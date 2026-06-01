Вас ожидают бескрайние воды Белого моря, старинные монастыри, таинственные памятники и захватывающие виды, которые навсегда останутся в вашем сердце. Погрузитесь в чарующую атмосферу северной сказки, полную неожиданных открытий.
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь
Вечером приезд на поезде в город Кемь (№ 092, № 226С «Москва – Мурманск»).
Встреча у входа в здание ж/д вокзала.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).
Размещение (проживание в ночь с субботы на воскресенье).
Для тех, кто приезжает другими поездами или на своем транспорте, заселение возможно в субботу по расчетному часу с 14:00.
Важно! Если вы приезжаете на поезде № 16 «Арктика», то дата прибытия в билете будет следующим календарным днем (вторник), потому что прибытие поезда после 00:01! Трансфер с поезда № 16 будет организован без доплаты.
Переход на теплоходе по Белому морю. Экскурсия по Соловецкому кремлю
Завтрак.
Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).
12:00–14:00 Переход на теплоходе по Белому морю до Большого Соловецкого острова (2 часа).
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
14:30 Обед в кафе «Старый Карбас». Меню с блюдами поморской кухни (рыбное).
15:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
По желанию за дополнительную плату (заказ при бронировании тура, количество мест ограничено, оплата — на туре гиду).
В один день можно успеть на 2 экскурсии из предложенных.
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
3. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Если Вы хотите заказать другую экскурсию – сообщите нам об этом заранее!
Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад"
Завтрак.
После завтрака —освобождение номеров (по расчетному часу до 10:00).
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы (бесплатная услуга).
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (продолжительность — 3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Свободное время.
Трансфер из гостиницы на причал.
15:30 Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).
16:00 Отправление теплохода с Соловков в г. Кемь (по запросу возможно более позднее время отправления с Соловков — в 19:00).
18:00 Прибытие в порт в поселке Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь.
Отъезд ночными поездами.
Обратите внимание! Вы можете забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков. На следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Утренние поезда в Москву: № 015 (отправление в 06:19), № 091 (отправление в 10:06). Заявка и оплата дополнительной ночи необходима при бронировании тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и туркомлексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение
|Стоимость
|«Причал» (Кемь) +
«Соловецкая Слобода» (Соловки)
48 600 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт
45 950 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт мансарда
67 200 руб. /чел. – в 1-местном номере стандарт
59 000 руб. /чел. – в 1-местном номере стандарт мансарда
34 400 руб. /чел. – на доп. месте
«Причал» (Кемь) +
Нет доп. мест в Соловки-отеле в номерах категории: стандарт, стандарт лофт!
49 900 руб. /чел. – в 2-местном номере стандарт
53 800 руб. /чел. – в 2-местном стандарт лофт (новый корпус)
61 600 руб. /чел. – в 2-местном комфорт лофт (новый корпус)
69 800 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере стандарт
77 600 руб. /чел. – 1-местное размещение в стандарт лофт
34 400 руб. /чел. – на доп. месте
Скидка детям до 9 лет включительно – 2 500 руб. /чел.
Дополнительная ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков:
Проживание в т/к «Причал» 1 ночь
(завтрак не включен в стоимость проживания)
2 300 руб. /чел. – в 2-местном номере
4 500 руб. /чел. – 1-местное размещение
2 000 руб. /чел. – на доп. месте
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
«Причал» — это крупнейшая гостиница в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающая 8 коттеджей.
До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
- 3 экскурсии на Соловках (обзорная по Соловецкому Кремлю, Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад)
- Транспортное обслуживание (переезд на теплоходе по Белому морю «Кемь-Соловки-Кемь», автобусные трансферы)
- Работа гида-сопровождающего все дни тура по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий при бронировании тура, оплата - на туре гиду):экскурсия на Заяцкий остров - 1 600 руб. /чел. морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел. пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 800 руб. /чел
- Экскурсия на Заяцкий остров - 1 600 руб. /чел
- Морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел
- Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» - 800 руб. /чел
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Доп. ночь в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (завтрак не включен в стоимость):двухместный номер - 2 300 руб. /чел. одноместный номер - 4 500 руб. /чел. доп. место - 2 000 руб. /чел
- Двухместный номер - 2 300 руб. /чел
- Одноместный номер - 4 500 руб. /чел
- Доп. место - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплая куртка для морского перехода;
- шапка;
- перчатки;
- дождевик;
- ветровка;
- тёплая удобная обувь без каблуков;
- треккинговая обувь;
- тёплый свитер и купальник;
- наличные деньги;
- репеллент;
- фотоаппарат;
- личная аптечка;
- лёгкий рюкзак.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?
Большинство экскурсий начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно проходите пешком!
К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
На Соловках работают не все операторы мобильной связи. Рекомендуем предупредить родственников, что вы можете находиться «вне зоны действия сети».
Рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка, или в других кафе.
Рассадка в автобусе свободная.
Важно! Необходимо взять с собой наличные для оплаты дополнительных экскурсий и личных расходов (это связано с нестабильной работой интернета).
Возможны ли изменения в программе?
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по метеоусловиям заказчику возвращается полная стоимость за неоказанные услуги.
В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.
В программе указано ориентировочное время. Могут быть изменения в зависимости от актуального расписания движения теплоходов и графика организации экскурсий.
Просим Вас при изменении планов в связи с личными обстоятельствами информировать гида на маршруте или сообщить по дежурному (например: не идете на экскурсию, плохое самочувствие, уехали раньше на собственном транспорте и т. п.).
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!