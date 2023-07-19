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Программа тура по дням
Экскурсия «История Соловецкого архипелага»
Прибытие в город Кемь поездом № 012Ч (из Санкт-Петербурга). До 18.07 поезд прибывает в 10:39, с 19.07 поезд прибывает в 12:46.
В связи с тем, что с 18.07.24 изменилось расписание поезда № 012Ч, в заездах после 18 июля от времени прибытия поезда до отправления теплохода остается менее 45 минут, поэтому просим не задерживаться при выходе из вагонов поездов и оперативно подходить к месту встречи для трансфера к причалу.
Туристы, прибывающие другими поездами, ожидают прибытия поезда № 012Ч.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход.
Переход на Соловки.
Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность — 3,5 часа).
Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах — то с чего мы начнем и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.
Далее Вас ждет осмотр памятников поселка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.
«Соловки как зеркало русской истории» — эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида.
В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход.
Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключенные соловецких тюрем — главные герои этой истории.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение.
Отдых.
Соловецкий Кремль. Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность пешеходной экскурсии — 2 часа 45 минут).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Обед в гостинице.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Примечание! Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату.
Дополнительные экскурсии бронируются и оплачиваются при бронировании тура, количество мест ограничено. В рамках тура турист может забронировать не более 3 дополнительных экскурсий из 4 доступных:
1. «Остров Топ» (продолжительность — 2,5 часа).
Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы — эта морская поездка для вас!
За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка Большой Топ посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов.
На соседнем Малом Топе, вдали от стандартных туристических маршрутов, гнездятся поморники и крачки, а в хорошую погоду отдыхают тюлени, кольчатые нерпы и морские зайцы.
Острова покрыты тундровым ковром, здесь растет «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море — сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров.
И не забывайте: главный принцип общения с нетронутой живой природой — «Ничего не трогать!».
При отсутствии волнения на море происходит высадка на необорудованный берег! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на сушу.
Стоимость — 3 000 руб. /чел.
2. «Морская прогулка «Мыс Белужий» (продолжительность — 2 часа).
Белухи – белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана – приходят на Белое море в летний период.
Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе.
С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей.
Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.
Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.
Примечание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.
Стоимость — 3 000 руб. /чел.
Долгая губа
Завтрак в гостинице.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Обед.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды». Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность — 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР. Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезногомастерства. Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Обед.
Свободное время.
Примечание! Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату.
Дополнительные экскурсии бронируются и оплачиваются при бронировании тура, количество мест ограничено. В рамках тура турист может забронировать не более 3 дополнительных экскурсий из 4 доступных:
1. «Соловецкая дамба» (продолжительность — 2–2,5 часа).
Самое грандиозное сооружение Соловков после Соловецкого Кремля – это знаменитая рукотворная дамба –валунная дорога, проложенная по морю для облегчения перевозок между островом Большая Муксалма и монастырём. С самого начала строительства в середине XIX века дамба вызывала большой интерес у посетителей Соловков. Новый маршрут позволяет подойти к дамбе с южной стороны архипелага, открывая совершенно неизвестные для туристов виды известного памятника. Загляните в арку дамбы и обратите внимание на прозрачность воды и количество водорослей!
Стоимость — 2 500 руб. /чел.
2. «Малая Муксалма» (продолжительность — 3–3,5 часа).
Остров Малая Муксалма — отдельный мир за туристическим фасадом Соловков — всегда был закрыт для массового туриста. Но мы открыли этот маршрут!
На скоростном катере мы пойдем вдоль берега Большого Соловецкого острова к южной части Соловецкого архипелага.
Пройдем, маневрируя среди каменистых мелей, огромный муксаломский риф, прикрывающий подходы к Малой Муксалме.
Этот риф — одна из причин недоступности острова. Даже среди местных беломорских капитанов только самые опытные и надежные знают этот маршрут.
Наконец, высадимся на причале поселка заготовителей водорослей — это цель нашей экскурсии — место уникальное не только в масштабах Беломорья, но и, пожалуй, всей России.
Здесь, с июня по октябрь, вручную, как и 100 лет назад, на традиционных беломорских лодках-карбасах добывают водоросли.
Мы увидим как заготавливают и сушат ламинарию перед отправкой в Архангельск, откуда водоросли снова вернутся на Соловки уже в виде косметики и БАДов.
И конечно, узнаем массу подробностей о быте и работе здешних промысловиков, и о том, что и как делают из водорослей.
Промысловый поселок — «не туристическое» место. Никаких лощеных «потемкинских» избушек и аниматоров, имитирующих традиционные промыслы. Здесь не ждут туристов — работы много.
Нам же представится возможность понаблюдать за суровой жизнью беломорских промысловиков и почувствовать своеобразный брутальный дух этого места.
Стоимость — 3 500 руб. /чел.
Достопримечательности Большого Заяцкого острова, отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Достопримечательности» Большого Заяцкого острова (продолжительность — 3 часа).
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.
Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Время в пути от Большого Соловецкого острова до острова Большой Заяцкий на морском транспорте – 45 минут.
Обед в кафе.
Пешеходный переход до причала.
Подвоз багажа на причал.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж. д. вокзал.
Отправление домой.
Для туристов, уезжающих домой на следующий день, возможно бронирование гостиницы в г. Кемь (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка 5 000 руб. на заезд 25–29 июня при размещении в гостинице «Соло Норд». Скидка действует с 23.05 по 10.06, стоимость указана без скидки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|Двухместное размещение
«Комфорт»
|«Соловки-отель»
|57 000
|72 800
|43 500
|61 600
|«Соловецкая слобода»
|55 900
|—
|43 500
|—
|«Соло Норд»
|50 300
|62 300
|48 600
|—
Повышенный тариф на заезд 20–24.08.2024 в гостиницах «Соловки-отель» и «Соловецкая слобода»: + 1 500 руб. /чел. к базовой стоимости тура.
Скидка детям до 18 лет — 2 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Соловки-Отель»
Самая комфортабельная на Соловецких островах - расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.
Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и построена в 2003 году по технологии северных мастеров.
Гостиница располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей (4 корпусов на 20 мест и 1 на 12 мест), а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный номер:
Площадь — 12 м кв. В номере 2 кровати, 2 тумбочки, откидной столик, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем. Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами, вода бутилированная.
Комфорт:
Площадь — 25 м кв. Номер состоит из рабочей зоны со столом, спальни и санузла. В номере одна большая кровать, 2 тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем. Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами. Номер дополнен чайным набором, телевизором и холодильником-минибаром, вода бутилированная, халат и тапочки.
Отель «Соловецкая слобода»
Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. В пристройке первого этажа находится бильярдная.
Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.
К услугам гостей бесплатный беспроводной доступ в сеть Internet (WiFi) в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Стандарт (максимум 2+1):
Площадь – 20 м кв. Расположен на 1–2 этажах. В номере 2 раздельные кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, багажная полка. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душем, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем. Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами. Возможно поставить одно дополнительное спальное место.
Гостиница «Соло Норд»
Гостиница «Соло Норд» расположена в 400-х метрах от центрального архитектурного комплекса Соловецкого Кремля, в центре поселка Соловецкий. Это одна из старейших гостиниц на Соловках. Она представляет собой двухэтажное здание, построенное из деревянного бруса, с пристройкой из того же материала.
Стандартный номер:
Площадь 18 кв. м. Номер состоит из одной комнаты и небольшой прихожей Номер оборудован современной удобной мебелью. В номере имеется: две 1,5-спальные кровати, две тумбочки, рабочий стол, ковровая дорожка. В номере есть туалетная комната с душем. Номер рассчитан на проживание двух человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты на объекты показа
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе: день 1: обеддень 2: завтрак, обеддень 3: завтрак, обеддень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обед
- День 1: обед
- День 2: завтрак, обед
- День 3: завтрак, обед
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак, обед
- Работа турлидера
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии (бронируются и оплачиваются при покупке тура): "Море, маяк, тюлень. Остров Топ" - 3 000 руб. /чел. "Морская прогулка "Мыс Белужий" "- 3 000 руб. /чел." Малая Муксалма "- 3 500 руб. /чел." Соловецкая дамба " - 2 500 руб. /чел
- «Море, маяк, тюлень. Остров Топ» - 3 000 руб. /чел
- "Морская прогулка"Мыс Белужий " " - 3 000 руб. /чел
- «Малая Муксалма» - 3 500 руб. /чел
- «Соловецкая дамба» - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Лучше взять с собой наличные, так как связь и интернет на острове не устойчивые, с расчетами по карте могут быть проблемы.
Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат.
Соловецкий Архипелаг находится в сердце Белого моря. Погода на Белом море может меняться несколько раз за день. Утром Вас может приветствовать Солнце, а вечером настигнуть шторм и температура в районе +5. Необходимо предусмотреть набор одежды, который был бы для Вас при любом ненастье. Крайне рекомендуется удобная спортивная обувь для пеших прогулок по пересеченной местности. Треккинговые ботинки или кроссовки.
Морские экскурсии предполагают переходы на небольших судак и лодках. Если Вас укачивает, лучше взять таблетки, которые помогут Вам справиться с этим недугом.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нас ожидает погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.
Каковы правила поведения в духовных центрах?
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Будет ли мобильная связь на Соловках?
На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС.
Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я его получить?
В туре комплексное питание, оно не предусматривает специальные потребности.
Нужно ли брать наличные деньги?
На Соловках мало банкоматов. Единственное отделение Сбербанка работает по расписанию, неудобному для туристов. На Соловках вам точно понадобятся наличные деньги, позаботитесь об этом.
Когда туристический сезон на Соловках?
Туристический сезон на Соловецком Архипелаги, традиционно начинается 1 июня. Окончания сезона, обычно, не позднее 15 сентября. Это связано с регулярной навигацией теплоходов с материка на остров.
Какие дороги на Соловках?
На Соловках нет дорог, в привычном понимание городского жителя. Внутри поселка дороги грунтовые или бетонные. По острову проходят грунтовые дорогие разного состояния.
Данная особенность влияет на транспорт, на котором передвигаются туристы по острову. Большие туристические автобусы не используются на Соловках.
Где будут начинаться экскурсии?
Все экскурсии начинаются из экскурсионного бюро в центре поселка, либо с причала близь кремля. Из гостиницы, до места начала экскурсии, туристы идут пешком.
Продолжительность перехода 5–15 минут, в зависимости от выбранного отеля.
Возможны ли изменения в программе?
Указанный порядок услуг в программе является ориентировочным.
Туроператор имеет право менять порядок оказания экскурсионных услуг, без уменьшения их объема.
В случае невозможности проведения экскурсии по погодным условиям — 100% возврат стоимости экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С самого первого момента, как мы обратились в вашу компанию и до возращения из поездки - все просто идеально.