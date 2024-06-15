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Авторский тур
2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
«Предлагаем променять домашние дела и просмотр сериалов на прогулку по популярному курорту, чтобы увидеть горы и море вместо привычной картинки за окном, зарядиться энергией и набраться впечатлений»
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
16 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море»
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
«Вы полюбуетесь невероятными закатами, совершите треккинг на гору Мамзышха и познакомитесь с популярными достопримечательностями: озером Рица, Новоафонским монастырём и Анакопийской крепостью, Голубым озером и водопадами»
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Во время тура сделаем привал у Зеркального озера, будем устраивать фотосессии на смотровых площадках, перейдем через горный перевал и обязательно доберемся до Ачипсинских водопадов»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Горы»
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