Парусная яхта «Lilac» — настоящий символ свободы и приключений. В компании друзей, семьёй или парой вы отправитесь в 2-часовой вояж по черноморским волнам. Отдохнёте с близкими людьми в окружении морских видов. Сможете устроить фотосессию и насладиться бокалом вина. А широкий нос яхты и тент обеспечат комфортное пребывание на борту, где бы вы ни находились.
Описание экскурсии
С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть большая посадочная зона со столом, мягкий кожаный лежак на носу яхты, туалет и раковина, посуда (в т. ч. бокалы под шампанское, рюмки), сумка-холодильник, полотенца — 6 шт, жилеты (2 детских, 2 взрослых), водонепроницаемые чехлы на телефон, снасти со ставками на ставриду, SUP-доска и Bluetooth (можно подключить свою музыку). Общая вместимость — 8 человек.
Организационные детали
- Морская прогулка проходит с мая до конца октября
- По запросу продолжительность может быть увеличена
- В стоимости включены: спасательные жилеты, рыболовные снасти, пледы и посуда
- Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 223 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Добрый день! На яхте прокатиться решили спонтанно) утром забронировали время, а после обеда уже наслаждались прогулкой! Мы с детьми очень довольны! Все четко и без проволочек- на память остались прекрасные фотографии! Однозначно - рекомендуем! Супер! Дмитрий и Сергей, огромное вам спасибо!
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Если бы можно было поставить 5+, то обязательно поставила бы. Организаторам огромная благодарность, всё чётко, вовремя, понятно - встретили, посадили, всё рассказали. Прокатили вдоль сочинского побережья. С удовольствием покупались в открытом море, посмотрели на дельфинов.
Всё комфортно и замечательно. Очень рекомендуем!
Всё комфортно и замечательно. Очень рекомендуем!
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А
Отличная прогулка. Яхта не большая, но всё очень круто. Если повезет -можете увидеть дельфинов! Обязательно вернусь
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Е
Морская прогулка была хороша, плавать в открытом море вдалеке от берега - одно блаженство!
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Е
Понравилась прогулка, вежливый, внимательный инструктор
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Чудесная прогулка в море!
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