Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » на Соловецких островах, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности На катере 7.5 часов Групповая Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за один день Начало: В Рабочеостровске на ул. Набережная 8500 ₽ за человека На катере 6 часов Групповая Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем Начало: На ул. Набережная 4500 ₽ за человека На машине 2.5 часа Групповая до 15 чел. Секирная гора и тайны Соловков Шаг за шагом погрузиться в глубокую и непростую историю архипелага Начало: Памятник Юнгам Северного флота 2000 ₽ за человека Другие экскурсии Соловецких островов

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