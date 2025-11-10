Мои заказы

Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии

Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Побывать в Сочи, надышаться морским бризом и погулять по современному городу с живописными парками и портом; отправиться в горы и сделать эффектные кадры на фоне вершин; или посетить самобытную Абхазию,
читать дальше

увидеть знаменитую колоннаду и Новоафонский монастырь? Зачем выбирать — мы собрали всё в один тур! В Сочи вы пройдётесь по парку «Ривьера» и попробуете минеральную воду в Приморском парке.

Затем восхититесь пейзажами Ахштырского ущелья, по хребту Ахцу подниметесь к смотровой площадке и посетите 3 курорта: «Розу Хутор», «Красную Поляну» и «Газпром».

А последний день проведёте в Абхазии, где погуляете по Гагре, осмотрите замок принца Ольденбургского, заглянете в Новоафонский монастырь и доберётесь до ущелья Псырцха.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: удобную обувь, тёплые вещи, зонты или дождевики на случай осадков.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Сочи: смотровые площадки, парк «Ривьера», Морской порт и Приморский парк

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в квартиру. После размещения начнём знакомство с Сочи. Первые впечатления подарят панорамные смотровые площадки в центре города — отсюда открываются виды на Сочи и море. По традиции оставим пожелание на листе платана.

Далее посетим храм с яркой, необычной архитектурой, а затем отправимся в парк «Ривьера». Узнаем, как он появился, увидим «пряничный домик» основателя и пройдёмся по местам, которые горожане называют местами силы.

По набережной дойдём до Морского порта, где увидим скульптуры местного художника и загадаем желание морскому царю. В Приморском парке попробуем воду из минерального источника, а ещё узнаем секрет знаменитого «золотого» театра.

Расскажем, где поужинать и подскажет, где найти самые вкусные хинкали в городе.

2 день

Ахштырское ущелье, хребет Ахцу, курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газром"

В 11:00 начнём насыщенное путешествие по окрестностям Сочи. Первая локация — Ахштырское ущелье, где по желанию можно посетить Ахштырскую пещеру. Далее поднимемся по хребту Ахцу к смотровой площадке с видом на экстремальный «Скайпарк» — также доступен для посещения по желанию.

Следом — смотровая площадка «Ахцу» со статуей Геракла, откуда открывается живописный вид на горную долину. Узнаем историю создания этой скульптуры и связанные с ней мифы.

Продолжим маршрут на горных курортах. Посетим «Розу Хутор», погуляем по «Красной Поляне» и поднимемся на курорт «Газпром», где побываем на смотровой площадке в ТРЦ «Галактика».

Возвращение в Сочи — ориентировочно к 20:00–21:00. Вечером можно посетить шоу фонтанов в Олимпийском парке (по желанию).

3 день

Гагринский карниз, прогулка по Приморскому парку, Иверская гора, Новоафонский монастырь и ущелье Псырцха

Ранний выезд в 7:00. Отправляемся в Абхазию! Остановимся у Гагринского карниза, где нас ждёт панорамный вид на побережье. Далее увидим самую короткую реку в мире, замок принца Ольденбургского, который считается основателем Гагры, и ресторан «Гагрипш».

Прогуляемся по парку субтропических культур, узнаем, почему здесь не прижились обезьяны, и осмотрим крепость, где служил секундант Пушкина. По желанию — посещение храма Ипатия Гагринского.

В Приморском парке увидим «Сухой аквариум» — необычную работу Зураба Церетели, а также знаменитую колоннаду, Зимний театр, эвкалиптовую аллею и новую колоннаду.

Продолжаем путь в Новый Афон. Поднимемся на Иверскую гору, по желанию — прокатимся по кресельной канатной дороге в ущелье и посетим Анакопийскую крепость. Можем остановиться на дегустацию вина, мяса, сыра и мёда (бесплатно) и пообедать в апацхах (традиционная абхазская постройка) — за доплату.

Во второй половине дня посетим Новоафонский монастырь, побываем в ущелье Псырцха и у рукотворного водопада. Осмотрим храм Симона Кананита, а также секретный тоннель. Завершим день экскурсией в Новоафонские пещеры или на дачу Сталина (при желании).

Возвращение в Сочи ориентировочно к 20:00–21:00.

4 день

Отъезд

Наш тур завершён, до 12:00 — выезд из квартиры. Затем мы отвезём вас на вокзал или в аэропорт Сочи или Адлера.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из аэропорта или с вокзал
  • Трансфер в аэропорт или на вокзал с временем прибытия не позднее 12:00
  • Прогулки по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Сочи или Адлера и обратно в ваш город
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорённости
Завершение: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, не позднее 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 711 туристов
Меня зовут Людмила, я люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё люблю людей и знаю, какие места нужно посетить и какие истории рассказать — для хорошего настроения и полноты впечатлений. По
читать дальше

профессии я преподаватель психологии, лектор, профессиональный путешественник и гид 😊 Мы с мужем Сергеем — семья и команда профессионалов. Проводим экскурсии с 2020 года. Легко находим общий язык и с детьми, и со взрослыми. Пешие экскурсии провожу лично, авто-пешие — вместе с мужем. Во время экскурсии у нас каждый занят своим делом: Сергей — ответственным и комфортным вождением, я — увлекательным рассказом и художественным повествованием событий. Выбираем самые яркие и колоритные места, влюблены в своё дело и вкладываем в него всю душу. С нами вы увидите невидимое и сами напишете истории своих приключений!

Задать вопрос

