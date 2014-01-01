Антон проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Сочинская Швейцария

Если вы никогда не были в Альпах, то сможете их увидеть у себя на родине. Специально к Олимпиаде в Сочи с нуля был отстроен красивейший горный поселок с изящными домами, улицами для прогулки и великолепными ресторанами. Вы пройдетесь вдоль горной реки, подышите целебным воздухом, поднимитесь на канатной дороге на самые вершины гор и насладитесь пейзажами «как с картинки».

История курорта

На прогулке я расскажу о предыстории Розы Хутор и народах, живших здесь столетия и вынужденных покинуть родные края. Из прошлого перебросим мост в современность — вы узнаете, как появлялись комплексы отелей европейского уровня, строили объекты для Олимпийских игр и что здесь происходило во время Олимпиады. А также осмотрите те самые объекты, на которых проходили соревнования по прыжкам с трамплина, биатлону, горным лыжам и многим другим дисциплинам.

Роза Пик и виды, захватывающие дух

В середине программы вы подниметесь на высоту 2320 м, с которой откроете великолепную панораму главного Кавказского хребта, предгорьев хребта Ачишхо и проплывающих под вами облаков. В вашем распоряжении будет целая сеть канатных дорог, которая позволяет пересесть с закрытой кабинки на открытую кресельную канатную дорогу и почувствовать себя парящими в воздухе.

Панорамы с Галактики и дегустации

В общественно-культурном центре вы погрузитесь в атмосферу международной космической станции, а поднявшись на крышу, откроете потрясающий вид на резиденцию Гранд-отель Поляна и живописное ущелье. По желанию, затем я отвезу вас на дегустацию кавказского горного мёда и домашнего вина, а также предложу отличное заведение в Красной Поляне, где можно вкусно пообедать.

Кому подходит экскурсия

Прогулка идеальна для тех, кто любит горы, природу и спорт!