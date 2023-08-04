Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Парусная яхта «Lilac» — настоящий символ свободы и приключений. В компании друзей, семьёй или парой вы отправитесь в 2-часовой вояж по черноморским волнам. Отдохнёте с близкими людьми в окружении морских видов. Сможете устроить фотосессию и насладиться бокалом вина. А широкий нос яхты и тент обеспечат комфортное пребывание на борту, где бы вы ни находились.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
С вами будут наши профессиональные матрос и капитан. На борту есть большая посадочная зона со столом, мягкий кожаный лежак на носу яхты, туалет и раковина, посуда (в т. ч. бокалы под шампанское, рюмки), сумка-холодильник, полотенца — 6 шт, жилеты (2 детских, 2 взрослых), водонепроницаемые чехлы на телефон, снасти со ставками на ставриду, SUP-доска и Bluetooth (можно подключить свою музыку). Общая вместимость — 8 человек.
Организационные детали
- Морская прогулка проходит с мая до конца октября
- По запросу продолжительность может быть увеличена
- В стоимости включены: спасательные жилеты, рыболовные снасти, пледы и посуда
- Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Центральном Морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 107 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 авг 2023
Понравилась прогулка, вежливый, внимательный инструктор
А
Алексей
23 июля 2023
Отличная прогулка. Яхта не большая, но всё очень круто. Если повезет -можете увидеть дельфинов! Обязательно вернусь
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