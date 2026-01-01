1 день

Прибытие на Соловки. Прогулка по поселку. Чаепитие на берегу. Просмотр фильма о Соловках

Встреча группы — посёлок Рабочеостровск, причал рядом с г. Кемь.

12:30 Посадка на катер в пос. Рабочеостровск (г. Кемь).

14:00 Прибываем на Соловки.

Вещи встречает трансфер из гостиницы, а группа идёт пешком, осматривая окрестности (опционально, при желании или в случае дождя можно ехать на машине). От причала до нашего места жительства 15 минут пешком.

По дороге познакомимся с планировкой северной части поселка.

14:30 Заселение, обед.

16:30 После обеда прогуляемся по поселку, освоимся на местности и совершим прогулку в сторону моря — на мыс Батарейный.

Чаепитие на берегу с рассказом о жизни на Соловецких островах.

19:00 Ужин в одном из местных кафе/ресторанов (самостоятельно, в зависимости от предпочтений).

20:00 Совместный просмотр фильма о Соловках, обмен мнениями, обсуждение плана на поездку.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160