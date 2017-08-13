Сочинский парк «Дендрарий» 🌴 – один из красивейших природно-архитектурных памятников России созданный Сергеем Худековым в 1889 г. Расскажем немного о парке, его ценах, как добраться, почему на фуникулере лучше и нужно начинать изучать дендрарий сверху вниз, посетив в том числе нижнюю его часть

Ротонда в дендрарии Сочи

Дендрарий Сочи - это зеленый островок расположившийся посреди города и одна из главных достопримечательности курорта. В парке собраны более 1800 видов уникальных растений, которые были завезены из разных уголков нашей планеты. Кроме множества удивительных растений в парке можно увидеть редких птиц и животных, которые постоянно проживают на территории. Дендрарий был основан в 1892 году, Худековым Сергеем Николаевичем, который создал для гостей и жителей Сочи восхитительный памятник садово-паркового искусства. Тут же он построил для своей любимой жены виллу, и назвал в её честь" Надежда", на данный момент в этом здании проводятся экскурсии.

Дача Надежда сочинского дендрария

Дендрарий разделен на две части - Нижний и Верхний, общая площадь составляет 49 га. В верхней части можно полюбоваться различными видами экзотических растений, посетить сад бабочек, оранжерею парка и просто насладится панорамой города. В нижней части расположен вольер с енотами, дикобразом, кроликами, а так же небольшой пруд в котором можно понаблюдать за плавающими лебедями и пеликаном.

Монумент в нижнем дендрарии

Карта-схема сочинского дендрария

ХорошоТАМ подготовил для вас карту сочинского дендрария, чтобы вы могли посетить все уголки этого замечательного парка и ничего не пропустить. Нажмите на фото!

Карта-схема сочинского дендрария

Несколько советов по посещению парка

Попасть в парк вы можете либо через центральный вход в Дендрарий, либо на канатной дороге от нижней станции до верхней. Первый вариант конечно будет стоить вам дешевле, но учтите чтоб осмотреть верхнюю часть парка вам придется все время идти в горку, в жаркую погоду и с детьми, это не самый лучший вариант. Если же вы выбираете второй, тут будет проще, подниметесь на фуникулере до верхней станции, притом что в ваш билет будет включено посещение видовой смотровой площадки, а от туда уже спокойно спускаетесь и любуетесь красотами парка.

Еще один нюанс, не теряйте билеты, их необходимо предъявить при входе в нижнюю часть Дендрария.

Стоимость: входной билет (действует на верхний и нижний парк) взрослый - 250 руб.; дети от 7 до 14 лет включительно - 120 руб.; дети до 7 лет и льготные категории граждан - бесплатно.

Фуникулер оплачивается отдельно (в одну сторону): взрослые - 250 руб.; дети от 7 до 14 лет- 130 руб.; дети до 7 лет - бесплатно.

Часы работы: В летнее время с 9:00 до 19:00 (ежедневно); в зимнее время с 9:00 до 18:00 (ежедневно)

Канатная дорога работает по понедельникам с 11:00 до 16:00, в остальные дни с 9:00 до 16:00

Телефон: справочная: +7(862)267-16-46

Добраться можно практически на всех автобусах и маршрутках. Если вы находитесь в Красной Поляне (Роза хутор, Горки Город) - автобус №105, 105с; из Адлера (Олимпийского парка, КПП Псоу) - маршрут №124с, автобус №125 и 125п.