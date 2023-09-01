Соловецкий архипелаг

Соловецкие острова манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения. Приглашаем вас исследовать многовековую историю Соловков.

Вас ждут познавательные исторические программы, природные прогулки, активные морские поездки в сопровождении историков и краеведов. Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».
4.67
3 отзыва
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Волшебные Соловки
Волшебные Соловки
Отправимся в другую реальность!
Гибкая программа
Гибкая программа
Выберем экскурсию на свой вкус
Ботанический сад
Ботанический сад
Посетим самый северный в России ботанический сад и осмотрим дачу архимандрита

Программа тура по дням

1 день

Морской переход на Соловки. Экскурсия по Соловецкому кремлю

Встреча у здания ж/д вокзала Кеми (поезд № 012Ч).

В связи с тем, что с 18.07.24 изменилось расписание поезда № 12, в заездах с 18 июля от времени прибытия поезда до отправления теплохода остается менее 45 минут, поэтому просим не задерживаться при выходе из вагонов поездов и оперативно подходить к месту встречи для трансфера к причалу.

Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кеми).

Начало посадки на теплоход.

Отправление на Соловецкий архипелаг:

  • заезды до 17 июля — 12:30;
  • заезды с 18 июля — 13:30.

Переход на теплоходе по Белому морю 2 часа.

Прибытие, трансфер в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Обед.

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность — 3 часа).

В ходе экскурсии вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.

Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.

Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.

Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

Морской переход на Соловки. Экскурсия по Соловецкому кремлюМорской переход на Соловки. Экскурсия по Соловецкому кремлюМорской переход на Соловки. Экскурсия по Соловецкому кремлюМорской переход на Соловки. Экскурсия по Соловецкому кремлю
2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак в гостинице.

По желанию экскурсии за дополнительную плату:

Заказ экскурсий заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено. Оплата — на туре гиду.

  • Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа):

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

Стоимость — 700 руб. /чел.

  • Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.

Стоимость: взрослый — 2 500 руб. /чел., ребенок 3–10 лет — 2 000 руб. /чел.

  • Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность — 3 часа).

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Стоимость — 1 300 руб. /чел.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
3 день

Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Возвращение в Кемь

Завтрак.

После завтрака – освобождение номеров.

Вещи сдаются в камеру хранения.

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (продолжительность — 3,5 часа).

Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.

Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.

Трансфер из гостиницы на причал.

16:00 Отправление с Соловков обратно.

18:00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д вокзал города Кеми к поезду № 011Ч.

Отъезд туристов на поезде домой.

По желанию вы можете продлить размещение на Соловках (наличие свободных мест уточняйте у менеджера при бронировании тура).

Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Возвращение в КемьЭкскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Возвращение в КемьЭкскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Возвращение в КемьЭкскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Возвращение в Кемь

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
«Соловецкая слобода» 30 50042 50022 900
«Соловки-Отель»31 20043 80020 900

Доп. место в гостинице «Соловецкая слобода» — кровать, в «Соловки-Отель» — «евро» раскладушка.

Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии), самостоятельная оплата при заселении в т/к «Причал» — 500 руб. /чел.

Скидка детям до 9 лет включительно — 1 800 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Соловки-Отель»

2 ночи

Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища. Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей, а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.

Стандартный номер: Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.

2-местный «Полулюкс»: однокомнатный номер с рабочей зоной, спальней и санузлом. В номере одна большая кровать, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном. Площадь – 25 м2.

Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»

Отель «Соловецкая слобода»

2 ночи

Находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера «Люкс», одно- и четырехместные номера.

Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту.

К услугам гостей бесплатный WiFi в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи на Соловках)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед)
  • 3 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому КремлюГора Секирная. Свято-Вознесенский скитБотанический сад
  • Обзорная по Соловецкому Кремлю
  • Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит
  • Ботанический сад
  • Транспортное обслуживание: переезд по Белому морю «Кемь - Соловки - Кемь» автобусные трансферы
  • Переезд по Белому морю «Кемь - Соловки - Кемь»
  • Автобусные трансферы
  • Работа гида-сопровождающего по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 2 500 руб. /чел. ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
  • Взрослый - 2 500 руб. /чел
  • Ребенок 3-10 лет - 2 000 руб. /чел
  • Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» - 1 300 руб. /чел
  • Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 700 руб. /чел
  • Доплата для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) за постановку на миграционный учет в т/к «Причал» (оплата самостоятельно при заселении) - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • дождевик;
  • ветровка;
  • удобная обувь без каблуков;
  • треккинговая обувь;
  • теплый свитер;
  • купальник;
  • наличные деньги;
  • репеллент;
  • фотоаппарат;
  • личная аптечка;
  • легкий рюкзак.
Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?

Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что нужно знать перед поездкой на Соловки?

На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Если вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.

Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка или в других кафе.

К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.

Большинство экскурсий начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком.

Возможны ли изменения в программе?

Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
1 сен 2023
Давно хотели на Соловки и наконец-то это чудо случилось! Совсем не пожалели что обратились в Большую Страну. Спасибо вам за организацию тура!
Д
26 авг 2023
Мы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойное море, и чудесное небо, и внимательные интересные гиды, и конечно, сам монастырь! Это настоящее чудо! Спасибо вам большое))
Мы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойное
С
8 авг 2023
Поездка нам понравилась.
Не все экскурсии были доступны (на острова) из-за большого наплыва туристов и малого количества катеров.

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