Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в квартиру. После размещения начнём знакомство с Сочи. Первые впечатления подарят панорамные смотровые площадки в центре города — отсюда открываются виды на Сочи и море. По традиции оставим пожелание на листе платана.

Далее посетим храм с яркой, необычной архитектурой, а затем отправимся в парк «Ривьера». Узнаем, как он появился, увидим «пряничный домик» основателя и пройдёмся по местам, которые горожане называют местами силы.

По набережной дойдём до Морского порта, где увидим скульптуры местного художника и загадаем желание морскому царю. В Приморском парке попробуем воду из минерального источника, а ещё узнаем секрет знаменитого «золотого» театра.

Расскажем, где поужинать и подскажет, где найти самые вкусные хинкали в городе.