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Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи

Прикоснуться к природе города-курорта на неспешной автомобильной экскурсии
Мы посетим 4 известных достопримечательности, которые помогут вам составить представление о богатой природе нашего края.

Вы подниметесь выше облаков, погуляете по чайным плантациям, посетите живописные водопады и термальные источники. Минимум передвижений и максимум впечатлений — такой девиз у этой познавательной экскурсии!
5
74 отзыва
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи

Описание экскурсии

Красоты Кавказа

В нашей программе — Змейковские водопады, чайные плантации, вершина горы Большой Ахун и термальный сероводородный источник у её подножия. Вы увидите краснокнижные растения, сохранившиеся с незапамятных времен, попробуете воду древних родников и насладитесь панорамой Кавказских гор, поднявшись на самую высокую точку прибрежного Сочи.

Вы узнаете:

  • кто населял эти земли до образования города;
  • что таят в себе сочинская земля и Чёрное море;
  • какие опасности поджидают путешественников на берегах горных рек и почему нужно внимательно вглядываться в грунт;
  • чем примечателен местный чай, как его собирают и как отличить хороший чай от плохого;
  • почему одну из рек Сочи называют молочной и есть ли у неё кисельные берега;
  • как местные предания связаны с пантеоном Древней Греции;
  • почему воды термального источника могут помочь или навредить больным.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года выпуска. В наличии для детей: 2 бустера (125-150 см, 22-36 кг, 6-12 лет) и 2 автокресла (9 мес – 12 лет, 9-36 кг).
  • Входные билеты оплачиваются отдельно (вход на территорию Сочинского нац. парка — 300 ₽, на чайные плантации — 300 ₽, водопады — 400 ₽). По желанию вы можете прокатиться на колесе обозрения (600 ₽ — для взрослых, 500 — для детей 5-12 лет)
  • При наличии льгот, пожалуйста, возьмите оригиналы подтверждающих документов
  • Внимание! Смотровая башня на горе Ахун в настоящий момент находится на реконструкции, возможен только внешний осмотр. Оценить панорамный вид на окрестности можно на колесе обозрения

Особенности формата

  • Расстояния, которые необходимо пройти пешком до точек на маршруте, не превышают 300 м. Исключение — водопады (до дальнего водопада 700 м пути, из них 250 м — подъём).
  • На термальных источниках мы НЕ купаемся: это небезопасно для здоровья
  • Наденьте удобную закрытую обувь с фиксацией пятки, свободную или спортивную одежду, головные уборы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В микрорайоне Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 401 туриста
С детства живу в микрорайоне Мацеста, отлично знаю его и окрестности. Работа в Сочинском национальном парке и увлечение историей родного края позволили создать авторские экскурсии, посвящённые известным достопримечательностям города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
2
3
2
1
Н
Александр профессиональный и очень увлеченный своей работой специалист!
Важно отметить спокойствие, интеллигентность и широту кругозора, это важно когда ты на отдыхе и хочется быть на релаксе, при этом расширить свои знания!
Отдельные
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слова благодарности за то, что Александр забрал нас из удобной нам локации, чистая машина, Александр открывал дверь и помогал сесть.
Маршрут полностью соответствует заявленному, нас никто не торопил, Александр подробно рассказывал исторические факты, показывал флору и фауну, всегда возвращался к теме разговора.
Мы получили истинное удовольствие и смело рекомендуем эту экскурсию!
Спасибо вам огромное за прекрасный день!

Александр профессиональный и очень увлеченный своей работой специалист!
Александр профессиональный и очень увлеченный своей работой специалист!
Александр профессиональный и очень увлеченный своей работой специалист!
Александр профессиональный и очень увлеченный своей работой специалист!
Александр профессиональный и очень увлеченный своей работой специалист!
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Татьяна
Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень много удивительных мест,растений,красоты и услышали увлекательные рассказы о них. мы побывали:на Змейковских водопадах,чайных плантациях,горе Ахун,у Агурского ущелья,увидели Мацесту. Спасибо огромное,Александр! В завершении дня поужинали в Хинкальне,рекомендованной Александром,отличное и вкусное место 😋
Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень
Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень
Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень
Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень
Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень
Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень
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Д
Экскурсия прошла отлично на очень удобном, комфортном и тёплом автомобиле. Гид Александр нас встретил прямо у нашего дома, на все локации подвозил максимально близко, что сделало экскурсию максимально удобной даже
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детям. По времени нас не ограничивал и не торопил, везде нас сопровождал.
Александр очень грамотный, образованный, тактичный и всесторонне развитый человек. Он раскрыл нам огромное количество интересных фактов и мифов про город Сочи, показал растительный мир Сочи, помог нам сделать замечательные семейные фотографии.
На любые наши вопросы во время экскурсии мы получали очень подробные ответы. В конце экскурсии подарил всем небольшие сувениры, огромное спасибо Александру за сувениры! Было очень приятно!
Эта экскурсия нашей семье очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям.
Рекомендуем всем!

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Л
Отправляла маму с подругой, им очень понравилось, чудесная познавательная экскурсия. Александр очень внимательный гид.
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Ольга
Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения локаций с историческим содержанием 🙏. Спасибо Александру как профессионалу и настоящему сочинскому аборигену,влюбленному в
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родной город. Делился с нами историей с такой теплотой и любовью💗Для меня кардинально представление о городе и его истории изменились-теперь это не место тюленьего отдыха олинклюзив,а одна из лучших исторических локаций нашей необъятной и богатой России. Кланяюсь Александру и желаю благополучия во всех начинаниях. Девочки передают привет и улыбки 😀 До новых встреч🌞в Великолепном Сочи🥰

Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения
Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения
Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения
Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения
Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения
Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения
Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения
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Елена
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год, я и моя дочка 8 лет. Все прошло отлично👍👏😆 Александр встретил нас и сразу
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в автомобиле началась экскурсия. Нам рассказали историю Сочи. Очень много интересных фактов. Первая наша остановка была на Змейковских водопадах, красивое место, мы гуляли по тропам среди деревьев. Обязательно советую брать купальник, чтоб окунуться в прохладные воды водопада. Александр отличный экскурсовод, очень интересно рассказывал о растениях и животных на Змейковских водопадах, следующая остановка чайная плантация. Там мы были недолго, но узнали много интересных фактов про то, как выращивают чай. И что, зелёный, белый, чёрный чай собирают с одного куста. Потом нас ожидала извилистая дорога на гору Ахун, где мы прокатились на одном из самых высоко стоящих в России колесе обозрении. С самой высокой точки 701 метр, открываются живописные виды на Олимпийский парк, виды Сочи и черноморское побережье. Последняя остановка была на сероводородных источниках. На маму они не произвели впечатление, а мы с дочкой вдоль русла реки прыгали по камушкам.
Хочу выразить благодарность Александру и сказать спасибо:
- машина была чистая;
- ехать было комфортно;
- экскурсия была интересная и живая;
- Александр предусмотрел для нас пару бутылочек воды;
- всегда был готов ответить на наши вопросы;
- экскурсия продлилась даже больше, чем было заявлено.
Всем советуем 👌

30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,+1
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год,
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