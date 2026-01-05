Групповая
до 25 чел.
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Исследовать Большой Соловецкий остров в компании местного жителя
Начало: В посёлке Соловецкий
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Секирная гора и тайны Соловков
Шаг за шагом погрузиться в глубокую и непростую историю архипелага
Начало: Памятник Юнгам Северного флота
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Начало: На ул. Набережная
Завтра в 07:30
17 июн в 07:30
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хорошая экскурсия! Получили первую информацию о Соловках, объехали остров, посмотрели много локаций, хотелось бы чуть больше исторических фактов -о монахах
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Хорошая экскурсия от местного жителя. История, факты и местный колорит все хорошо сочетается.
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Ожидали лучшего!
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Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из истории древней и настоящей,
+3
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А
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
+3
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Было интересно узнать о Соловках глазами местных жителей. Мы узнали много нового о жизни, быте людей в разные периоды, об
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Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
+2
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Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!
+1
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Е
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
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В
Владимир, спасибо!
Нам очень понравилось.
Нам очень понравилось.
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Всего 48 отзывов на Соловецких островах в категории "Для пенсионеров"
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Ответы на вопросы от путешественников по Соловецким островам в категории «Для пенсионеров»
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