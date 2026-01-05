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и монастыре, а потом о ГУЛаге и заключенных, В целом рекомендуем, так как очень удобно на машине добраться до удалённых точек острова и посмотреть озера, дороги и другие реликвии христианства на острове кроме основного монастыря.