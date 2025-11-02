читать дальше уменьшить

в автомобиле началась экскурсия. Нам рассказали историю Сочи. Очень много интересных фактов. Первая наша остановка была на Змейковских водопадах, красивое место, мы гуляли по тропам среди деревьев. Обязательно советую брать купальник, чтоб окунуться в прохладные воды водопада. Александр отличный экскурсовод, очень интересно рассказывал о растениях и животных на Змейковских водопадах, следующая остановка чайная плантация. Там мы были недолго, но узнали много интересных фактов про то, как выращивают чай. И что, зелёный, белый, чёрный чай собирают с одного куста. Потом нас ожидала извилистая дорога на гору Ахун, где мы прокатились на одном из самых высоко стоящих в России колесе обозрении. С самой высокой точки 701 метр, открываются живописные виды на Олимпийский парк, виды Сочи и черноморское побережье. Последняя остановка была на сероводородных источниках. На маму они не произвели впечатление, а мы с дочкой вдоль русла реки прыгали по камушкам.

Хочу выразить благодарность Александру и сказать спасибо:

- машина была чистая;

- ехать было комфортно;

- экскурсия была интересная и живая;

- Александр предусмотрел для нас пару бутылочек воды;

- всегда был готов ответить на наши вопросы;

- экскурсия продлилась даже больше, чем было заявлено.

Всем советуем 👌