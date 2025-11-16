Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Мы будем встречать рассвет на сапах с дельфинами, провожать закат на яхте, тренироваться и посещать крутые локации.

Вас ждёт проживание на Красной поляне, разноплановые тренировки с видом на горы,команда единомышленников, экскурсии!

Наш тур разработан для тех, кто хочет подтянуть свою форму, найти себя, и подружиться с новыми и интересными людьми.

Фитнес-тур будет проходить в очень живописном месте. В день будет 3 тренировки: зарядка, кардиотренировка, силовая тренировка, растяжка или йога.

Благодаря физическими упражнениями, лекциям по питанию, медитациям и мероприятиям связанным со здоровьем, фитнес-тур даст вам возможность сосредоточиться исключительно на своем психическом и физическом здоровье и благополучии.