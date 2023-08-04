Парусная яхта «Lilac» — настоящий символ свободы и приключений. В компании друзей, семьёй или парой вы отправитесь в 2-часовой вояж по черноморским волнам. Отдохнёте с близкими людьми в окружении морских видов. Сможете устроить фотосессию и насладиться бокалом вина. А широкий нос яхты и тент обеспечат комфортное пребывание на борту, где бы вы ни находились.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть большая посадочная зона со столом, мягкий кожаный лежак на носу яхты, туалет и раковина, посуда (в т. ч. бокалы под шампанское, рюмки), сумка-холодильник, полотенца — 6 шт, жилеты (2 детских, 2 взрослых), водонепроницаемые чехлы на телефон, снасти со ставками на ставриду, SUP-доска и Bluetooth (можно подключить свою музыку). Общая вместимость — 8 человек.

Организационные детали