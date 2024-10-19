Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Авторский тур в Сочи

Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето

В небольшой группе единомышленников — гурманов и любителей вина — мы прогуляемся по знаменитым курортам края: Краснодару, Новороссийску и Геленджику. Побываем на винодельнях, поставлявших вина к императорскому столу и столу партийной элиты.

Вы узнаете секреты производства напитков и насладитесь дегустациями вин и необычных гастрономических сетов. А в дополнение — приятный бархатный сезон, яркое море, ласковое солнце и уютные отели.
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Ближайшие даты:
19
окт
26
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет93 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В гостиницах «IBIS» в Краснодаре (2 ночи), «Hilton Garden Inn» в Новороссийске (2 ночи), отеле «Дача» в Геленджике (3 ночи). Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки и дегустации. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Из Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и пересаживаемся на поезд «Ласточка», отбывающий из аэропорта в Краснодар в 12:41. Будем ехать сначала вдоль берега моря, затем через живописные горы. Через 5,5 часов прибудем в Краснодар и доедем до уютного отеля, расположенного рядом с главной улицей и торговым центром.
Вечером у вас останется свободное время, чтобы поужинать и отдохнуть после дороги.

Из Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдыхИз Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдыхИз Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдыхИз Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдыхИз Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдыхИз Сочи в Краснодар, размещение в отеле, отдых
2 день

Пешеходная экскурсия по Краснодару

Сегодня день знакомства со столицей Кубани. Прогуляемся с гидом по городу, и вы узнаете его историю, происхождение названия, услышите о знаковых событиях в его судьбе. Пройдёмся по главной Красной улице, которая по выходным превращается в пешеходную зону.
Вечером — свободное время. Рекомендуем посетить парк у стадиона футбольного клуба «Краснодар», который местные называют парком Галицкого в честь его создателя.

Пешеходная экскурсия по КраснодаруПешеходная экскурсия по КраснодаруПешеходная экскурсия по КраснодаруПешеходная экскурсия по КраснодаруПешеходная экскурсия по Краснодару
3 день

«Долина Лефкадия», Новороссийск

После завтрака отправляемся в «Долину Лефкадия» (в пути — чуть больше 2 часов) — проект, сочетающий и винодельческое хозяйство, сыроварню и овощеводство. Ухоженная территория и местный климат напоминают итальянскую Тоскану. Полюбуемся просторной площадью с фонтаном, аллеями и виноградниками, а после обеда погостим на винодельне, и вы продегустируете основную линейку вин.
К вечеру приедем в Новороссийск и прогуляемся по живописной набережной.

«Долина Лефкадия», Новороссийск«Долина Лефкадия», Новороссийск«Долина Лефкадия», Новороссийск«Долина Лефкадия», Новороссийск«Долина Лефкадия», Новороссийск«Долина Лефкадия», Новороссийск«Долина Лефкадия», Новороссийск«Долина Лефкадия», Новороссийск
4 день

Прогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро Абрау

Начнём день с прогулки по набережной вдоль Цемесской бухты. Вы полюбуетесь панорамой моря и посмотрите на корабли, крейсер-музей «Михаил Кутузов» и памятники. Затем отправимся в винодельню «Шато-Пино» в селе Федотовка на живописных склонах горы Колдун. После обеда пройдёмся по парку и виноградникам и посетим улиточную ферму: вы попробуете сет из 6 вин в сопровождении моллюсков.
А вечером побываем на горном озере Абрау и насладимся чарующими видами и единением с природой в окружении зелёных вершин. Затем вернёмся в отель.

Прогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро АбрауПрогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро АбрауПрогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро АбрауПрогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро АбрауПрогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро АбрауПрогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро АбрауПрогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро АбрауПрогулка по набережной Новороссийска, винодельня «Шато-Пино», озеро Абрау
5 день

Усадьба «Семигорье», переезд в Геленджик

В первой половине дня предусмотрено свободное время. А на обед отправимся в усадьбу «Семигорье». Пройдёмся по подвалам винодельни, вы узнаете, что такое гаражное виноделие и где его родина, и попробуете 10 вин в сопровождении домашних сыров. После дегустации можно прогуляться по территории вокруг живописного озера и полюбоваться просторными зелёными виноградниками.
Затем переедем в Геленджик и разместимся в отеле с подогреваемым бассейном в двух шагах от знаменитого променада.

Усадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в ГеленджикУсадьба «Семигорье», переезд в Геленджик
6 день

Винодельня «Мысхако»

Утро вы снова можете провести по своему усмотрению — самостоятельно прогуляться или подольше поспать. Затем едем на винодельню «Мысхако», чьё каберне во времена Российской Империи считалось одним из лучших красных вин, и чья продукция в годы СССР была популярна среди партийной элиты. Сегодня завод может производить 6 миллионов бутылок вина в год. Вы узнаете о технологиях создания и хранения «напитка богов», а завершим познавательную экскурсию дегустацией линейки из 8 лучших вин в сочетании с гастропарами от шефа ресторана «1869».
Возвращение в Геленджик.

Винодельня «Мысхако»Винодельня «Мысхако»Винодельня «Мысхако»Винодельня «Мысхако»Винодельня «Мысхако»Винодельня «Мысхако»Винодельня «Мысхако»
7 день

Винодельня «Шато де Талю»

Сегодня прогуляемся по нарядной набережной города, которая белоснежной балюстрадой обрамляет Геленджикскую бухту и создаёт красивый контраст с синевой моря. Затем посетим винодельню «Шато де Талю» на Толстом мысе. Вы посмотрите на эффектный замок в стиле французского шато и классический парковый ансамбль, полюбуетесь видом шелестящих виноградников, горы Маркотх и моря. После увлекательной экскурсии вы продегустируете линейку из 6 премиальных вин «Cuvee Premium». По желанию и согласованию с группой на обед останемся в ресторане, входящем в тройку лучших ресторанов края.

Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»Винодельня «Шато де Талю»
8 день

Отъезд

Утром доедем на микроавтобусе до станции Туапсе (менее 3 часов). Там пересядем на комфортную электричку, которая довезёт нас до аэропорта «Адлер» (около 3 часов). Время прибытия в аэропорт — 16:24. Рекомендуемое время вылета — после 18:00.

ОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Комфортабельный микроавтобус «Mercedes» с сопровождающим
  • 5 VIP-экскурсий по знаковым винодельням
  • 5 винных дегустаций, включая дегустацию в Мысхако с гастропарами от бренд-шефа
  • Билеты на поезд Сочи-Краснодар/Туапсе-Сочи
  • Обзорные экскурсии в Краснодаре и Новороссийске от местных гидов
  • Игристое на первый ужин в Краснодаре
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Сочи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 16 500 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 10 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, аэропорт, 11:00
Завершение: Сочи, аэропорт, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВыездныеГастрономическиеОбзорныеВсе турыВинные турыДегустационные туры

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