Мы посетим 4 известных достопримечательности, которые помогут вам составить представление о богатой природе нашего края.
Вы подниметесь выше облаков, погуляете по чайным плантациям, посетите живописные водопады и термальные источники. Минимум передвижений и максимум впечатлений — такой девиз у этой познавательной экскурсии!
Вы подниметесь выше облаков, погуляете по чайным плантациям, посетите живописные водопады и термальные источники. Минимум передвижений и максимум впечатлений — такой девиз у этой познавательной экскурсии!
Описание экскурсии
Красоты Кавказа
В нашей программе — Змейковские водопады, чайные плантации, вершина горы Большой Ахун и термальный сероводородный источник у её подножия. Вы увидите краснокнижные растения, сохранившиеся с незапамятных времен, попробуете воду древних родников и насладитесь панорамой Кавказских гор, поднявшись на самую высокую точку прибрежного Сочи.
Вы узнаете:
- кто населял эти земли до образования города;
- что таят в себе сочинская земля и Чёрное море;
- какие опасности поджидают путешественников на берегах горных рек и почему нужно внимательно вглядываться в грунт;
- чем примечателен местный чай, как его собирают и как отличить хороший чай от плохого;
- почему одну из рек Сочи называют молочной и есть ли у неё кисельные берега;
- как местные предания связаны с пантеоном Древней Греции;
- почему воды термального источника могут помочь или навредить больным.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года выпуска. В наличии для детей: 2 бустера (125-150 см, 22-36 кг, 6-12 лет) и 2 автокресла (9 мес – 12 лет, 9-36 кг).
- Входные билеты оплачиваются отдельно (вход на территорию Сочинского нац. парка — 300 ₽, на чайные плантации — 300 ₽, водопады — 400 ₽). По желанию вы можете прокатиться на колесе обозрения (600 ₽ — для взрослых, 500 — для детей 5-12 лет)
- При наличии льгот, пожалуйста, возьмите оригиналы подтверждающих документов
- Внимание! Смотровая башня на горе Ахун в настоящий момент находится на реконструкции, возможен только внешний осмотр. Оценить панорамный вид на окрестности можно на колесе обозрения
Особенности формата
- Расстояния, которые необходимо пройти пешком до точек на маршруте, не превышают 300 м. Исключение — водопады (до дальнего водопада 700 м пути, из них 250 м — подъём).
- На термальных источниках мы НЕ купаемся: это небезопасно для здоровья
- Наденьте удобную закрытую обувь с фиксацией пятки, свободную или спортивную одежду, головные уборы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 401 туриста
С детства живу в микрорайоне Мацеста, отлично знаю его и окрестности. Работа в Сочинском национальном парке и увлечение историей родного края позволили создать авторские экскурсии, посвящённые известным достопримечательностям города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Александр профессиональный и очень увлеченный своей работой специалист!
Важно отметить спокойствие, интеллигентность и широту кругозора, это важно когда ты на отдыхе и хочется быть на релаксе, при этом расширить свои знания!
Отдельные
Важно отметить спокойствие, интеллигентность и широту кругозора, это важно когда ты на отдыхе и хочется быть на релаксе, при этом расширить свои знания!
Отдельные
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Прекрасное путешествие 🧡 Александр интересный рассказчик,тактичный человек,провёл с нами гораздо больше заявленного времени. Мы посмотрели оочень много удивительных мест,растений,красоты и услышали увлекательные рассказы о них. мы побывали:на Змейковских водопадах,чайных плантациях,горе Ахун,у Агурского ущелья,увидели Мацесту. Спасибо огромное,Александр! В завершении дня поужинали в Хинкальне,рекомендованной Александром,отличное и вкусное место 😋
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Д
Экскурсия прошла отлично на очень удобном, комфортном и тёплом автомобиле. Гид Александр нас встретил прямо у нашего дома, на все локации подвозил максимально близко, что сделало экскурсию максимально удобной даже
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Л
Отправляла маму с подругой, им очень понравилось, чудесная познавательная экскурсия. Александр очень внимательный гид.
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Благодарю за самые лучшие впечатления об отдыхе в Сочи. Получила знания и очень интересный опыт посещения локаций с историческим содержанием 🙏. Спасибо Александру как профессионалу и настоящему сочинскому аборигену,влюбленному в
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30 июля 2023 года мы заказали экскурсию у Александра. Нас было трое, мама - 61 год, я и моя дочка 8 лет. Все прошло отлично👍👏😆 Александр встретил нас и сразу
+1
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