Инструктаж по катанию на горных лыжах: горнолыжный тур на Красную Поляну из Сочи
За неделю путешествия Вы: прогуляетесь по Олимпийскому парку и покорите склоны на курортах Красной Поляны: горно-туристического центра «Газпром», спортивно-туристического комплекса «Горная Карусель» и популярного горного курорта «Роза Хутор».
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Олимпийский парк
13:00-13:30 Сбор группы в г. Адлер на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
Переезд в гостиницу, поселение.
В день приезда совершим прогулку в Олимпийский парк.
Именно здесь проходили Олимпийские игры — 2014!
Путь к парку идет по морской набережной, вдоль аллеи с сувенирами.
В Адлере очень длинная набережная — около 7 километров!
Здесь оборудованы специальные дорожки из мягкого асфальта для велосипедистов.
Все желающие могут взять напрокат велосипеды и покататься по набережной, заехать на территорию Олимпийского парка или проехать к границе с Абхазией, до которой всего пять километров.
Горно-туристический центр ОАО "Газпром" ("Лаура")
08:30 Переезд на микроавтобусе из г. Адлер в пос. Красная поляна (40-50 минут).
Горнолыжный курорт «Газпром» расположен на хребте Псехако, высшая точка — Пихтовая Поляна, 1660 м.
Очень часто туристы называют этот курорт «Лаура», по имени протекающей рядом речки.
Наверх, в горы, туристов поднимают гондольные подъемники.
А на самом плато Псехако работают 4 и 6-местные кресельные подъемники, а также несколько бугелей на учебных трассах.
На Газпроме 15 трасс разных уровней сложности, общая протяженность — около 20 км.
«Газпром» — великолепное место для отличного трассового катания, семейного отдыха и для новичков, которые только делают свои первые шаги на лыжах.
На легком склоне вы с радостью первый раз прокатитесь на лыжах и здесь же совершите свои первые падения!
А опытные лыжники с удовольствием покатаются по синим и красным трассам.
Днем все вместе соберемся на обед в одной местных кафешек, поделимся впечатлениями.
У кого еще останутся силы — после обеда продолжат катание, а новички в это время уже обычно умиротворенно отдыхают и загорают на горе.
Одно из преимуществ курорта «Газпром» — возможность взять абонемент для катания на половину дня.
16:00 Переезд на микроавтобусе из пос. Красная поляна в г. Адлер (время в пути — 40 минут).
Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»
Новый день — новый горнолыжный комплекс!
Сегодня отправляемся на северный склон горы Аибга.
Именно здесь находится комплекс «Горная Карусель», который еще называют «Горки город».
Этот курорт порадует своих туристов самыми разнообразными трассами: от комфортных «зеленых» до вертикальных «черных», общая протяженность трасс — 30 км!
Вершина курорта носит гордое название Черная Пирамида, 2300 м.
В солнечную погоду Черная Пирамида дарит туристам великолепные виды: с высоты птичьего полета вы увидите Главный Кавказский Хребет и далекое Черное море.
На обед вновь соберемся все вместе в одной из местных кафешек.
На территории «Горки город» находится любопытное кафе «Сугроб».
Пытаясь соответствовать своему названию, это кафе с удовольствием закопалось в снежном сугробе, под сенью стройных елей.
Крышу кафе венчает белая шапка кавказского снега!
Вечером у подножия горы Аибга сделаем фото на память с олимпийским Мишкой, Заей и Барсом.
И отправляемся отдыхать в гостиницу.
Горный курорт «Роза Хутор»
В этот день нас ждет настоящий горнолыжный рай — курорт «Роза Хутор»!
Здесь находится 80% всех трасс Красной Поляны.
77 километров трасс из ослепительно белого снега, десятки подъемников, снежные туннели, колоритные кафе, заснеженное озеро!
Именно так выглядит настоящая мекка для лыжников и сноубордистов.
Здесь даже названия трасс необычные: Заповедный лес, Тритон, Лабиринт, Волчья скала, Озерная, Бумеранг, Кабан.
Такого разнообразия спусков вы еще не видели!
Сегодня обязательно поднимитесь на высшую точку «Розы Хутор» — 2320 м — и сделайте неповторимые снимки этого яркого курорта!
Катание на лыжах и сноубордах или день отдыха
Продолжение отдыха на курорте Красная Поляна: катание на лыжах и сноубордах!
Для желающих сделать себе выходной день, рекомендуем:
- Парк аттракционов «Сочи-парк» в г. Адлер. Вас ждут яркие, сказочные персонажи и невероятные карусели!
- Парк Дендрарий в Сочи. Зеленая сокровищница российских субтропиков, здесь насчитывается более 2000 экзотических растений.
- Океанариум в Сочи. 30 аквариумов, общий объем 5 млн. литров воды! Затонувшие корабли, кораллы, разноцветные рыбы. И потрясающий тоннель, где прямо над вашей головой проплывают акулы!
- Парк развлечений «Ривьера» в Сочи.
- Экскурсии в Абхазию. До Абхазии рукой подать — всего 7 км.
Катание на лыжах, сноубордах
Исследуем новые трассы.
Отдых на горнолыжном курорте Красная Поляна: катание на лыжах, сноубордах.
Прогулка у моря и сувенирный рынок. Отъезд
Сегодня будет полдня свободного времени: вы сможете прогуляться возле моря, покататься на велосипедах по набережной и совершить прогулку по сувенирному рынку.
12:00 Выселение из гостиницы.
Самостоятельный трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Адлер: 2, 3-местные номера с удобствами.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 13 500 руб. /весь период отдыха.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Олимп
Отель расположился в Нижнеимеретинской Бухте Адлера. Пляж находится в 0,04 км.
Номера представлены в европейском стиле с новой мебелью и евро ремонтом. В каждом имеется личная ванная комната, сплит-система, кабельное телевидение, холодильник.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ближайших заведениях общественного питания - ресторанах, барах или кафе.
Поблизости находятся интересные достопримечательности, такие как Олимпийский парк, Стена славы, поющие фонтаны, музей Динозавров, Сочинский авто-музей, скалодром, Природный орнитологический парк, Имеретинский пляж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Адлера в гостиницу в 1й день в указанное время (подробнее в «Важно знать»)
- Трансфер в 2-6 день из г. Адлер на курорт Красная Поляна и обратно
- Проживание в г. Адлер в отеле «Олимп» или отеле аналогичного класса: 2, 3-местные номера с удобствами
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Адлера и обратно
- Дневной абонемент для катания на канатных дорогах - 3 900-5 300 руб. /день в зависимости от курорта (Горки город / Газпром / Роза Хутор). Детям, пенсионерам и семьям с детьми предоставляются скидки
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: в г. Адлер - 800-900 руб. /сутки, в пос. Красная Поляна - 1 200-2 000 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов - от 2 000-2 500 руб. /час
- Питание: позавтракать и поужинать можно в столовой рядом с нашей гостиницей: завтраки от 250 руб., ужины - 300-500 руб., стоимость обедов в кафе на горнолыжном курорте - 500-800 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 500 руб. /весь период отдыха
- Горнолыжная страховка
- Трансфер в 7й день из гостиницы в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- куртка с капюшоном;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье;
- носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- рации;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Адлер — пос. Красная Поляна.
Старт маршрута: г. Адлер (ж/д вокзал в 13:00 МСК, аэропорт в 13:30 МСК).
Финиш маршрута: г. Адлер (самостоятельный трансфер на ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00 МСК.
Какие есть зоны катания?
Горнолыжный курорт Красная Поляна образуют два находящихся в непосредственной близости поселка: Красная Поляна и Эстосадок. На территории этих поселков располагаются 4 горнолыжных комплекса:
- «Газпром» — идеально подходит для новичков и любителей хороших трасс, зона катания — 540-1660 м.
- «Альпика-Сервис» — предназначен специально для ценителей черных трасс и любителей фрирайда, зона катания — 550-2238 м.
- «Горная Карусель» — отличается особо длинными трассами, подходит для любителей синих и красных трасс, зона катания — 540-2200 м.
- «Роза Хутор» — трассы этого курорта ориентированы как на профессионалов, так и на новичков, зона катания — 575-2320 м.
Климат и погодные условия.
Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно теплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днем -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.
Технические характеристики.
- Курорт расположен на высоте: 550 м.
- Зона катания: 550-2320 м.
- Протяженность трасс — 110 км.
- Сложность трасс: от зеленых (самые легкие) до черных (самые крутые трассы).
Соотношение трасс в процентном отношении:
- Зеленые – 15%;
- Синие – 60%;
- Красные – 20%;
- Черные – 5%.
Предусмотрены ли скидки в туре?
Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка — 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более — каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!
Какие есть развлечения для туристов в регионе проведения?
Кроме катания, горнолыжный курорт Красная Поляна порадует туристов своими разнообразными развлечениями! Можно совершить экскурсии на снегоходах, квадроциклах, полеты на параплане, вертолете, прогулки на лошадях к минеральным источникам. Также есть возможность сходить на зимнюю рыбалку на горном озере, поиграть в боулинг, бильярд, отдохнуть в русской бане, SPA-салоне и посмотреть фильмы в 3D кинотеатре.
На курорте есть множество отличных баров, ресторанов и кафе: среди туристов весьма любимы пиццерия «Аибга», бар «Мюнхгаузен», ресторан «Пирамида», кафе «Сугроб». Любителям ночных развлечений добро пожаловать в ночной клуб «Гринвуд».