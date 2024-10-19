Найдено 4 тура в категории « Обзорные » в Сочи, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 8 дней Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето Начало: Сочи, аэропорт, 11:00 «Сегодня день знакомства со столицей Кубани» 104 000 ₽ за человека Авторский тур 3 дня Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики Начало: Адлер, 08:00 «Вы полюбуетесь невероятными закатами, совершите треккинг на гору Мамзышха и познакомитесь с популярными достопримечательностями: озером Рица, Новоафонским монастырём и Анакопийской крепостью, Голубым озером и водопадами» 45 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11... «Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица» 23 900 ₽ за человека Авторский тур 8 дней Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00 «После её прохождения нас ждёт обзорная экскурсия по курортному городу Гагре: увидим знаменитую колоннаду, заглянем в ресторан «Гагрипш»» 54 000 ₽ за человека Все туры Сочи

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Обзорные»

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