Гастрономическое путешествие на юг. Железнодорожный круиз в Сочи
Начало: Москва, Казанский вокзал
«Гастрономический трамвай прокатит вас до салона, где вы продегустируете вино и попробуете курник — символ праздника, достатка и гостеприимства на юге»
1 ноя в 10:00
от 63 900 ₽ за человека
Гастрономия и горы на юге. Железнодорожный круиз в Сочи
Начало: Москва, Казанский вокзал
«Винный салон-дегустация и ужин с национальными блюдами»
30 сен в 10:00
от 67 900 ₽ за человека
Энотур вдоль побережья: вино и море от Туапсе до Абрау-Дюрсо
Продегустировать белое, красное и игристое, провести ночь на винодельне и посетить основные курорты
Начало: Сочи, точное место - по договорённости, 4:00
«Посетим винный дом, прогуляемся по арт-парку и набережной у изумрудного озера, а вечером посмотрим шоу фонтанов»
18 окт в 08:00
24 окт в 08:00
45 000 ₽ за человека
