Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная морская прогулка на парусной яхте по Черному морю - это возможность насладиться живописными видами Олимпийского парка и Кавказских гор.



Комфортная яхта под управлением опытного капитана позволит расслабиться и почувствовать всю красоту открытого моря. Не упустите шанс увидеть дельфинов и ощутить гармонию природы. Путешествие подходит для тех, кто ищет умиротворение и спонтанный восторг 5 34 отзыва 5 причин купить эту прогулку ⛵ Комфортная яхта

🐬 Возможность увидеть дельфинов

🏞 Виды на Кавказские горы

🌅 Незабываемый закат

🌊 Свежий морской бриз

Алисия Ваш гид в Сочи Написать вопрос Водная прогулка Оценка и отзывы 34 отзыва Длитель­ность 1.5 часа На чём проводится На яхте Когда Согласно расписанию 5% Скидка на заказ 2100 выгода 105 ₽ 1995 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30

Что можно увидеть Олимпийский парк

Кавказские горы

Описание водной прогулки Погоня за дельфинами Представьте, как ласковый ветер наполняет паруса, а солнце играет бликами на бирюзовой глади Чёрного моря. Впереди — только бескрайний горизонт, свобода и волнующий момент, когда у кромки воды вдруг появляются стремительные тени дельфинов. Мы оставим позади городской шум и погрузимся в ритм моря: шелест волн, крики чаек и тишина, прерываемую лишь всплесками воды. Но это не только «охота» за встречами с дельфинами. Простора здесь хватит на всех: панорамы кавказских гор, уходящих в туманную дымку, свежий бриз и ощущение лёгкости, которое дарит только море. Можно расслабиться на палубе, вдыхая солёный воздух, или, наоборот, вдохновиться энергией стихии — выбор за вами. Маршрут идеален для тех, кто ценит гармонию природы, ищет умиротворения, но готов к спонтанному восторгу. Ведь дельфины появляются неожиданно — и тогда путешествие превращается в маленькое чудо. Важная информация: Пожалуйста, не опаздывайте и прибывайте на посадку не менее, чем за 20 минут до отправления. Посещение в состоянии опьянения строго воспрещается. В летнее время рекомендуем взять головные уборы и солнцезащитные очки. На борту находимся без обуви, если обувь снимать нельзя, будут предоставлены бахилы. Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.

Согласно расписанию Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорама Адлера

Олимпийский парк

Кавказские горы

Мыс Пицунда (вдали)

Восточный Сочи (вдали) Что включено Аренда яхты

Капитан

Трансфер от станции «Олимпийская деревня» Что не входит в цену Питание Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Важная информация Пожалуйста, не опаздывайте и прибывайте на посадку не менее, чем за 20 минут до отправления

Посещение в состоянии опьянения строго воспрещается

В летнее время рекомендуем взять головные уборы и солнцезащитные очки

На борту находимся без обуви, если обувь снимать нельзя, будут предоставлены бахилы

Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.