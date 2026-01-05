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Неспешные экскурсии Соловецких островов для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» на Соловецких островах, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
48 отзывов
Групповая
до 25 чел.
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Исследовать Большой Соловецкий остров в компании местного жителя
Начало: В посёлке Соловецкий
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2700 ₽ за человека
Секирная гора и тайны Соловков
На машине
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Секирная гора и тайны Соловков
Шаг за шагом погрузиться в глубокую и непростую историю архипелага
Начало: Памятник Юнгам Северного флота
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
2000 ₽ за человека
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки
На катере
6 часов
Групповая
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Начало: На ул. Набережная
Завтра в 07:30
17 июн в 07:30
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

МАРИНА
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Хорошая экскурсия! Получили первую информацию о Соловках, объехали остров, посмотрели много локаций, хотелось бы чуть больше исторических фактов -о монахах
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и монастыре, а потом о ГУЛаге и заключенных, В целом рекомендуем, так как очень удобно на машине добраться до удалённых точек острова и посмотреть озера, дороги и другие реликвии христианства на острове кроме основного монастыря.

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михаил
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Хорошая экскурсия от местного жителя. История, факты и местный колорит все хорошо сочетается.
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Галина
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Ожидали лучшего!
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Ольга
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из истории древней и настоящей,
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не пропускает в своем рассказе самые печальные страницы из жизни Соловков, очень правильные сделаны акценты! Так интересно было слушать - 3,5 часа пролетели незаметно! Обязательно еще вернемся! Спасибо!

Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из
Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из
Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из
Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из+3
Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из
Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из
Прекрасная экскурсия по острову, на автомобиле и пешком. Владимир живет тут с детства, много знает из
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А
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.+3
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
Нам понравилась экскурсия и рассказ Владимира.
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Светлана
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Было интересно узнать о Соловках глазами местных жителей. Мы узнали много нового о жизни, быте людей в разные периоды, об
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уникальных инженерных сооружениях, о школе юнг и их подвигах во время ВОВ… Рассказ отличается от экскурсий, которые мы брали ранее, в основном посвящённых монастырский и лагерной истории

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Наталия
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!+2
Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
Владимир великолепный гид, знающий и любящий свою родину. Заслушалась его рассказом. Спасибо!
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Ксения
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!
Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!
Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!
Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!
Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!+1
Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию. Рекомендуем!
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Е
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
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В
«Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия
Владимир, спасибо!
Нам очень понравилось.
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Всего 48 отзывов на Соловецких островах в категории "Для пенсионеров"

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Ответы на вопросы от путешественников по Соловецким островам в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Соловецких островах
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Соловки: прошлое и настоящее» - авторская групповая экскурсия;
  2. Секирная гора и тайны Соловков;
  3. Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки.
Сколько стоит экскурсия по Соловецким островам в июне 2026
Сейчас на Соловецких островах в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию на Соловецких островах на 2026 год для пенсионеров, 48 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август