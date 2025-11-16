Описание тура
Мы будем встречать рассвет на сапах с дельфинами, провожать закат на яхте, тренироваться и посещать крутые локации.
Вас ждёт проживание на Красной поляне, разноплановые тренировки с видом на горы,команда единомышленников, экскурсии!
Наш тур разработан для тех, кто хочет подтянуть свою форму, найти себя, и подружиться с новыми и интересными людьми.
Фитнес-тур будет проходить в очень живописном месте. В день будет 3 тренировки: зарядка, кардиотренировка, силовая тренировка, растяжка или йога.
Благодаря физическими упражнениями, лекциям по питанию, медитациям и мероприятиям связанным со здоровьем, фитнес-тур даст вам возможность сосредоточиться исключительно на своем психическом и физическом здоровье и благополучии.
Программа тура по дням
Знакомство И Перезагрузка
Мы встречаем вас в аэропорту Сочи и едем вместе в Красную Поляну — уже в дороге начинаются первые знакомства и лёгкий вайб отпуска.
По приезду — заселение в комфортные номера, время распаковаться, выдохнуть и просто насладиться моментом. Мы угощаем вас смузи, чтобы восстановиться после дороги.
Ближе к вечеру — мягкая растяжка на свежем воздухе во Фруктовом саду, знакомство всей группы и обсуждение планов на тур.
Завершаем день ужином, Spa, бассейном и видом на горы. Вы только приехали, но уже чувствуете, как тело расслабляется, а голова — отпускает.
Море, Мышцы И Вечерний Движ
Утро - бодрая зарядка и пробежка по горному маршруту, где даже просто дышать - уже наслаждение.
После завтрака едем к морю: купаемся, загораем, гуляем по Имеретинской набережной.
Вернувшись, вас ждёт тренировка на всё тело с фокусом на технику и дыхание. Без перегруза, но в тонусе.
Вечером - по желанию: можно расслабиться в Spa, отправиться на прогулку по Красной Поляне или заглянуть на уличную дискотеку. Атмосфера - свободная, вы выбираете сами.
Горы, Сила И Спокойствие
После завтрака и пробежки нас ждёт целый день вдохновения. Мы отправляемся в горы - на подъёмниках поднимаемся на вершину Черная Пирамида
По пути - остановки на смотровых площадках с видом на главные вершины Кавказа. Обязательно сделаем фото и просто постоим в тишине.
На обратном пути - водопад Поликария. Холодный, мощный, завораживающий.
А вечером - тренировка с акцентом на ягодицы и пресс, растяжка и душевный вечер. Хотите - играем в мафию. Хотите - сидим с чаем и делимся впечатлениями.
Сапы, Йога И Горный Закат
Подъем ранний, но момент - волшебный. После пробежки мы едем встречать рассвет прямо на воде - на сапах. Тишина, гладкая гладь, мягкое солнце. Иногда приходят дельфины. Завтрак прямо на воде.
После обеда - йога и дыхательные практики в уединённом месте в горах. Ни спешки, ни шума - только вы и ваше тело.
Вечером - поднимаемся на вершину Лаура. Там, на высоте 1600 м, нас ждёт красивый закат и момент внутренней перезагрузки.
Тренировка, Отдых И Яхта На Закате
День начинается спокойно: завтрак, пробежка, бассейн, Spa, шезлонги под соснами. Можно просто полежать и никуда не торопиться
Днём - быстрая, но заряженная табата-тренировка: раунды по 2030 секунд, потом - растяжка.
А вечером - магия: прогулка на яхте. Закат, море, музыка, танцы и лёгкое вино. Купаемся, смеёмся, наслаждаемся. Это как сцена из фильма, только вы - главная героиня.
Купель, Вкусности И Финал
Сегодня - день, когда всё стало на свои места.
Начинаем по традиции с пробежки, далее поездка к горной купели — вода холодная, чистая, настоящая. Кто решится окунуться - получит незабываемое ощущение обновления
Потом - сочинская ярмарка: чурчхела, пастила, копчёный сыр, мёд, специи. Местные вкусы - это тоже часть путешествия.
А вечером - танцевальная тренировка и финальная вечеринка с фуршетом, разговорами, фото и теплотой.
Утро Спокойствия И До Скорой Встречи
Последнее утро. Мы не торопим - вы можете спокойно позавтракать, сходить в Spa, погулять по территории, отправиться на пробежку.
В 12:00 - сбор на ресепшене и трансфер в аэропорт
Вы уезжаете с чем-то гораздо большим, чем бронзовый загар и рельефный пресс. Вы уезжаете с внутренней опорой, новыми подругами и ощущением, что всё только начинается.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Spa - отеле Беларусь
- 2х местные номера с видом на горы
- Завтраки и ужины
- Большая территория отеля
- Два открытых подогреваемых бассейна с панорамным видом на горы
- Спа - зона с хамамом, сауной, бассейном с гидромассажем
- Трансфер аэропорт - отель-аэропорт/трансфер в горы
- Утренние пробежки в горах
- Силовые тренировки на спортивной площадке и в тренажерном зале
- Ежедневная растяжка во фруктовом саду
- Индивидуальные практики Стояние на гвоздях
- Сопровождение организаторов тура 24/7
- Сопровождение гида на всех экскурсиях
- Приятные сюрпризы и подарки от организаторов
- Праздничный финальный ужин
- Страховка
Что не входит в цену
- Рассвет на сапах с дельфинами 3000
- Дневной поход в горы (Красная поляна, Роза хутор 3000 за подъемники + за трансфер)
- Морская прогулка на яхте (от 3500)
- Билеты до города Сочи
О чём нужно знать до поездки
- как минимум, две пары кроссовок. Кроссовки не должны быть абсолютно новыми, купленными специально для поездки, так как это красиво, но не практично.
- несколько комплектов одежды для фитнеса (пару леггинсов, спортивный бюстгальтер, футболки)
- перчатки для тренировок
- шлепанцы для бассейна, халат, купальник;
- бутылку для воды;
- толстовка с капюшоном либо ветрозащитная куртка, спортивные костюм;
- удобный головной убор (косынка или кепка)
- Остальное по вашему желанию
Дополнительные расходы:
по желанию, оплачивается дополнительно
- Плавание на сапах с дельфинами 2500
- Подъем в горы, высшая точка 3000
- Закат на яхте 2500
- Вечер на горной вершине Лаура 800
- Поездка к морю 1000 за трансфе