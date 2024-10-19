Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Вы узнаете секреты производства напитков и насладитесь дегустациями вин и необычных гастрономических сетов. А в дополнение — приятный бархатный сезон, яркое море, ласковое солнце и уютные отели.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|93 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В гостиницах «IBIS» в Краснодаре (2 ночи), «Hilton Garden Inn» в Новороссийске (2 ночи), отеле «Дача» в Геленджике (3 ночи). Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки и дегустации. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Из Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и пересаживаемся на поезд «Ласточка», отбывающий из аэропорта в Краснодар в 12:41. Будем ехать сначала вдоль берега моря, затем через живописные горы. Через 5,5 часов прибудем в Краснодар и доедем до уютного отеля, расположенного рядом с главной улицей и торговым центром.
Вечером у вас останется свободное время, чтобы поужинать и отдохнуть после дороги.
Пешеходная экскурсия по Краснодару
Сегодня день знакомства со столицей Кубани. Прогуляемся с гидом по городу, и вы узнаете его историю, происхождение названия, услышите о знаковых событиях в его судьбе. Пройдёмся по главной Красной улице, которая по выходным превращается в пешеходную зону.
Вечером — свободное время. Рекомендуем посетить парк у стадиона футбольного клуба «Краснодар», который местные называют парком Галицкого в честь его создателя.
«Долина Лефкадия», Новороссийск
После завтрака отправляемся в «Долину Лефкадия» (в пути — чуть больше 2 часов) — проект, сочетающий и винодельческое хозяйство, сыроварню и овощеводство. Ухоженная территория и местный климат напоминают итальянскую Тоскану. Полюбуемся просторной площадью с фонтаном, аллеями и виноградниками, а после обеда погостим на винодельне, и вы продегустируете основную линейку вин.
К вечеру приедем в Новороссийск и прогуляемся по живописной набережной.
Прогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро Абрау
Начнём день с прогулки по набережной вдоль Цемесской бухты. Вы полюбуетесь панорамой моря и посмотрите на корабли, крейсер-музей «Михаил Кутузов» и памятники. Затем отправимся в винодельню «Шато-Пино» в селе Федотовка на живописных склонах горы Колдун. После обеда пройдёмся по парку и виноградникам и посетим улиточную ферму: вы попробуете сет из 6 вин в сопровождении моллюсков.
А вечером побываем на горном озере Абрау и насладимся чарующими видами и единением с природой в окружении зелёных вершин. Затем вернёмся в отель.
Усадьба «Семигорье», переезд в Геленджик
В первой половине дня предусмотрено свободное время. А на обед отправимся в усадьбу «Семигорье». Пройдёмся по подвалам винодельни, вы узнаете, что такое гаражное виноделие и где его родина, и попробуете 10 вин в сопровождении домашних сыров. После дегустации можно прогуляться по территории вокруг живописного озера и полюбоваться просторными зелёными виноградниками.
Затем переедем в Геленджик и разместимся в отеле с подогреваемым бассейном в двух шагах от знаменитого променада.
Винодельня «Мысхако»
Утро вы снова можете провести по своему усмотрению — самостоятельно прогуляться или подольше поспать. Затем едем на винодельню «Мысхако», чьё каберне во времена Российской Империи считалось одним из лучших красных вин, и чья продукция в годы СССР была популярна среди партийной элиты. Сегодня завод может производить 6 миллионов бутылок вина в год. Вы узнаете о технологиях создания и хранения «напитка богов», а завершим познавательную экскурсию дегустацией линейки из 8 лучших вин в сочетании с гастропарами от шефа ресторана «1869».
Возвращение в Геленджик.
Винодельня «Шато де Талю»
Сегодня прогуляемся по нарядной набережной города, которая белоснежной балюстрадой обрамляет Геленджикскую бухту и создаёт красивый контраст с синевой моря. Затем посетим винодельню «Шато де Талю» на Толстом мысе. Вы посмотрите на эффектный замок в стиле французского шато и классический парковый ансамбль, полюбуетесь видом шелестящих виноградников, горы Маркотх и моря. После увлекательной экскурсии вы продегустируете линейку из 6 премиальных вин «Cuvee Premium». По желанию и согласованию с группой на обед останемся в ресторане, входящем в тройку лучших ресторанов края.
Отъезд
Утром доедем на микроавтобусе до станции Туапсе (менее 3 часов). Там пересядем на комфортную электричку, которая довезёт нас до аэропорта «Адлер» (около 3 часов). Время прибытия в аэропорт — 16:24. Рекомендуемое время вылета — после 18:00.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Комфортабельный микроавтобус «Mercedes» с сопровождающим
- 5 VIP-экскурсий по знаковым винодельням
- 5 винных дегустаций, включая дегустацию в Мысхако с гастропарами от бренд-шефа
- Билеты на поезд Сочи-Краснодар/Туапсе-Сочи
- Обзорные экскурсии в Краснодаре и Новороссийске от местных гидов
- Игристое на первый ужин в Краснодаре
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Сочи и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 16 500 руб
- Тур состоится при наборе группы от 10 человек