1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Морская экскурсия к китам Белого моря

Прибытие на станцию Кемь, встреча, трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе (2 часа пути).

Прибывающие в Кемь позже и не успевающие на теплоход в 08:00, отправляются на теплоходе в 12:30 без потери экскурсионной программы.

10:00 Прибытие, трансфер в гостевой дом, оставляем вещи.

10:45 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа). Монастырь не только историческая достопримечательность. Это обитель, в которой живут иноки – люди, удалившиеся от мирского общества, посвятившие себя посту и молитве.

Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности.

14:00 Обед в гостевом доме, заселение в уютный гостевой коттедж в двухместные номера с удобствами, отдых.

16:00 Морская экскурсия к китам Белого моря – белухам (2 часа).

Есть на Соловках особое место – мыс Белужий – морская поездка сюда запомнится каждой минутой. Акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С начала июня по середину августа, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей.

Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160