Вас ждут познавательные исторические программы, природные прогулки, активные морские поездки в сопровождении историков и краеведов. Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Морской переход на Соловки. Экскурсия по Соловецкому кремлю
Встреча у здания ж/д вокзала Кеми (поезд № 012Ч).
В связи с тем, что с 18.07.24 изменилось расписание поезда № 12, в заездах с 18 июля от времени прибытия поезда до отправления теплохода остается менее 45 минут, поэтому просим не задерживаться при выходе из вагонов поездов и оперативно подходить к месту встречи для трансфера к причалу.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кеми).
Начало посадки на теплоход.
Отправление на Соловецкий архипелаг:
- заезды до 17 июля — 12:30;
- заезды с 18 июля — 13:30.
Переход на теплоходе по Белому морю 2 часа.
Прибытие, трансфер в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обед.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность — 3 часа).
В ходе экскурсии вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.
Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак в гостинице.
По желанию экскурсии за дополнительную плату:
Заказ экскурсий заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено. Оплата — на туре гиду.
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа):
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Стоимость — 700 руб. /чел.
- Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
Стоимость: взрослый — 2 500 руб. /чел., ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность — 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость — 1 300 руб. /чел.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Возвращение в Кемь
Завтрак.
После завтрака – освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (продолжительность — 3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Трансфер из гостиницы на причал.
16:00 Отправление с Соловков обратно.
18:00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал города Кеми к поезду № 011Ч.
Отъезд туристов на поезде домой.
По желанию вы можете продлить размещение на Соловках (наличие свободных мест уточняйте у менеджера при бронировании тура).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|«Соловецкая слобода»
|30 500
|42 500
|22 900
|«Соловки-Отель»
|31 200
|43 800
|20 900
Доп. место в гостинице «Соловецкая слобода» — кровать, в «Соловки-Отель» — «евро» раскладушка.
Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии), самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.
Скидка детям до 9 лет включительно — 1 800 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Соловки-Отель»
Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища. Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.
2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном. Площадь – 25 м2.
Отель «Соловецкая слобода»
Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера «Люкс», одно- и четырехместные номера.
Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.
К услугам гостей бесплатный WiFi в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи на Соловках)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед)
- 3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому КремлюГора Секирная. Свято-Вознесенский скитБотанический сад
- Обзорная по Соловецкому Кремлю
- Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит
- Ботанический сад
- Транспортное обслуживание: переезд по Белому морю «Кемь - Соловки - Кемь» автобусные трансферы
- Переезд по Белому морю «Кемь - Соловки - Кемь»
- Автобусные трансферы
- Работа гида-сопровождающего по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 700 руб. /чел
- Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- дождевик;
- ветровка;
- удобная обувь без каблуков;
- треккинговая обувь;
- теплый свитер;
- купальник;
- наличные деньги;
- репеллент;
- фотоаппарат;
- личная аптечка;
- легкий рюкзак.
Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что нужно знать перед поездкой на Соловки?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Если вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка или в других кафе.
К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
Большинство экскурсий начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком.
Возможны ли изменения в программе?
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не все экскурсии были доступны (на острова) из-за большого наплыва туристов и малого количества катеров.