Антон проводит ещё 2 экскурсии

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Роза Хутор — сердце Красной Поляны

Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России

Антон
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Антон – ваш гид
В крупнейшем горнолыжном комплексе России вы подниметесь на канатной дороге к панорамным площадкам, прогуляетесь 👣 вдоль горной реки и послушаете о древних народах, живших здесь столетиями.

Осмотрите знаковые спортивные объекты и узнаете, как готовились к проведению первой в мире зимней Олимпиады в субтропиках.

А также, при желании, продегустируете кавказский горный мед и домашнее вино 🍷.

5000 за экскурсию

Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны

Что вас ожидает

Сочинская Швейцария
Если вы никогда не были в Альпах, то сможете их увидеть у себя на родине. Специально к Олимпиаде в Сочи с нуля был отстроен красивейший горный поселок с изящными домами, улицами для прогулки и великолепными ресторанами. Вы пройдетесь вдоль горной реки, подышите целебным воздухом, поднимитесь на канатной дороге на самые вершины гор и насладитесь пейзажами «как с картинки».

История курорта
На прогулке я расскажу о предыстории Розы Хутор и народах, живших здесь столетия и вынужденных покинуть родные края. Из прошлого перебросим мост в современность — вы узнаете, как появлялись комплексы отелей европейского уровня, строили объекты для Олимпийских игр и что здесь происходило во время Олимпиады. А также осмотрите те самые объекты, на которых проходили соревнования по прыжкам с трамплина, биатлону, горным лыжам и многим другим дисциплинам.

Роза Пик и виды, захватывающие дух
В середине программы вы подниметесь на высоту 2320 м, с которой откроете великолепную панораму главного Кавказского хребта, предгорьев хребта Ачишхо и проплывающих под вами облаков. В вашем распоряжении будет целая сеть канатных дорог, которая позволяет пересесть с закрытой кабинки на открытую кресельную канатную дорогу и почувствовать себя парящими в воздухе.

Панорамы с Галактики и дегустации
В общественно-культурном центре вы погрузитесь в атмосферу международной космической станции, а поднявшись на крышу, откроете потрясающий вид на резиденцию Гранд-отель Поляна и живописное ущелье. По желанию, затем я отвезу вас на дегустацию кавказского горного мёда и домашнего вина, а также предложу отличное заведение в Красной Поляне, где можно вкусно пообедать.

Кому подходит экскурсия

Прогулка идеальна для тех, кто любит горы, природу и спорт!

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер от места проживания и обратно, а также дегустация мёда и вина
  • Дополнительно оплачивается подъёмник на Розу Пик — 1590 руб., 950 руб. — льготный билет; обед (по желанию); покупки меда и вина
  • Посещение Галактики — бесплатно
  • С собой захватите лёгкую ветровку — наверху может быть прохладно
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны
Роза Хутор — сердце Красной Поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Антон. Я пунктуальный, ответственный и дружелюбный гид, открытый к любым пожеланиям и вопросам. Для своих гостей стараюсь проводить экскурсии так, будто ко мне приехали друзья или родственники. Обращайтесь — буду рад вам помочь!
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