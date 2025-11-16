Мои заказы

Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная Поляна

Мы будем встречать рассвет на сапах с дельфинами
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная ПолянаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная ПолянаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная ПолянаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Мы будем встречать рассвет на сапах с дельфинами, провожать закат на яхте, тренироваться и посещать крутые локации.

Вас ждёт проживание на Красной поляне, разноплановые тренировки с видом на горы,команда единомышленников, экскурсии!

Наш тур разработан для тех, кто хочет подтянуть свою форму, найти себя, и подружиться с новыми и интересными людьми.
Фитнес-тур будет проходить в очень живописном месте. В день будет 3 тренировки: зарядка, кардиотренировка, силовая тренировка, растяжка или йога.
Благодаря физическими упражнениями, лекциям по питанию, медитациям и мероприятиям связанным со здоровьем, фитнес-тур даст вам возможность сосредоточиться исключительно на своем психическом и физическом здоровье и благополучии.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство И Перезагрузка

Мы встречаем вас в аэропорту Сочи и едем вместе в Красную Поляну — уже в дороге начинаются первые знакомства и лёгкий вайб отпуска.
По приезду — заселение в комфортные номера, время распаковаться, выдохнуть и просто насладиться моментом. Мы угощаем вас смузи, чтобы восстановиться после дороги.
Ближе к вечеру — мягкая растяжка на свежем воздухе во Фруктовом саду, знакомство всей группы и обсуждение планов на тур.
Завершаем день ужином, Spa, бассейном и видом на горы. Вы только приехали, но уже чувствуете, как тело расслабляется, а голова — отпускает.

Знакомство И ПерезагрузкаЗнакомство И ПерезагрузкаЗнакомство И Перезагрузка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Море, Мышцы И Вечерний Движ

Утро - бодрая зарядка и пробежка по горному маршруту, где даже просто дышать - уже наслаждение.
После завтрака едем к морю: купаемся, загораем, гуляем по Имеретинской набережной.
Вернувшись, вас ждёт тренировка на всё тело с фокусом на технику и дыхание. Без перегруза, но в тонусе.
Вечером - по желанию: можно расслабиться в Spa, отправиться на прогулку по Красной Поляне или заглянуть на уличную дискотеку. Атмосфера - свободная, вы выбираете сами.

Море, Мышцы И Вечерний ДвижМоре, Мышцы И Вечерний ДвижМоре, Мышцы И Вечерний Движ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Горы, Сила И Спокойствие

После завтрака и пробежки нас ждёт целый день вдохновения. Мы отправляемся в горы - на подъёмниках поднимаемся на вершину Черная Пирамида
По пути - остановки на смотровых площадках с видом на главные вершины Кавказа. Обязательно сделаем фото и просто постоим в тишине.
На обратном пути - водопад Поликария. Холодный, мощный, завораживающий.
А вечером - тренировка с акцентом на ягодицы и пресс, растяжка и душевный вечер. Хотите - играем в мафию. Хотите - сидим с чаем и делимся впечатлениями.

Горы, Сила И СпокойствиеГоры, Сила И СпокойствиеГоры, Сила И Спокойствие
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сапы, Йога И Горный Закат

Подъем ранний, но момент - волшебный. После пробежки мы едем встречать рассвет прямо на воде - на сапах. Тишина, гладкая гладь, мягкое солнце. Иногда приходят дельфины. Завтрак прямо на воде.
После обеда - йога и дыхательные практики в уединённом месте в горах. Ни спешки, ни шума - только вы и ваше тело.
Вечером - поднимаемся на вершину Лаура. Там, на высоте 1600 м, нас ждёт красивый закат и момент внутренней перезагрузки.

Сапы, Йога И Горный ЗакатСапы, Йога И Горный ЗакатСапы, Йога И Горный Закат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Тренировка, Отдых И Яхта На Закате

День начинается спокойно: завтрак, пробежка, бассейн, Spa, шезлонги под соснами. Можно просто полежать и никуда не торопиться

Днём - быстрая, но заряженная табата-тренировка: раунды по 2030 секунд, потом - растяжка.
А вечером - магия: прогулка на яхте. Закат, море, музыка, танцы и лёгкое вино. Купаемся, смеёмся, наслаждаемся. Это как сцена из фильма, только вы - главная героиня.

Тренировка, Отдых И Яхта На ЗакатеТренировка, Отдых И Яхта На ЗакатеТренировка, Отдых И Яхта На Закате
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Купель, Вкусности И Финал

Сегодня - день, когда всё стало на свои места.
Начинаем по традиции с пробежки, далее поездка к горной купели — вода холодная, чистая, настоящая. Кто решится окунуться - получит незабываемое ощущение обновления
Потом - сочинская ярмарка: чурчхела, пастила, копчёный сыр, мёд, специи. Местные вкусы - это тоже часть путешествия.
А вечером - танцевальная тренировка и финальная вечеринка с фуршетом, разговорами, фото и теплотой.

Купель, Вкусности И ФиналКупель, Вкусности И ФиналКупель, Вкусности И Финал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Утро Спокойствия И До Скорой Встречи

Последнее утро. Мы не торопим - вы можете спокойно позавтракать, сходить в Spa, погулять по территории, отправиться на пробежку.

В 12:00 - сбор на ресепшене и трансфер в аэропорт

Вы уезжаете с чем-то гораздо большим, чем бронзовый загар и рельефный пресс. Вы уезжаете с внутренней опорой, новыми подругами и ощущением, что всё только начинается.

Утро Спокойствия И До Скорой ВстречиУтро Спокойствия И До Скорой ВстречиУтро Спокойствия И До Скорой Встречи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Spa - отеле Беларусь
  • 2х местные номера с видом на горы
  • Завтраки и ужины
  • Большая территория отеля
  • Два открытых подогреваемых бассейна с панорамным видом на горы
  • Спа - зона с хамамом, сауной, бассейном с гидромассажем
  • Трансфер аэропорт - отель-аэропорт/трансфер в горы
  • Утренние пробежки в горах
  • Силовые тренировки на спортивной площадке и в тренажерном зале
  • Ежедневная растяжка во фруктовом саду
  • Индивидуальные практики Стояние на гвоздях
  • Сопровождение организаторов тура 24/7
  • Сопровождение гида на всех экскурсиях
  • Приятные сюрпризы и подарки от организаторов
  • Праздничный финальный ужин
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Рассвет на сапах с дельфинами 3000
  • Дневной поход в горы (Красная поляна, Роза хутор 3000 за подъемники + за трансфер)
  • Морская прогулка на яхте (от 3500)
  • Билеты до города Сочи
О чём нужно знать до поездки
  • как минимум, две пары кроссовок. Кроссовки не должны быть абсолютно новыми, купленными специально для поездки, так как это красиво, но не практично.
  • несколько комплектов одежды для фитнеса (пару леггинсов, спортивный бюстгальтер, футболки)
  • перчатки для тренировок
  • шлепанцы для бассейна, халат, купальник;
  • бутылку для воды;
  • толстовка с капюшоном либо ветрозащитная куртка, спортивные костюм;
  • удобный головной убор (косынка или кепка)
  • Остальное по вашему желанию

Дополнительные расходы:

по желанию, оплачивается дополнительно

  • Плавание на сапах с дельфинами 2500
  • Подъем в горы, высшая точка 3000
  • Закат на яхте 2500
  • Вечер на горной вершине Лаура 800
  • Поездка к морю 1000 за трансфе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Привет, меня зовут Анастасия (данные скрыты)! Многие меня знают как тренера по фитнесу и растяжке, но в 2022 году я обрела новый статус - организатор фитнес туров и тревел-эксперт! Работа в тренажерных
читать дальше

залах по-своему интересна, но однажды я проснулась с мыслью, что пора что-то менять! Меня очень манили горы, море, свежий воздух … и я решила объединить прекрасные пейзажи с делом своей жизни, так и родилась идея? выездных фитнес туров. Первый тур состоялся в мае 2022 года. Это было очень увлекательное путешествие: новые эмоции и знакомства, ежедневные тренировки с красивыми видами. Этот тур зарядил меня на новые свершения и вот уже4 год, я делаю ваш отпуск идеальным! Жду всех желающих на незабываемое времяпрепровождение вдали от городской суеты с правильным настроем!

Тур входит в следующие категории Сочи

Похожие туры из Сочи

Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Начало: Г. Сочи
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 71 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
На машине
4 дня
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горнолыжный тур на Красную Поляну
7 дней
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерски...
1 мар в 10:00
51 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи