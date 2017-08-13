Как добраться до Роза Хутор, когда стоит ехать, чем заняться и что посмотреть летом и зимой. Ответы на вопросы от бывалых туристов, ведь мы сами неоднократно посещали этот горнолыжный курорт и знаем все ступени и остановки фуникулера. Климат курорта позволяет заниматься всеми видами спорта и отдыха

Роза Хутор —представляет собой, всесезонный курорт мирового уровня. Расположился он в поселке Эстосадок, а тот в свою очередь простирается у самого подножия Главного Кавказского хребта. Общая площадь комплекса составляет примерно 1820 га, это северные, северо-восточные и южные склоны горной цепи Аибга, начинается всё на отметке 575 м. над уровнем моря у реки Мзымта и заканчивается вершиной Каменный столб на высоте 2507 м.

Горнолыжный курорт Роза Хутор, был также местом проведения XXII Зимних Олимпийских Игр 2014 года, здесь проходили соревнования по сноуборду, фристайлу и горнолыжному спорту. Во многом благодаря Олимпиаде на курорт удалось привлечь большое количество туристов, в том числе и иностранных. Зимняя Олимпиада благополучно закончилась, а горнолыжный курорт продолжил свое развитие и на данный момент предлагает своим гостям достаточное высокий сервис.

Для вашего комфортного пребывания на курорте создана вся необходимая инфраструктура: самые современные технологии, безопасность, комфортабельные отели расположенные в предельной близости к подъемникам, многочисленные кафе и рестораны, магазины и всевозможные развлекательные мероприятия. Роза Хутор, круглый год предоставляет своим гостям возможность провести свой отдых с пользой для здоровья.

Роза Хутор летом

В летнее время курорт предлагает всевозможные пешие прогулки по горным склонам, прокат велосипедов и другого экологичного транспорта, прогулки на лошадях, занятия йогой прямо на вершине, рыбалку, сплавы по реке Мзымта. Вот несколько мест, которые следует посетить будучи на курорте в летнее время:

"Тропа здоровья" — это маршрут протяженностью 3300 м., который проходит по красочному склону горы Псехако. Маршрут разработан таким образом, чтобы туристы на всем пути следования могли любоваться красочными пейзажами, водопадами, ручьями, лугами. Также есть места, где вы можете присесть, чтобы отдохнуть. Тропа здоровья предполагает, как самостоятельную прогулку, так и в сопровождение гида.

— это маршрут протяженностью 3300 м., который проходит по красочному склону горы Псехако. Маршрут разработан таким образом, чтобы туристы на всем пути следования могли любоваться красочными пейзажами, водопадами, ручьями, лугами. Также есть места, где вы можете присесть, чтобы отдохнуть. Тропа здоровья предполагает, как самостоятельную прогулку, так и в сопровождение гида. Rosa Beach — сразу за отелем Radiasson расположилась зона отдыха курорта Роза Хутор, на территории которой находится горное озеро, детский бассейн, кафе, для малышей имеется игровая площадка с всевозможными горками и песочницей. Гости комплекса могут воспользоваться шезлонгами с зонтиками, душевыми кабинками, раздевалками. Отличное место, чтобы незабываемо провести свой отдых в горах.

— сразу за отелем Radiasson расположилась зона отдыха курорта Роза Хутор, на территории которой находится горное озеро, детский бассейн, кафе, для малышей имеется игровая площадка с всевозможными горками и песочницей. Гости комплекса могут воспользоваться шезлонгами с зонтиками, душевыми кабинками, раздевалками. Отличное место, чтобы незабываемо провести свой отдых в горах. ПандаПарк — на данный момент, это самый высочайший веревочный парк данной компании на территории России. Для экстремалов приготовлено девять маршрутов с различным уровнем сложности, которые рассчитаны для людей с разным уровнем подготовки (обратите внимание, что есть ограничения по весу — от 40 кг. до 110 кг. и по росту от 140-150). Также есть маршрут для малышей, он увлекателен и абсолютно безопасен (рост от 90 до 110). Расположен парк на отметке 1350 м. над уровнем моря.

— на данный момент, это самый высочайший веревочный парк данной компании на территории России. Для экстремалов приготовлено девять маршрутов с различным уровнем сложности, которые рассчитаны для людей с разным уровнем подготовки (обратите внимание, что есть ограничения по весу — от 40 кг. до 110 кг. и по росту от 140-150). Также есть маршрут для малышей, он увлекателен и абсолютно безопасен (рост от 90 до 110). Расположен парк на отметке 1350 м. над уровнем моря. Рафтинг на "Rosa Khutor" — для того чтобы весело и с пользой провести время, отправляйтесь в незабываемое путешествие по бурной реке Мзымта. Сплав по горной реке на катамаране достаточно забавное мероприятие, вы наверняка получите массу положительных эмоций и достаточное количество бодрящих брызг в лицо.

— для того чтобы весело и с пользой провести время, отправляйтесь в незабываемое путешествие по бурной реке Мзымта. Сплав по горной реке на катамаране достаточно забавное мероприятие, вы наверняка получите массу положительных эмоций и достаточное количество бодрящих брызг в лицо. Конные прогулки — если вы мечтаете насладится живописными видами горных склонов, отправляйтесь в увлекательное путешествие на лошадях по вершине Аибги (чтобы совершить прогулку вам необходимо подняться на Роза Пик, там расположена конюшня).

Помимо вышеперечисленных мероприятий на Роза Хутор постоянно проводятся фестивали, концерты, летние кинотеатры на воздухе, многочисленные спортивные состязания и многое другое.

Роза хутор Зимой

Конечно же большая часть отдыхающих стремится попасть сюда в период зимних каникул, так как тут находятся превосходные горнолыжные трассы, которые были спроектированны лучшими мировыми экспертами. На данный момент протяженность трасс составляет 94 км., большинство из них очень сложные (чёрные), сложные (красные) или средней сложности (синие), но не обделили и новичков для них предназначены достаточно легкие трассы (зелёные).

Роза Хутор располагает 60-ю трассами, перепад высот между которыми около 1534 метра. Сезон на горнолыжном курорте может продолжаться почти 140 дней в году, за счёт искусственного снежного покрытия трасс, которым пользуются во время отсутствия естественного снега или в дополнение к нему. Если вы не когда не пробовали кататься на лыжах или сноуборде, тут это не проблема всегда можно воспользоваться услугами квалифицированных инструкторов.

Чтобы добраться до необходимой высоты, в распоряжении гостей находятся современные комфортабельные подъемники (всего их 26), но самым завораживающим является вид из кабинок подъемников вы можете любоваться прекрасной природой, склонами гор и рекой.

Если вам пока не удалось побывать в таком прекрасном месте, обязательно посетите курорт Роза Хутор, вы убедитесь в том, что это наша маленькая Швейцария.

Разновидности ски-пассов:

Ски-пасс на один день ;

; Сезонный ски-пасс ;

; Годовой ски-пасс.

Как добраться в Роза Хутор

На автобусе:

из Сочи до конечной остановки Роза Хутор, можно добраться на автобусе №105 или 105с (скорый), отправляются они от ТРЦ "Моремолл", следуют через ж/д вокзал Сочи, также заезжает на ж/д вокзал Адлера и в аэропорт (стоимость около 216 ₽). Время в пути примерно 2 часа.

до конечной остановки Роза Хутор, можно добраться на автобусе или (скорый), отправляются они от ТРЦ "Моремолл", следуют через ж/д вокзал Сочи, также заезжает на ж/д вокзал Адлера и в аэропорт (стоимость около 216 ₽). Время в пути примерно 2 часа. из Адлера до конечной остановки Роза Хутор, следует автобус №135, идёт он от ТЦ "Новый Век" с заездом на ж/д вокзал Адлер и аэропорт (стоимость около 150 ₽). Время в пути примерно 1 час.

из Сочи до конечной остановки Роза Хутор, можно добраться на автобусе №105 или 105с (скорый), отправляются они от ТРЦ "Моремолл", следуют через ж/д вокзал Сочи, также заезжает на ж/д вокзал Адлера и в аэропорт (стоимость около 216 ₽). Время в пути примерно 2 часа.

Поезд "Ласточка":

Также до Роза Хутор, можно добраться на скоростном поезде "Ласточка", расписание уточняйте тут. Но, как правило, этот вариант обходится дороже чем на автобусах.

Такси:

Вариантов городских служб такси много, но учитываете что такси обойдется вам в пределах 1000-2500 ₽.

На собственном автомобиле:

Если вы путешествуете на собственном автомобиле следуйте по карте

Парковок у Роза Хутор предостаточно, тут проблем не должно возникнуть. На всех парковках первые 30 минут — бесплатно. Подробнее с расценками на парковку можете ознакомиться здесь.