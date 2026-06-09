Групповая
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за один день
Начало: В Рабочеостровске на ул. Набережная
Завтра в 07:30
10 июн в 07:30
8500 ₽ за человека
Групповая
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Начало: На ул. Набережная
Завтра в 07:30
10 июн в 07:30
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Секирная гора и тайны Соловков
Шаг за шагом погрузиться в глубокую и непростую историю архипелага
Начало: Памятник Юнгам Северного флота
Завтра в 10:00
10 июн в 10:00
2000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецким островам в категории «Необычные»
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