2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак в гостинице.

По желанию экскурсии за дополнительную плату:

Заказ экскурсий заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено. Оплата — на туре гиду.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа):

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Стоимость — 700 руб. /чел.

Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.

Стоимость: взрослый — 2 500 руб. /чел., ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.

Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность — 3 часа).

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Стоимость — 1 300 руб. /чел.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.