы выйдем под парусами в открытое море и посмотрим на прекрасную природу Кавказа в первых лучах солнца. Вы панорамой спящего Сочи и Кавказских гор, увидите Олимпийские объекты и
читать дальше

другие здания курорта. В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная. А еще во время утренней морской прогулки велик шанс встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью.

Утренняя морская прогулка на парусной яхте
Утренняя морская прогулка на парусной яхте
Утренняя морская прогулка на парусной яхте

Описание водной прогулки

Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. Мы отправимся в открытое море, на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов. В летнее время мы сможем остановиться для купания в открытом море, чтобы ощутить невероятную бодрость и энергию от погружения в кристально чистую, прохладную воду, еще не тронутую дневным солнцем. Капитан расскажет вам о яхтенной жизни и местных развлечениях, а за отдельную плату — флотские байки. Важная информация:
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
  • В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты.
  • Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты.
  • В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы.
  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.

Ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
  • Черное море
  • Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Купание за бортом
  • Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
  • Питание
  • Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии
  • В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты
  • Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты
  • В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы
  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Морская VIP-прогулка на яхте
На яхте
1 час
21 отзыв
Водная прогулка
Морская VIP-прогулка на яхте: незабываемый отдых в Сочи
Отправляйтесь на индивидуальную морскую прогулку по Черному морю на современной яхте с капитаном. Комфорт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В центральном порту Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 11 чел.
Прогулка на большой парусной яхте
На яхте
2 часа
13 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на большой парусной яхте
Начало: Порт Сочи, Адлера или Кудепсты
Расписание: Ежедневно в 16:00 возможна корректировка времяни по разрешению на выход.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2950 ₽ за человека
Морская прогулка из Адлера на парусной яхте с купанием
На яхте
1.5 часа
-
5%
34 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на яхте из Адлера
Отправьтесь в морское приключение на парусной яхте, наслаждаясь видами Кавказа и закатом. Ощутите свободу и комфорт на борту
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 07:30
30 ноя в 07:30
1995 ₽2100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи