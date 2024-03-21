2 день

Горно-туристический центр ОАО "Газпром" ("Лаура")

08:30 Переезд на микроавтобусе из г. Адлер в пос. Красная поляна (40-50 минут).

Горнолыжный курорт «Газпром» расположен на хребте Псехако, высшая точка — Пихтовая Поляна, 1660 м.

Очень часто туристы называют этот курорт «Лаура», по имени протекающей рядом речки.

Наверх, в горы, туристов поднимают гондольные подъемники.

А на самом плато Псехако работают 4 и 6-местные кресельные подъемники, а также несколько бугелей на учебных трассах.

На Газпроме 15 трасс разных уровней сложности, общая протяженность — около 20 км.

«Газпром» — великолепное место для отличного трассового катания, семейного отдыха и для новичков, которые только делают свои первые шаги на лыжах.

На легком склоне вы с радостью первый раз прокатитесь на лыжах и здесь же совершите свои первые падения!

А опытные лыжники с удовольствием покатаются по синим и красным трассам.

Днем все вместе соберемся на обед в одной местных кафешек, поделимся впечатлениями.

У кого еще останутся силы — после обеда продолжат катание, а новички в это время уже обычно умиротворенно отдыхают и загорают на горе.

Одно из преимуществ курорта «Газпром» — возможность взять абонемент для катания на половину дня.

16:00 Переезд на микроавтобусе из пос. Красная поляна в г. Адлер (время в пути — 40 минут).