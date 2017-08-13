Культурно-этнографический центр "Моя Россия"

Этнографический центр "Моя Россия"

Этнографический центр "Моя Россия" появился в списках достопримечательностей Сочи совсем недавно. Расположился он за внесезонным курортом "Роза Хутор" на реке Мзымта. Одиннадцать тематических построек, расположились на площади 3,3 га. Каждый из этих павильонов представляет собой архитектуру различных регионов России, чтобы гости центра имели возможность познакомится с культурой каждого уголка нашей необъятной страны. Этнографический парк делится на несколько зон по географическому принципу: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия. Каждая постройка выполнена по принципу архитектурных и культурных особенностей представленного региона.

Прогулка по этнографическому центру займет у вас максимально час, вся зона пешеходная и не требует от вас каких-то колоссальных усилий. Находясь в центре "Моя Россия" у вас есть возможность подчеркнуть для себя что-то новое о быте и культуре народов нашей страны, посетить тематические музеи, приобрести всевозможные сувениры представленные в единственном роде и пройти множество интересных мастер-классов. Все праздники в центре сопровождаются национальными танцами и песнями, колокольными концертами, а также развлекательной шоу-программой для взрослых и детей.

Также на территории этнопарка находится несколько кафе и ресторанов с разной ценовой политикой и уровнем обслуживания, где гости могут отведать традиционные блюда. Этнографический центр предлагает своим гостям уникальную возможность, остановится в своих дизайнерских бутик-отелях, всего их четыре (номеров 31).

Несмотря на то, что открытие состоялось в феврале 2014 года, а полноценная работа началась весной 2015, на сегодняшний день этноцентр всё ещё продолжает развиваться.

Стоимость: Входной билет взрослый - 350 руб.; детский - 250 руб.; льготный 250 руб.

Часы работы: с 11:00 до 19:00

Телефон: +7(8622)43-43-43

Как добраться до Культурно-Этнографического Центра "Моя Россия":

Скоростной поезд "Ласточка": доезжаете до конечной станции "Роза Хутор", затем придется пройтись около 2,5 км. пешком по ул. Набережной Лаванды, мимо концертного зала "Роза Холл" по пешеходной дорожке. Автобус: из Сочи №105 или №105с от остановки ТРЦ "Моремолл" (через ж/д вокзал) доезжаете до конечной остановки "Роза Хутор", а там также идете пешком. (около 224 руб.); Из Адлера №135 от ТРК "Новый век" до остановки "Роза Хутор", часть рейсов отправляется от ж/д вокзала (около 174 руб.); Такси: подвозят прямо к центральному входу в этноцентр.