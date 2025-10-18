Увлекательная морская прогулка на парусной яхте по Черному морю - это возможность насладиться живописными видами Олимпийского парка и Кавказских гор.
Комфортная яхта под управлением опытного капитана позволит расслабиться и почувствовать всю красоту открытого моря. Не упустите шанс увидеть дельфинов и ощутить гармонию природы. Путешествие подходит для тех, кто ищет умиротворение и спонтанный восторг
5 причин купить эту прогулку
- ⛵ Комфортная яхта
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🏞 Виды на Кавказские горы
- 🌅 Незабываемый закат
- 🌊 Свежий морской бриз
Время начала: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
Что можно увидеть
- Олимпийский парк
- Кавказские горы
Описание водной прогулкиПогоня за дельфинами Представьте, как ласковый ветер наполняет паруса, а солнце играет бликами на бирюзовой глади Чёрного моря. Впереди — только бескрайний горизонт, свобода и волнующий момент, когда у кромки воды вдруг появляются стремительные тени дельфинов. Мы оставим позади городской шум и погрузимся в ритм моря: шелест волн, крики чаек и тишина, прерываемую лишь всплесками воды. Но это не только «охота» за встречами с дельфинами. Простора здесь хватит на всех: панорамы кавказских гор, уходящих в туманную дымку, свежий бриз и ощущение лёгкости, которое дарит только море. Можно расслабиться на палубе, вдыхая солёный воздух, или, наоборот, вдохновиться энергией стихии — выбор за вами. Маршрут идеален для тех, кто ценит гармонию природы, ищет умиротворения, но готов к спонтанному восторгу. Ведь дельфины появляются неожиданно — и тогда путешествие превращается в маленькое чудо. Важная информация: Пожалуйста, не опаздывайте и прибывайте на посадку не менее, чем за 20 минут до отправления. Посещение в состоянии опьянения строго воспрещается. В летнее время рекомендуем взять головные уборы и солнцезащитные очки. На борту находимся без обуви, если обувь снимать нельзя, будут предоставлены бахилы. Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
Согласно расписанию
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Адлера
- Олимпийский парк
- Кавказские горы
- Мыс Пицунда (вдали)
- Восточный Сочи (вдали)
Что включено
- Аренда яхты
- Капитан
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, не опаздывайте и прибывайте на посадку не менее, чем за 20 минут до отправления
- Посещение в состоянии опьянения строго воспрещается
- В летнее время рекомендуем взять головные уборы и солнцезащитные очки
- На борту находимся без обуви, если обувь снимать нельзя, будут предоставлены бахилы
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
18 окт 2025
В данной экскурсии понравилось всё, капитан очень интересно обо всём рассказывал и умело управлял парусником! 👍
E
Elena
15 окт 2025
Нам очень повезло с погодой, на небольшой лодке вышли в море, было уютно и красиво.
О
Ольга
5 окт 2025
Спасибо! Несмотря на то, что из-за проведения АйронСтар была задержка по времени, нам с мамой всё очень понравилось. И в море искупались, и закатом полюбовались, нафотографировались вдоволь, даже дельфинов видели прям рядом с нашей яхтой. 10/10
Я
Яна
26 сен 2025
Это было незабываемо! Красиво. Волшебно. Восхитительно! Спасибо Олегу, за комфортную поездку. С такими эмоциями мы вернулись домой, не передать словами! Провожали закат, на 18ч. Всем рекомендуем!!!
С
Светлана
4 сен 2025
Всё было замечательно. Единственно, это погода не позволила купаться(((
К
Кристина
29 авг 2025
М
Мария
22 авг 2025
А
Алмаз
17 авг 2025
Е
Елена
13 авг 2025
К
Карина
10 авг 2025
Добрый день! Прекрасная прогулка, было очень интересно и познавательно. Капитан рассказывал много историй. Вид потрясающий. К сожалению, не увидели дельфинов и не покупались, но в целом поездка понравилась. Большое спасибо!
Н
Наталья
29 июл 2025
Красивая чистая яхта, приветливый капитан, приятная музыка, невероятный закат, дельфины
А
Анна
29 июл 2025
Т
Титова
29 июл 2025
Красивая чистая яхта, приветливый капитан, приятная музыка, невероятный закат, дельфины
Е
Елизавета
27 июл 2025
А
Анастасия
18 июл 2025
Входит в следующие категории Сочи
