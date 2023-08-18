Прикоснуться к природе города-курорта на неспешной автомобильной экскурсии
Мы посетим 4 известных достопримечательности, которые помогут вам составить представление о богатой природе нашего края.
Вы подниметесь выше облаков, погуляете по чайным плантациям, посетите живописные водопады и термальные источники. Минимум передвижений и максимум впечатлений — такой девиз у этой познавательной экскурсии!
Вы подниметесь выше облаков, погуляете по чайным плантациям, посетите живописные водопады и термальные источники. Минимум передвижений и максимум впечатлений — такой девиз у этой познавательной экскурсии!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Красоты Кавказа
В нашей программе — Змейковские водопады, чайные плантации, вершина горы Большой Ахун и термальный сероводородный источник у её подножия. Вы увидите краснокнижные растения, сохранившиеся с незапамятных времен, попробуете воду древних родников, попросите о сокровенным у камня желаний и насладитесь панорамой Кавказских гор, поднявшись на самую высокую точку прибрежного Сочи.
Вы узнаете:
- кто населял эти земли до образования города;
- что таят в себе сочинская земля и Чёрное море;
- какие опасности поджидают путешественников на берегах горных рек и почему нужно внимательно вглядываться в грунт;
- чем примечателен местный чай, как его собирают и как отличить хороший чай от плохого;
- почему одну из рек Сочи называют молочной и есть ли у неё кисельные берега;
- как местные предания связаны с пантеоном Древней Греции;
- почему воды термального источника могут помочь или навредить больным.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Optima. Есть детские кресла.
- Входные билеты оплачиваются отдельно (вход на территорию Сочинского нац. парка — 200 руб., на чайные плантации — 300 руб.). По желанию вы можете прокатиться на колесе обозрения (400 руб. — для взрослых, 300 — для детей 5-12 лет).
Особенности формата
- Расстояния, которые необходимо пройти пешком до точек на маршруте, не превышают 300 м. Исключение — водопады (до дальнего водопада 700 м пути, из них 250 м — подъём).
- На термальных источниках мы НЕ купаемся: это небезопасно для здоровья
- Наденьте удобную обувь с фиксацией пятки, свободную или спортивную одежду, головные уборы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в микрорайоне Новая Мацеста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 51 туриста
С раннего детства живу в микрорайоне Мацеста, отлично знаю его и окрестности. Работа в Сочинском национальном парке и увлечение историей родного края позволили создать авторскую экскурсию, посвящённую известным достопримечательностям города. В формате дружеской встречи стараюсь поделиться с путешественниками накопленными знаниями и опытом.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
18 авг 2023
Как приятно в жару прогуляться около водопадов с прекрасным рассказчиком! Александр - Гил с большой буквы. Очень интересно рассказывает о достопримечательностях и истории города. С нетерпением ждём следующих поездок и положительных эмоций!
А
Анна
18 авг 2023
Отличная экскурсия, Александр интересный рассказчик, узнали много нового об истории Сочи, о реликтовых растениях Сочинского национального парка, как развивалось сочинское чаеводство, полюбовались видами Сочи с колеса обозрения на горе Ахун. 4 часа пролетелии незаметно. Поездка на автомобиле была очень комфортной. Рекомендуем.
О
Ольга
17 авг 2023
Вместе с сыном искали комфортную индивидуальную экскурсию для души и ума в жаркий день) И были очаровпны дружелюбием, тактичностью и интеллигентностью Александра, его обширными знаниями и подходом к их изложению. Окресности Сочи открылись с новой стороны. Неожиданностью стал поекрасный чай, о котором раньше не знала. В итоге-одна из лучших экскурсий, всем рекомендую!
А
Артур
15 авг 2023
Всё прошло отлично, Александра было очень интересно, не так как на уроке, очень информативно, автомобиль с кондиционером, рекомендую 👍
Е
Елизавета
11 авг 2023
Большое спасибо Александру за экскурсию! Вы очень интересный человек и собеседник!
Все прошло легко и непринужденно, рассказали нам от и до о происхождении мест, их истории и природе.
Однозначно рекомендуем!
Все прошло легко и непринужденно, рассказали нам от и до о происхождении мест, их истории и природе.
Однозначно рекомендуем!
В
Владимир
10 авг 2023
Мы остались очень довольны экскурсией! Поездка для 2-х взрослых и 2-х детей была комфортной. Александр был внимателен и участлив, но самое главное - очень насыщено и познавательно, по сути за 4-5 часа показал историю Сочи. Большая благодарность Александру! Всё понравилось!
Дарья
5 авг 2023
Александр очень грамотно и структурировано доносит исторические факты, продемонстрировав всю красоту своей речи. По дороге расскажет про Сочи, весело ехать на место назначение. Расскажет Вам больше информации не только про объекты экскурсии, а в целом можно уйти в различные темы о городе.
Отличная подготовка, благодарна Александру, что напоил вкусным чаем. Всё к месту, потому что мы как раз ездили на чайные плантации!
Спасибо за хорошее настроение и новые знания! ✨🕊️☀️
Отличная подготовка, благодарна Александру, что напоил вкусным чаем. Всё к месту, потому что мы как раз ездили на чайные плантации!
Спасибо за хорошее настроение и новые знания! ✨🕊️☀️
Елена
31 июля 2023
30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год, я и моя дочка 8 лет. Все прошло отлично👍👏😆
Александр встретил нас и сразу в автомобиле началась экскурсия. Нам рассказали историю Сочи. Очень много интересных фактов. Первая наша остановка была на Змейковских водопадах, красивое место, мы гуляли по тропам среди деревьев. Обязательно советую брать купальник, чтоб окунуться в прохладные воды водопада. Александр отличный экскурсовод, очень интересно рассказывал о растениях и животных на Змейковских водопадах, следующая остановка чайная плантация. Там мы были недолго, но узнали много интересных фактов про то, как выращивают чай. И что, зелёный, белый, чёрный чай собирают с одного куста. Потом нас ожидала извилистая дорога на гору Ахун, где мы прокатились на одном из самых высоко стоящих в России колесе обозрении. С самой высокой точки 701 метр, открываются живописные виды на Олимпийский парк, виды Сочи и черноморское побережье. Последняя остановка была на сероводородных источниках. На маму они не произвели впечатление, а мы с дочкой вдоль русла реки прыгали по камушкам.
Хочу выразить благодарность Александру и сказать спасибо:
- машина была чистая;
- ехать было комфортно;
- экскурсия была интересная и живая;
- Александр предусмотрел для нас пару бутылочек воды;
- всегда был готов ответить на наши вопросы;
- экскурсия продлилась даже больше, чем было заявлено.
Всем советуем 👌
Александр встретил нас и сразу в автомобиле началась экскурсия. Нам рассказали историю Сочи. Очень много интересных фактов. Первая наша остановка была на Змейковских водопадах, красивое место, мы гуляли по тропам среди деревьев. Обязательно советую брать купальник, чтоб окунуться в прохладные воды водопада. Александр отличный экскурсовод, очень интересно рассказывал о растениях и животных на Змейковских водопадах, следующая остановка чайная плантация. Там мы были недолго, но узнали много интересных фактов про то, как выращивают чай. И что, зелёный, белый, чёрный чай собирают с одного куста. Потом нас ожидала извилистая дорога на гору Ахун, где мы прокатились на одном из самых высоко стоящих в России колесе обозрении. С самой высокой точки 701 метр, открываются живописные виды на Олимпийский парк, виды Сочи и черноморское побережье. Последняя остановка была на сероводородных источниках. На маму они не произвели впечатление, а мы с дочкой вдоль русла реки прыгали по камушкам.
Хочу выразить благодарность Александру и сказать спасибо:
- машина была чистая;
- ехать было комфортно;
- экскурсия была интересная и живая;
- Александр предусмотрел для нас пару бутылочек воды;
- всегда был готов ответить на наши вопросы;
- экскурсия продлилась даже больше, чем было заявлено.
Всем советуем 👌
О
Ольга
27 июля 2023
Выражаем огромную благодарность за интересную, увлекательную экскурсию. Было очень интересно слушать историю города, видеть своими глазами такую красоту. Экскурсия очень понравилась.
Рекомендуем)
Рекомендуем)
Екатерина
24 июля 2023
Посещали экскурсию в июле 2023 года. Маршрут построен грамотно, сначала восхождение к водопадам, далее чайные плантации Мацесты, затем подъем на гору Ахун и в завершении термальные источники. Мы увидели уникальную природу Национального парка, прикоснулись к краснокнижным растениям и погрузилась в историю возникновения города. Во время экскурсии нас ждало живое и увлекательное общение, рассказ Александра был познавательным, свободным и не заученным. Александр очень клиентоориентированный экскурсовод, он легко угадывал наши предпочтения и желания. Благодаря ему мы спускались к труднодоступным участкам водопадов, собрали листочки чая, побывали в фирменном чайном магазине, где смогли приобрести самый севернорастущий чай. При желании можно было его не только купить, но и продигустировать. При подъёме на гору Ахун мы приодолевали горный серпантин, где не только смогли убедится в профессионализме Александра, как экскурсовода, но и первоклассного водителя. Термальные источники погрузили в живую сказку про "молочные реки и кисельные берега". В целом, экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле и оставила приятное воспоминание и послевкусие, которое мы будем смаковать до следующей встречи, а в том что она состоится мы не сомневаемся!
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