На море – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «На море» в Сочи, цены от 29 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
5 дней
5 отзывов
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
Пожить в экодоме в окружении субтропического леса, послушать шум прибоя и обновиться
Начало: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 9:00. Можно зае...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
29 500 ₽ за человека
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
На машине
5 дней
-
15%
1 отзыв
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
3 сен в 14:00
15 сен в 14:00
51 900 ₽61 058 ₽ за человека
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная Поляна
SUP-прогулки
7 дней
17 отзывов
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная Поляна
Мы будем встречать рассвет на сапах с дельфинами
3 сен в 10:00
от 76 500 ₽ за человека

