Соловецкая мозаика

Соловецкие острова — место, где особенно чувствуется красота мира. Сочетание дивной природы, величия человеческого духа и труда впечатляет и возвышает.

В июне это чувство особенно сильно, ведь в этот период на
Соловках начинается весна, а белые ночи придают особое очарование. Этот тур отлично подойдёт любителям содержательного, активного, познавательного отдыха. Соловки открываются пешему путнику, поэтому вас ждут ежедневные прогулки.

При желании можно арендовать велосипеды и отправиться исследовать остров самостоятельно в свободное время.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Соловки. Прогулка по поселку. Чаепитие на берегу. Просмотр фильма о Соловках

Встреча группы — посёлок Рабочеостровск, причал рядом с г. Кемь.

12:30 Посадка на катер в пос. Рабочеостровск (г. Кемь).

14:00 Прибываем на Соловки.

Вещи встречает трансфер из гостиницы, а группа идёт пешком, осматривая окрестности (опционально, при желании или в случае дождя можно ехать на машине). От причала до нашего места жительства 15 минут пешком.

По дороге познакомимся с планировкой северной части поселка.

14:30 Заселение, обед.

16:30 После обеда прогуляемся по поселку, освоимся на местности и совершим прогулку в сторону моря — на мыс Батарейный.

Чаепитие на берегу с рассказом о жизни на Соловецких островах.

19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).

20:00 Совместный просмотр фильма о Соловках, обмен мнениями, обсуждение плана на поездку.

2 день

Экскурсия по Соловецкому монастырю. Ботанический сад

09:00 Завтрак в гостевом доме.

10:00 Сегодня у нас большая трехчасовая экскурсия по Соловецкому монастырю – одному из крупнейших духовных и общественных центров, который на протяжении последних пятисот лет играет особую роль в истории и культуре России.

14:30 После экскурсии передохнем и пообедаем «дома».

15:30 После обеда – прогулка в Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника (4 км от поселка). Это один из самых высокоширотных садов в Европе, он располагается менее чем в 200 км от северного полярного круга.

19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).

20:00 Свободное время.

3 день

Залив Долгая губа. Остров Муксалма. Морской музей

08:30 Завтрак в гостевом доме.

09:30 Прогулка до причала в Долгой Губе (4 км).

10:00 Выезжаем на экскурсию в Долгую губу – залив, который соловчане называют внутренним морем. Здесь почти не бывает волн, и, пересев на катер, мы пойдем к острову Муксалма, разглядывая по пути удивительный подводный мир архипелага – морских звезд, медуз, ленты развивающихся водорослей.

Нас будет сопровождать экскурсовод – знаток беломорской флоры и фауны. Мы понаблюдаем за птичьими семействами, если повезет, увидим греющихся на солнышке тюленей и услышим много интересных историй о животном и растительном мире Соловков.

13:00 На острове Муксалма находится одно из самых впечатляющих сооружений, сделанных соловецкими монахами – валунная дамба через пролив между островами, протяжённостью более километра. Зачем она была построена – узнаем на экскурсии, после которой отобедаем по-походному.

Капитан катера накормит нас вкуснейшим супом из мидий, приготовленном на костре.

16:00 Перекус/кофе с десертом в одном из кафе или в монастырской трапезной (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).

17:00 Экскурсия в Морской музей, экспозиция которого повествует о духовном и хозяйственном освоении поморами северных прибрежных и морских территорий.

Музей создавали и продолжают создавать люди, объединённые интересом и любовью к Русскому Северу, Соловкам и морю. Его экскурсоводы впечатляют своими знаниями и увлечённостью.

19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).

20:00 Свободное время.

4 день

Секирная гора. Выход на гребных лодках

09:00 Завтрак в гостевом доме.

10:00 Экскурсия на Секирную гору (трансфер на буханке/микроавтобусе 20 мин + экскурсия).

12:00 Обратный трансфер до развилки на лодочную станцию, прогулка до лодочной станции (1,5 км от развилки).

12:30 Инструктаж, выход на гребных лодках по «Малому кругу» озёрно-канальной системы.

14:00 Полевой обед на одном из озёр.

16:00 Пеший переход обратно в посёлок.

17:00 Отдых, свободное время.

19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).

20:00 Свободное время.

5 день

Большой Заяцкий остров. Свободное время

09:00 Завтрак в гостевом доме.

10:00 Воскресная служба в монастыре (по желанию).

12:00 Поездка на катере (15-30 мин) на Большой Заяцкий остров. Экскурсия.

14:30 Возвращение на катере в поселок.

15:00 Обед в гостевом доме.

16:00 Свободное время — до ужина. К этому дню вы уже точно знаете, какую грань Соловков вы хотели бы исследовать самостоятельно. Наши проводники направят вас или организуют поездку/экскурсию в желаемое место.

19:00 Ужин.

20:00 Подведение итогов поездки, обмен мнениями.

6 день

Прощание с островом

09:00 Завтрак в гостевом доме.

10:00 Сбор вещей. После этого у нас до отправления есть свободное время для покупки сувениров. Можно пробежаться по ставшим уже любимыми местам, сходить на озеро или посетить ещё одну экспозицию.

12:00 Обед в гостевом доме или трапезной монастыря (зависит от возможностей хозяйки).

13:00 Отправка вещей, прогулка до причала.

14:00 Выход в Кемь.

В Кеми до поезда можно посетить местный краеведческий музей, а также уникальный деревянный Успенский собор XVIII века.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека – 94 000 руб. /чел.

Скидка для детей до 12 лет – 25%.

Варианты проживания

Гостевой дом на ул. Флоренского

5 ночей

Гостевой дом на ул. Флоренского, 8 — уютный кирпичный коттедж, специально разработанный для соловецкого поселка проект ленинградского архитектора Н. Явейна (1989-95 гг.).

  • 1 трёхместный и 4 двухместных уютных номера, каждый с собственной ванной комнатой;
  • с общей столовой-гостиной;
  • декор в стиле кантри;
  • есть веранда для отдыха и беседка;
  • Wi-Fi.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Кемь - Соловки
  • Трансферы по острову по программе
  • Катер для перемещения на соседние острова с предоставлением спасжилетов
  • Аренда лодок на лодочной станции
  • Экскурсионная программа и тематические прогулки с проводниками
  • Питание, указанное в программе (завтрак, обед, перекусы)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно
  • Одноместное проживание - 3000 руб. /сутки
  • Дополнительные трансферы по острову (такси, велосипеды)
  • Дополнительные экскурсии индивидуально или в составе других групп
  • Билеты на экспозиции Соловецкого музея-заповедника, не входящие в экскурсионные маршруты
  • Лодки с электромотором
  • Страховка
  • Защитная одежда и резиновые сапоги
  • Мастер-классы (выбираются индивидуально)
  • Ужины
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак/чемодан/сумка для личных вещей;
  • небольшой рюкзак для прогулок;
  • влагозащита для телефонов и другой техники;
  • фляга для воды;
  • термос/термокружка, если вы любите горячие напитки с собой.

Обувь:

  • треккинговые ботинки или кроссовки (голеностоп фиксирован, толстая подошва, желательно с защитой от воды: дождь, роса);
  • сменная обувь (легкие сандалии или др.) для тёплых дней;
  • домашняя обувь (по желанию);
  • резиновые сапоги – по желанию, мокрых мест на маршруте немного, при большой необходимости сапоги можно арендовать.

Одежда:

  • легкая одежда (футболки, шорты);
  • повседневная одежда для активного отдыха;
  • треккинговые носки — в дополнение к обуви;
  • для женщин необходимы юбки и платки во время посещения монастыря (если это не ваш стиль, можно взять на месте);
  • непромокаемая одежда — для плохой погоды и морских прогулок: ветро- и влагозащитная куртка и штаны;
  • плащ-дождевик;
  • теплая одежда для холодных дней: лёгкий пуховик, флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки, легкие перчатки, легкая шапочка;
  • головные уборы для защиты от солнца (кепка, панама, бафф);
  • купальные принадлежности (если вы любите купаться в прохладной воде);
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены, индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое снаряжение предоставляется на время программы?

Список снаряжения, которое предоставляется на время программы:

  • пенки для сидения;
  • спасательные жилеты во время водных прогулок;
  • общие термосы и походная посуда во время перекусов.
Кому подойдёт тур?
  • люди, интересующиеся историей и культурой России (Соловецкий монастырь, ГУЛАГ, музей-заповедник, школа юнг, современная история России и отражение её процессов на жизни провинции);
  • путешественники по Русскому Северу (поморская культура — морской музей, Соловецкий монастырь, ремёсла);
  • любители активного отдыха на велосипеде и пешком;
  • ценители морских прогулок и живой природы;
  • фотографы и художники.
Какое будет питание?

Питание четырёхразовое, завтрак и обед — домашняя кухня в гостевом доме, за исключением выездных обедов (в 3 и 4 день), готовит хозяйка Людмила; ужин — в одном из местных кафе.

Обратите внимание! Ужины не включены в стоимость тура.

  1. Завтраки: каши, сырники, блины, яичница, омлеты.
  2. Обеды и ужины: комплекс из двух блюд и салата: первое блюдо — домашний суп; второе блюдо — мясо/рыба с гарниром (крупы/картофель/овощи); в 3 и 4 день — полевые обеды в пути (меню обсуждается совместно); напитки: чай чёрный, травяной сбор местных трав, морсы из лесных ягод.
  3. Перекус во время прогулок: чай, печенье, шоколад, мармелад из беломорских водорослей, местная выпечка, бутерброды с сыром и мясом.
  4. Ужин: местная рыба свежего улова и другие специалитеты в одном из местных кафе.

По желанию можно выбрать вегетарианское меню.

Будет ли связь?

На Соловках доступны МТС, «МегаФон», «Теле2», в гостинице есть Wi-Fi. Со связью бывают перебои.

Что нужно знать про передвижения по маршруту?

Передвижение по маршруту:

  • микроавтобус «буханка» — до скитов по Большому Соловецкому острову;
  • моторный катер — на соседние острова;
  • гребные лодки — поход по озёрно-канальной системе (11 км), возможно заказать лодку с электромотором за дополнительную плату.
Есть ли вечерние активности и дополнительные мероприятия?

Вечерние активности и дополнительные мероприятия (происходят в «свободное время» или по договоренности):

  • просмотр документальных и художественных фильмов по теме тура;
  • импровизированные музыкально-поэтические вечера;
  • тематические прогулки с проводниками тура;
  • мастер-классы по керамике и ткачеству в Соловецкой школе ремёсел.
Что нужно знать про погоду?

Июнь на Соловках ощущается как весна на материке. Климат морской — прохладное лето и мягкая зима.

Погода очень переменчива — в течение дня можно наблюдать перепады давления и температуры, это создаёт удивительные картины облаков в небе, но и одеваться всегда нужно так, чтобы быть в тепле, но можно было раздеться. Возможны дожди, часты ветра.

Средняя температура днём в июне — 11 градусов тепла. В среднем в июне на Соловках около 10 дней с переменной облачностью, 9 ясных, 6 дождливых и 5 пасмурных дней. Дожди преимущественно слабые.

Возможны ли изменения в программе?

Программа включает в себя осмотр основных достопримечательностей Большого Соловецкого острова и выезд на дамбу, соединяющую его с о. Большая Муксалма.

Обращаем Ваше внимание, что время в программе указано для планирования. Морские экскурсии и прогулка по озёрно-канальной системе проводятся в зависимости от погоды, поэтому порядок событий может быть изменён. Наши проводники помогут подобрать альтернативу в случае плохой погоды или изменившихся обстоятельствах.

Есть ли скидки?

Скидка для детей до 12 лет – 25%.

Можно ли в тур с детьми?

Возраст участников от 10 лет, младше будет не очень интересно. Вы должны быть готовы, что некоторые экскурсии продолжительные и иногда нужно довольно много пройти пешком, но в целом точно не больше 10 км в день.

Есть ли рекомендации по прибытию и отправлению?

Для участников из Санкт-Петербурга самый удобный поезд — 012, прибытие в 12:04.

Для участников из Москвы — 144М, прибытие в 07:38, либо поезд через Санкт-Петербург.

Отправление обратно из Кеми вечером или ночью. На катере мы туда приходим по погоде и настрою группы, чаще всего в районе 16:00–17:00.

Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

