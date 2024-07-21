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Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
21 июля в 13:00
18 авг в 13:00
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Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000₽ за человека
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Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Начало: Сочи, аэропорт, 11:00
19 окт в 08:00
26 окт в 08:00
104 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На машине»
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