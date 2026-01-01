В июне это чувство особенно сильно, ведь в этот период на
Программа тура по дням
Прибытие на Соловки. Прогулка по поселку. Чаепитие на берегу. Просмотр фильма о Соловках
Встреча группы — посёлок Рабочеостровск, причал рядом с г. Кемь.
12:30 Посадка на катер в пос. Рабочеостровск (г. Кемь).
14:00 Прибываем на Соловки.
Вещи встречает трансфер из гостиницы, а группа идёт пешком, осматривая окрестности (опционально, при желании или в случае дождя можно ехать на машине). От причала до нашего места жительства 15 минут пешком.
По дороге познакомимся с планировкой северной части поселка.
14:30 Заселение, обед.
16:30 После обеда прогуляемся по поселку, освоимся на местности и совершим прогулку в сторону моря — на мыс Батарейный.
Чаепитие на берегу с рассказом о жизни на Соловецких островах.
19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).
20:00 Совместный просмотр фильма о Соловках, обмен мнениями, обсуждение плана на поездку.
Экскурсия по Соловецкому монастырю. Ботанический сад
09:00 Завтрак в гостевом доме.
10:00 Сегодня у нас большая трехчасовая экскурсия по Соловецкому монастырю – одному из крупнейших духовных и общественных центров, который на протяжении последних пятисот лет играет особую роль в истории и культуре России.
14:30 После экскурсии передохнем и пообедаем «дома».
15:30 После обеда – прогулка в Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника (4 км от поселка). Это один из самых высокоширотных садов в Европе, он располагается менее чем в 200 км от северного полярного круга.
19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).
20:00 Свободное время.
Залив Долгая губа. Остров Муксалма. Морской музей
08:30 Завтрак в гостевом доме.
09:30 Прогулка до причала в Долгой Губе (4 км).
10:00 Выезжаем на экскурсию в Долгую губу – залив, который соловчане называют внутренним морем. Здесь почти не бывает волн, и, пересев на катер, мы пойдем к острову Муксалма, разглядывая по пути удивительный подводный мир архипелага – морских звезд, медуз, ленты развивающихся водорослей.
Нас будет сопровождать экскурсовод – знаток беломорской флоры и фауны. Мы понаблюдаем за птичьими семействами, если повезет, увидим греющихся на солнышке тюленей и услышим много интересных историй о животном и растительном мире Соловков.
13:00 На острове Муксалма находится одно из самых впечатляющих сооружений, сделанных соловецкими монахами – валунная дамба через пролив между островами, протяжённостью более километра. Зачем она была построена – узнаем на экскурсии, после которой отобедаем по-походному.
Капитан катера накормит нас вкуснейшим супом из мидий, приготовленном на костре.
16:00 Перекус/кофе с десертом в одном из кафе или в монастырской трапезной (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).
17:00 Экскурсия в Морской музей, экспозиция которого повествует о духовном и хозяйственном освоении поморами северных прибрежных и морских территорий.
Музей создавали и продолжают создавать люди, объединённые интересом и любовью к Русскому Северу, Соловкам и морю. Его экскурсоводы впечатляют своими знаниями и увлечённостью.
19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).
20:00 Свободное время.
Секирная гора. Выход на гребных лодках
09:00 Завтрак в гостевом доме.
10:00 Экскурсия на Секирную гору (трансфер на буханке/микроавтобусе 20 мин + экскурсия).
12:00 Обратный трансфер до развилки на лодочную станцию, прогулка до лодочной станции (1,5 км от развилки).
12:30 Инструктаж, выход на гребных лодках по «Малому кругу» озёрно-канальной системы.
14:00 Полевой обед на одном из озёр.
16:00 Пеший переход обратно в посёлок.
17:00 Отдых, свободное время.
19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).
20:00 Свободное время.
Большой Заяцкий остров. Свободное время
09:00 Завтрак в гостевом доме.
10:00 Воскресная служба в монастыре (по желанию).
12:00 Поездка на катере (15-30 мин) на Большой Заяцкий остров. Экскурсия.
14:30 Возвращение на катере в поселок.
15:00 Обед в гостевом доме.
16:00 Свободное время — до ужина. К этому дню вы уже точно знаете, какую грань Соловков вы хотели бы исследовать самостоятельно. Наши проводники направят вас или организуют поездку/экскурсию в желаемое место.
19:00 Ужин.
20:00 Подведение итогов поездки, обмен мнениями.
Прощание с островом
09:00 Завтрак в гостевом доме.
10:00 Сбор вещей. После этого у нас до отправления есть свободное время для покупки сувениров. Можно пробежаться по ставшим уже любимыми местам, сходить на озеро или посетить ещё одну экспозицию.
12:00 Обед в гостевом доме или трапезной монастыря (зависит от возможностей хозяйки).
13:00 Отправка вещей, прогулка до причала.
14:00 Выход в Кемь.
В Кеми до поезда можно посетить местный краеведческий музей, а также уникальный деревянный Успенский собор XVIII века.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека – 94 000 руб. /чел.
Скидка для детей до 12 лет – 25%.
Варианты проживания
Гостевой дом на ул. Флоренского
Гостевой дом на ул. Флоренского, 8 — уютный кирпичный коттедж, специально разработанный для соловецкого поселка проект ленинградского архитектора Н. Явейна (1989-95 гг.).
- 1 трёхместный и 4 двухместных уютных номера, каждый с собственной ванной комнатой;
- с общей столовой-гостиной;
- декор в стиле кантри;
- есть веранда для отдыха и беседка;
- Wi-Fi.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Кемь - Соловки
- Трансферы по острову по программе
- Катер для перемещения на соседние острова с предоставлением спасжилетов
- Аренда лодок на лодочной станции
- Экскурсионная программа и тематические прогулки с проводниками
- Питание, указанное в программе (завтрак, обед, перекусы)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Одноместное проживание - 3000 руб. /сутки
- Дополнительные трансферы по острову (такси, велосипеды)
- Дополнительные экскурсии индивидуально или в составе других групп
- Билеты на экспозиции Соловецкого музея-заповедника, не входящие в экскурсионные маршруты
- Лодки с электромотором
- Страховка
- Защитная одежда и резиновые сапоги
- Мастер-классы (выбираются индивидуально)
- Ужины
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак/чемодан/сумка для личных вещей;
- небольшой рюкзак для прогулок;
- влагозащита для телефонов и другой техники;
- фляга для воды;
- термос/термокружка, если вы любите горячие напитки с собой.
Обувь:
- треккинговые ботинки или кроссовки (голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно с защитой от воды: дождь, роса);
- сменная обувь (легкие сандалии или др.) для тёплых дней;
- домашняя обувь (по желанию);
- резиновые сапоги – по желанию, мокрых мест на маршруте немного, при большой необходимости сапоги можно арендовать.
Одежда:
- легкая одежда (футболки, шорты);
- повседневная одежда для активного отдыха;
- треккинговые носки — в дополнение к обуви;
- для женщин необходимы юбки и платки во время посещения монастыря (если это не ваш стиль, можно взять на месте);
- непромокаемая одежда — для плохой погоды и морских прогулок: ветро- и влагозащитная куртка и штаны;
- плащ-дождевик;
- теплая одежда для холодных дней: лёгкий пуховик, флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки, легкие перчатки, легкая шапочка;
- головные уборы для защиты от солнца (кепка, панама, бафф);
- купальные принадлежности (если вы любите купаться в прохладной воде);
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены, индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое снаряжение предоставляется на время программы?
Список снаряжения, которое предоставляется на время программы:
- пенки для сидения;
- спасательные жилеты во время водных прогулок;
- общие термосы и походная посуда во время перекусов.
Кому подойдёт тур?
- люди, интересующиеся историей и культурой России (Соловецкий монастырь, ГУЛАГ, музей-заповедник, школа юнг, современная история России и отражение её процессов на жизни провинции);
- путешественники по Русскому Северу (поморская культура — морской музей, Соловецкий монастырь, ремёсла);
- любители активного отдыха на велосипеде и пешком;
- ценители морских прогулок и живой природы;
- фотографы и художники.
Где будем проживать?
Какое будет питание?
Питание четырёхразовое, завтрак и обед — домашняя кухня в гостевом доме, за исключением выездных обедов (в 3 и 4 день), готовит хозяйка Людмила; ужин — в одном из местных кафе.
Обратите внимание! Ужины не включены в стоимость тура.
- Завтраки: каши, сырники, блины, яичница, омлеты.
- Обеды и ужины: комплекс из двух блюд и салата: первое блюдо — домашний суп; второе блюдо — мясо/рыба с гарниром (крупы/картофель/овощи); в 3 и 4 день — полевые обеды в пути (меню обсуждается совместно); напитки: чай чёрный, травяной сбор местных трав, морсы из лесных ягод.
- Перекус во время прогулок: чай, печенье, шоколад, мармелад из беломорских водорослей, местная выпечка, бутерброды с сыром и мясом.
- Ужин: местная рыба свежего улова и другие специалитеты в одном из местных кафе.
По желанию можно выбрать вегетарианское меню.
Будет ли связь?
На Соловках доступны МТС, «МегаФон», «Теле2», в гостинице есть Wi-Fi. Со связью бывают перебои.
Что нужно знать про передвижения по маршруту?
Передвижение по маршруту:
- микроавтобус «буханка» — до скитов по Большому Соловецкому острову;
- моторный катер — на соседние острова;
- гребные лодки — поход по озёрно-канальной системе (11 км), возможно заказать лодку с электромотором за дополнительную плату.
Есть ли вечерние активности и дополнительные мероприятия?
Вечерние активности и дополнительные мероприятия (происходят в «свободное время» или по договоренности):
- просмотр документальных и художественных фильмов по теме тура;
- импровизированные музыкально-поэтические вечера;
- тематические прогулки с проводниками тура;
- мастер-классы по керамике и ткачеству в Соловецкой школе ремёсел.
Что нужно знать про погоду?
Июнь на Соловках ощущается как весна на материке. Климат морской — прохладное лето и мягкая зима.
Погода очень переменчива — в течение дня можно наблюдать перепады давления и температуры, это создаёт удивительные картины облаков в небе, но и одеваться всегда нужно так, чтобы быть в тепле, но можно было раздеться. Возможны дожди, часты ветра.
Средняя температура днём в июне — 11 градусов тепла. В среднем в июне на Соловках около 10 дней с переменной облачностью, 9 ясных, 6 дождливых и 5 пасмурных дней. Дожди преимущественно слабые.
Возможны ли изменения в программе?
Программа включает в себя осмотр основных достопримечательностей Большого Соловецкого острова и выезд на дамбу, соединяющую его с о. Большая Муксалма.
Обращаем Ваше внимание, что время в программе указано для планирования. Морские экскурсии и прогулка по озёрно-канальной системе проводятся в зависимости от погоды, поэтому порядок событий может быть изменён. Наши проводники помогут подобрать альтернативу в случае плохой погоды или изменившихся обстоятельствах.
Есть ли скидки?
Скидка для детей до 12 лет – 25%.
Можно ли в тур с детьми?
Возраст участников от 10 лет, младше будет не очень интересно. Вы должны быть готовы, что некоторые экскурсии продолжительные и иногда нужно довольно много пройти пешком, но в целом точно не больше 10 км в день.
Есть ли рекомендации по прибытию и отправлению?
Для участников из Санкт-Петербурга самый удобный поезд — 012, прибытие в 12:04.
Для участников из Москвы — 144М, прибытие в 07:38, либо поезд через Санкт-Петербург.
Отправление обратно из Кеми вечером или ночью. На катере мы туда приходим по погоде и настрою группы, чаще всего в районе 16:00–17:00.