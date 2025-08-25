Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
Пожить в экодоме в окружении субтропического леса, послушать шум прибоя и обновиться
Начало: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 9:00. Можно зае...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
29 500 ₽ за человека
-
15%
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
3 сен в 14:00
15 сен в 14:00
51 900 ₽
61 058 ₽ за человека
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная Поляна
Мы будем встречать рассвет на сапах с дельфинами
3 сен в 10:00
от 76 500 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Сочи в августе 2025
