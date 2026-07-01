Программа тура по дням
Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Морская экскурсия к китам Белого моря
Прибытие на станцию Кемь, встреча, трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе (2 часа пути).
Прибывающие в Кемь позже и не успевающие на теплоход в 08:00, отправляются на теплоходе в 12:30 без потери экскурсионной программы.
10:00 Прибытие, трансфер в гостевой дом, оставляем вещи.
10:45 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа). Монастырь не только историческая достопримечательность. Это обитель, в которой живут иноки – люди, удалившиеся от мирского общества, посвятившие себя посту и молитве.
Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности.
14:00 Обед в гостевом доме, заселение в уютный гостевой коттедж в двухместные номера с удобствами, отдых.
16:00 Морская экскурсия к китам Белого моря – белухам (2 часа).
Есть на Соловках особое место – мыс Белужий – морская поездка сюда запомнится каждой минутой. Акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С начала июня по середину августа, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей.
Ужин самостоятельно.
Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Экскурсия «История Соловецкого архипелага»
Завтрак в гостевом доме.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» (2-2,5 часа).
Мы посетим одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Узнаем историю памятников действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор.
Обед.
Экскурсия «История Соловецкого архипелага» (2,5-3 часа).
Увлекательная пешеходная экскурсия посвящена той части острова, что расположена за монастырскими стенами, в миру. Как древний свиток, разворачиваются соловецкие истории в южной части посёлка, и из слов гида век за веком вырастает сегодняшний мир.
Ужин самостоятельно.
Морская экскурсия на Архипелаг Кузова. Обед-пикник
Традиционный завтрак.
09:00 Морская экскурсия на архипелаг Кузова (5 часов).
Кузова – жемчужное ожерелье Белого моря. Словно каменный великан, проходя мимо, бросил горсть самоцветов в море, и теперь два десятка островов дрейфуют по бескрайним водным просторам. Каждый шаг вверх по склону острова Немецкий Кузов (самой высокой отметке на всем Карельском Беломорье) открывает новые, потрясающей красоты пейзажи. Вокруг «каменные бабы», вдали – стоянка древнего человека, поражающие воображение.
Обратите внимание! Данная экскурсия не рекомендуется маломобильным и старше 65 лет участникам тура, так как присутствует подъем в гору в течение получаса. Вам может быть предложена альтернатива – морская экскурсия на Долгую губу или другая экскурсия по согласованию.
14:00 Обед-пикник на природе.
Представьте: на берегу бесконечного Белого моря накрыт стол, вы болтаете с друзьями, разжигаете костер, а повара готовят настоящий поморский обед. Уха из трески, жареная сельдь, салат из ламинарии, калитки с ягодой, чай на травах, настоечки. Конечно же, все продукты натуральные и местные.
Свободное время, ужин самостоятельно.
Можно просто погулять или, например, арендовать лодочку напрокат и отправиться на прогулку по озерам и каналам Соловков.
Морская экскурсия достопримечательности Большого Заяцкого острова. Завершение программы
09:00 Завтракаем и заранее собираем вещи.
10:00 Морская экскурсия достопримечательности Большого Заяцкого острова (2,5 - 3 часа).
Заяцкий остров – уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь.
Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.
Заключительный обед.
Трансфер на причал.
Отправление теплохода в 19:30. Для желающих можно отправиться на теплоходе в 15:30.
Прибытие в Рабочеостровск, трансфер на ж/д, окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на Флоренского.
Стоимость тура в зависимости от размещения:
- двухместное размещение – 62 500 руб.;
- одноместное размещение – 73 400 руб.
При наличии свободных мест, возможен вариант подселения.
Возможно проживание в других объектах размещения, стоимость по запросу.
Варианты проживания
Гостевой дом на Флоренского
В южной части посёлка Соловецкий, в пяти минутах ходьбы от Кремля, расположен кирпичный коттедж.
В распоряжении гостей уютные номера на двоих и троих человек, оснащённые санузлом и душевой кабиной.
Максимальная вместимость — 11 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухэтажном комфортабельном коттедже в центре поселка
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Билеты Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск - 3600 руб. /чел. в одну сторону
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Защита от комаров.
- Наличные (на личные расходы).
- Лекарства, которые вам необходимы.
- Удобная обувь и одежда.
- Дождевики.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.