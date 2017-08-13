Есть сочинская легенда, что со смотровой башни горы ⛰️ Ахун, в ясную погоду, можно увидеть Турцию - конечно же это легенда. Но там действительно есть, что посмотреть, ведь с верхней точки открывается прекрасный вид на все окрестности Сочи, море 🌊 и кавказские горы ⛰️, а потом можно и в кафе выпить 🍹 вина 😃

Отдыхая в Сочи обязательно посетите популярнейшее место в городе, гору Большой Ахун и её великолепную смотровую башню. Находится гора Ахун в Хостинском районе между рек Мацеста и Хоста, её наивысшая точка составляет 663 метра над уровнем моря. Склоны горы покрыты густым лесом в котором произрастает около 200 видов разнообразных растений, 34 из них занесены в Красную книгу, также в недрах горы насчитывается более 20 пещер.

Один Поворот на подъеме на Ахун. Частый вопрос от экскурсоводов

Главной достопримечательностью горы Ахун бесспорно считается смотровая башня, выполнена она в романском стиле из натурального белоснежного известняка. Башня и дорога к ней была построена в 1936 году по приказу Сталина меньше чем за год, так как гора была его любим прогулочным местом. С обзорной площадки открывается удивительная панорама всего берега Сочи от Лазаревского до Адлера, а если повернуться на север - там величественно расположились заснеженные Кавказские горы.

Говорят, что в очень ясную погоду с вершины башни Ахун, можно увидеть очертания турецкого берега, но это всего лишь легенда местных экскурсоводов и не стоит всерьез верить в неё, а вот Абхазию увидеть вполне реально.

На территории рядом с башней есть пару кафе и ресторанов, где можно перекусить. Также огромное количество сувенирных лавок и магазинчиков (с приятными ценами). С недавнего времени на горе работает колесо обозрения. Приезжать сюда следует рано утром, когда нет большого количества туристических групп или же на закате, когда это место становится особенно привлекательным.

Стоимость: билет на смотровую башню - взрослый 100 руб; дети до 7 лет - бесплатно.

250 ₽ Стоимость билета на колесо обозрения

Часы работы: ежедневно

Несколько советов как добраться до горы Ахун:

Посетить Ахун можно как в составе экскурсиионых групп, так и самостоятельно. Первый вариант конечно же проще, заказываете интересующую вас экскурсию в многочисленных экскурсионных платках, которые разбросаны по всему городу (мимо точно не пройдете) и в назначенный день и время отправляетесь покорять гору на комфортабельных автобусах.

Если же вы решили добраться на Ахун самостоятельно, то тут возможны такие варианты на собственной машине, заказ такси или же аренда автомобиля. Но стоит помнить, что ехать придется на гору по серпантину, с достаточно резкими поворотами, если это вас не пугает, то вперед.

Дендрарий Сочи Сочинский дендрарий – уникальный зелёный парк в городе-курорте Сочи

Есть конечно и третий вариант, подняться пешком. Для любителей пеших прогулок нужно будет добраться до остановки "Микрорайон Малый Ахун" из Сочи на автобусе №2 и затем поднимаетесь по улице Дорога на Большой Ахун (до точки примерно 6-7 км). Если вы отдыхаете в Адлере, то необходимо сесть на маршрутку №124с или автобусы №125с, 125п следующих в сторону Сочи, выходите на остановке "Малый Ахун" и следуете до места по тому же маршруту.