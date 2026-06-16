Секирная гора — необычное и очень важное для нашей истории место.
Древние предания, монастырская история и память о событиях времён Соловецкого лагеря особого назначения — всё здесь, в одной точке. Наша программа для тех, кто готов к серьёзному разговору с прошлым. Мы посетим действующий скит и храм-маяк и поднимемся на вершину.
Древние предания, монастырская история и память о событиях времён Соловецкого лагеря особого назначения — всё здесь, в одной точке. Наша программа для тех, кто готов к серьёзному разговору с прошлым. Мы посетим действующий скит и храм-маяк и поднимемся на вершину.
Описание экскурсии
Свято-Вознесенский скит — главный объект Секирной горы и один из духовных центров Соловков.
Келейный корпус и валунная баня — вы познакомитесь с устройством монастырской жизни и особенностями северного монашеского быта.
Часовня в честь новомучеников и исповедников Соловецких — место памяти людей, прошедших через испытания 20 века.
Лестница мучеников — я расскажу о событиях лагерного периода и судьбах заключённых СЛОНа.
Кладбище узников — мемориал, рассказывающй о трагических страницах истории архипелага.
Смотровая площадка — вы полюбуетесь видами на Белое море, леса и озёра Большого Соловецкого острова.
Озеро Большое Корзино — завершим маршрут у одного из живописных озёр Соловков.
Организационные детали
- Едем на «Газели», детский кресел нет
- Маршрут предполагает пеший подъём к смотровой площадке, поэтому требуется средний уровень физической подготовки
- Возрастных ограничений нет, однако программа затрагивает непростые исторические темы
- С вами будет гид из нашей команды, который поможет разобраться даже в самых тонких исторических деталях
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Юнгам Северного флота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажерин — Организатор на Соловецких островах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я основатель и руководитель туристической компании. Мой путь к Северу начался в 2015 году, когда я переехал на берег Белого моря. Я родился и вырос в южных краях и никогда не
Входит в следующие категории Соловецких островов
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