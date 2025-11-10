Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: удобную обувь, тёплые вещи, зонты или дождевики на случай осадков.
Программа тура по дням
Прогулка по Сочи: смотровые площадки, парк «Ривьера», Морской порт и Приморский парк
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в квартиру. После размещения начнём знакомство с Сочи. Первые впечатления подарят панорамные смотровые площадки в центре города — отсюда открываются виды на Сочи и море. По традиции оставим пожелание на листе платана.
Далее посетим храм с яркой, необычной архитектурой, а затем отправимся в парк «Ривьера». Узнаем, как он появился, увидим «пряничный домик» основателя и пройдёмся по местам, которые горожане называют местами силы.
По набережной дойдём до Морского порта, где увидим скульптуры местного художника и загадаем желание морскому царю. В Приморском парке попробуем воду из минерального источника, а ещё узнаем секрет знаменитого «золотого» театра.
Расскажем, где поужинать и подскажет, где найти самые вкусные хинкали в городе.
Ахштырское ущелье, хребет Ахцу, курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газром"
В 11:00 начнём насыщенное путешествие по окрестностям Сочи. Первая локация — Ахштырское ущелье, где по желанию можно посетить Ахштырскую пещеру. Далее поднимемся по хребту Ахцу к смотровой площадке с видом на экстремальный «Скайпарк» — также доступен для посещения по желанию.
Следом — смотровая площадка «Ахцу» со статуей Геракла, откуда открывается живописный вид на горную долину. Узнаем историю создания этой скульптуры и связанные с ней мифы.
Продолжим маршрут на горных курортах. Посетим «Розу Хутор», погуляем по «Красной Поляне» и поднимемся на курорт «Газпром», где побываем на смотровой площадке в ТРЦ «Галактика».
Возвращение в Сочи — ориентировочно к 20:00–21:00. Вечером можно посетить шоу фонтанов в Олимпийском парке (по желанию).
Гагринский карниз, прогулка по Приморскому парку, Иверская гора, Новоафонский монастырь и ущелье Псырцха
Ранний выезд в 7:00. Отправляемся в Абхазию! Остановимся у Гагринского карниза, где нас ждёт панорамный вид на побережье. Далее увидим самую короткую реку в мире, замок принца Ольденбургского, который считается основателем Гагры, и ресторан «Гагрипш».
Прогуляемся по парку субтропических культур, узнаем, почему здесь не прижились обезьяны, и осмотрим крепость, где служил секундант Пушкина. По желанию — посещение храма Ипатия Гагринского.
В Приморском парке увидим «Сухой аквариум» — необычную работу Зураба Церетели, а также знаменитую колоннаду, Зимний театр, эвкалиптовую аллею и новую колоннаду.
Продолжаем путь в Новый Афон. Поднимемся на Иверскую гору, по желанию — прокатимся по кресельной канатной дороге в ущелье и посетим Анакопийскую крепость. Можем остановиться на дегустацию вина, мяса, сыра и мёда (бесплатно) и пообедать в апацхах (традиционная абхазская постройка) — за доплату.
Во второй половине дня посетим Новоафонский монастырь, побываем в ущелье Псырцха и у рукотворного водопада. Осмотрим храм Симона Кананита, а также секретный тоннель. Завершим день экскурсией в Новоафонские пещеры или на дачу Сталина (при желании).
Возвращение в Сочи ориентировочно к 20:00–21:00.
Отъезд
Наш тур завершён, до 12:00 — выезд из квартиры. Затем мы отвезём вас на вокзал или в аэропорт Сочи или Адлера.
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из аэропорта или с вокзал
- Трансфер в аэропорт или на вокзал с временем прибытия не позднее 12:00
- Прогулки по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Сочи или Адлера и обратно в ваш город
- Питание
- Входные билеты