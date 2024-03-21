Горнолыжный тур на Красную Поляну
Групповой тур в Сочи

Инструктаж по катанию на горных лыжах: горнолыжный тур на Красную Поляну из Сочи

5
3 отзыва
Красная Поляна — знаменитый курорт Западного Кавказа! Он расположен у подножия Главного Кавказского Хребта на высоте 550 м, всего в 40 км от побережья Черного моря.

За неделю путешествия Вы: прогуляетесь по Олимпийскому парку и покорите склоны на курортах Красной Поляны: горно-туристического центра «Газпром», спортивно-туристического комплекса «Горная Карусель» и популярного горного курорта «Роза Хутор».
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Ближайшие даты:
16
фев

Что вас ожидает:

Разнообразие трасс
Разнообразие трасс
Здесь можно покататься как по густым хвойным лесам, так и в высокой альпийской зоне, практически под самыми небесами
Отдых с комфортом
Отдых с комфортом
Нас ждут прекрасно оборудованные склоны для катания на лыжах, сноубордах, современные канатно-кресельные дороги
Гибкая программа
Гибкая программа
Желающие отдохнуть от насыщенных дней могут посетить парк аттракционов, дендрарий или отправиться в дружелюбную Абхазию

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Олимпийский парк

13:00-13:30 Сбор группы в г. Адлер на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Переезд в гостиницу, поселение.

В день приезда совершим прогулку в Олимпийский парк.

Именно здесь проходили Олимпийские игры — 2014!

Путь к парку идет по морской набережной, вдоль аллеи с сувенирами.

В Адлере очень длинная набережная — около 7 километров!

Здесь оборудованы специальные дорожки из мягкого асфальта для велосипедистов.

Все желающие могут взять напрокат велосипеды и покататься по набережной, заехать на территорию Олимпийского парка или проехать к границе с Абхазией, до которой всего пять километров.

Встреча. Олимпийский паркВстреча. Олимпийский паркВстреча. Олимпийский паркВстреча. Олимпийский парк
2 день

Горно-туристический центр ОАО "Газпром" ("Лаура")

08:30 Переезд на микроавтобусе из г. Адлер в пос. Красная поляна (40-50 минут).

Горнолыжный курорт «Газпром» расположен на хребте Псехако, высшая точка — Пихтовая Поляна, 1660 м.

Очень часто туристы называют этот курорт «Лаура», по имени протекающей рядом речки.

Наверх, в горы, туристов поднимают гондольные подъемники.

А на самом плато Псехако работают 4 и 6-местные кресельные подъемники, а также несколько бугелей на учебных трассах.

На Газпроме 15 трасс разных уровней сложности, общая протяженность — около 20 км.

«Газпром» — великолепное место для отличного трассового катания, семейного отдыха и для новичков, которые только делают свои первые шаги на лыжах.

На легком склоне вы с радостью первый раз прокатитесь на лыжах и здесь же совершите свои первые падения!

А опытные лыжники с удовольствием покатаются по синим и красным трассам.

Днем все вместе соберемся на обед в одной местных кафешек, поделимся впечатлениями.

У кого еще останутся силы — после обеда продолжат катание, а новички в это время уже обычно умиротворенно отдыхают и загорают на горе.

Одно из преимуществ курорта «Газпром» — возможность взять абонемент для катания на половину дня.

16:00 Переезд на микроавтобусе из пос. Красная поляна в г. Адлер (время в пути — 40 минут).

Горно-туристический центр ОАО "Газпром" ("Лаура")Горно-туристический центр ОАО "Газпром" ("Лаура")Горно-туристический центр ОАО "Газпром" ("Лаура")Горно-туристический центр ОАО "Газпром" ("Лаура")
3 день

Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»

Новый день — новый горнолыжный комплекс!

Сегодня отправляемся на северный склон горы Аибга.

Именно здесь находится комплекс «Горная Карусель», который еще называют «Горки город».

Этот курорт порадует своих туристов самыми разнообразными трассами: от комфортных «зеленых» до вертикальных «черных», общая протяженность трасс — 30 км!

Вершина курорта носит гордое название Черная Пирамида, 2300 м.

В солнечную погоду Черная Пирамида дарит туристам великолепные виды: с высоты птичьего полета вы увидите Главный Кавказский Хребет и далекое Черное море.

На обед вновь соберемся все вместе в одной из местных кафешек.

На территории «Горки город» находится любопытное кафе «Сугроб».

Пытаясь соответствовать своему названию, это кафе с удовольствием закопалось в снежном сугробе, под сенью стройных елей.

Крышу кафе венчает белая шапка кавказского снега!

Вечером у подножия горы Аибга сделаем фото на память с олимпийским Мишкой, Заей и Барсом.

И отправляемся отдыхать в гостиницу.

Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»
4 день

Горный курорт «Роза Хутор»

В этот день нас ждет настоящий горнолыжный рай — курорт «Роза Хутор»!

Здесь находится 80% всех трасс Красной Поляны.

77 километров трасс из ослепительно белого снега, десятки подъемников, снежные туннели, колоритные кафе, заснеженное озеро!

Именно так выглядит настоящая мекка для лыжников и сноубордистов.

Здесь даже названия трасс необычные: Заповедный лес, Тритон, Лабиринт, Волчья скала, Озерная, Бумеранг, Кабан.

Такого разнообразия спусков вы еще не видели!

Сегодня обязательно поднимитесь на высшую точку «Розы Хутор» — 2320 м — и сделайте неповторимые снимки этого яркого курорта!

Горный курорт «Роза Хутор»Горный курорт «Роза Хутор»Горный курорт «Роза Хутор»Горный курорт «Роза Хутор»
5 день

Катание на лыжах и сноубордах или день отдыха

Продолжение отдыха на курорте Красная Поляна: катание на лыжах и сноубордах!

Для желающих сделать себе выходной день, рекомендуем:

  • Парк аттракционов «Сочи-парк» в г. Адлер. Вас ждут яркие, сказочные персонажи и невероятные карусели!
  • Парк Дендрарий в Сочи. Зеленая сокровищница российских субтропиков, здесь насчитывается более 2000 экзотических растений.
  • Океанариум в Сочи. 30 аквариумов, общий объем 5 млн. литров воды! Затонувшие корабли, кораллы, разноцветные рыбы. И потрясающий тоннель, где прямо над вашей головой проплывают акулы!
  • Парк развлечений «Ривьера» в Сочи.
  • Экскурсии в Абхазию. До Абхазии рукой подать — всего 7 км.
Катание на лыжах и сноубордах или день отдыхаКатание на лыжах и сноубордах или день отдыхаКатание на лыжах и сноубордах или день отдыхаКатание на лыжах и сноубордах или день отдыха
6 день

Катание на лыжах, сноубордах

Исследуем новые трассы.

Отдых на горнолыжном курорте Красная Поляна: катание на лыжах, сноубордах.

Катание на лыжах, сноубордахКатание на лыжах, сноубордахКатание на лыжах, сноубордахКатание на лыжах, сноубордах
7 день

Прогулка у моря и сувенирный рынок. Отъезд

Сегодня будет полдня свободного времени: вы сможете прогуляться возле моря, покататься на велосипедах по набережной и совершить прогулку по сувенирному рынку.

12:00 Выселение из гостиницы.

Самостоятельный трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Адлер: 2, 3-местные номера с удобствами.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 13 500 руб. /весь период отдыха.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Олимп

6 ночей

Отель расположился в Нижнеимеретинской Бухте Адлера. Пляж находится в 0,04 км.

Номера представлены в европейском стиле с новой мебелью и евро ремонтом. В каждом имеется личная ванная комната, сплит-система, кабельное телевидение, холодильник.

Самостоятельно организовать питание гости смогут в ближайших заведениях общественного питания - ресторанах, барах или кафе.

Поблизости находятся интересные достопримечательности, такие как Олимпийский парк, Стена славы, поющие фонтаны, музей Динозавров, Сочинский авто-музей, скалодром, Природный орнитологический парк, Имеретинский пляж.

ОлимпОлимпОлимпОлимпОлимпОлимпОлимп

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Адлера в гостиницу в 1й день в указанное время (подробнее в «Важно знать»)
  • Трансфер в 2-6 день из г. Адлер на курорт Красная Поляна и обратно
  • Проживание в г. Адлер в отеле «Олимп» или отеле аналогичного класса: 2, 3-местные номера с удобствами
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Адлера и обратно
  • Дневной абонемент для катания на канатных дорогах - 3 900-5 300 руб. /день в зависимости от курорта (Горки город / Газпром / Роза Хутор). Детям, пенсионерам и семьям с детьми предоставляются скидки
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: в г. Адлер - 800-900 руб. /сутки, в пос. Красная Поляна - 1 200-2 000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов - от 2 000-2 500 руб. /час
  • Питание: позавтракать и поужинать можно в столовой рядом с нашей гостиницей: завтраки от 250 руб., ужины - 300-500 руб., стоимость обедов в кафе на горнолыжном курорте - 500-800 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 500 руб. /весь период отдыха
  • Горнолыжная страховка
  • Трансфер в 7й день из гостиницы в аэропорт
Место начала и завершения?
Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерский район
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
  • горнолыжный шлем;
  • солнцезащитная маска для катания;
  • шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
  • куртка с капюшоном;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • термобелье;
  • лыжные штаны;
  • спортивные штаны для гостиницы;
  • пижама для сна;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, нож;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак (объем 20-25 литров);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • рации;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Адлер — пос. Красная Поляна.

Старт маршрута: г. Адлер (ж/д вокзал в 13:00 МСК, аэропорт в 13:30 МСК).

Финиш маршрута: г. Адлер (самостоятельный трансфер на ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00 МСК.

Какие есть зоны катания?

Горнолыжный курорт Красная Поляна образуют два находящихся в непосредственной близости поселка: Красная Поляна и Эстосадок. На территории этих поселков располагаются 4 горнолыжных комплекса:

  • «Газпром» — идеально подходит для новичков и любителей хороших трасс, зона катания — 540-1660 м.
  • «Альпика-Сервис» — предназначен специально для ценителей черных трасс и любителей фрирайда, зона катания — 550-2238 м.
  • «Горная Карусель» — отличается особо длинными трассами, подходит для любителей синих и красных трасс, зона катания — 540-2200 м.
  • «Роза Хутор» — трассы этого курорта ориентированы как на профессионалов, так и на новичков, зона катания — 575-2320 м.

Климат и погодные условия.

Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно теплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днем -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.

Технические характеристики.

  • Курорт расположен на высоте: 550 м.
  • Зона катания: 550-2320 м.
  • Протяженность трасс — 110 км.
  • Сложность трасс: от зеленых (самые легкие) до черных (самые крутые трассы).

Соотношение трасс в процентном отношении:

  • Зеленые – 15%;
  • Синие – 60%;
  • Красные – 20%;
  • Черные – 5%.
Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка — 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более — каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Какие есть развлечения для туристов в регионе проведения?

Кроме катания, горнолыжный курорт Красная Поляна порадует туристов своими разнообразными развлечениями! Можно совершить экскурсии на снегоходах, квадроциклах, полеты на параплане, вертолете, прогулки на лошадях к минеральным источникам. Также есть возможность сходить на зимнюю рыбалку на горном озере, поиграть в боулинг, бильярд, отдохнуть в русской бане, SPA-салоне и посмотреть фильмы в 3D кинотеатре.

На курорте есть множество отличных баров, ресторанов и кафе: среди туристов весьма любимы пиццерия «Аибга», бар «Мюнхгаузен», ресторан «Пирамида», кафе «Сугроб». Любителям ночных развлечений добро пожаловать в ночной клуб «Гринвуд».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
И
19 мар 2024
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
Д
5 мар 2024
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Тур входит в следующие категории Сочи

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