Соловецкий архипелаг. Тур на 5 дней

Соловецкий архипелаг
Погрузитесь в атмосферу древних тайн на легендарных Соловецких островах.

Этот тур – ваш шанс прикоснуться к истории, почувствовать дыхание Белого моря и увидеть места, которые запомнятся навсегда.

Вас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия
по Соловецкому Кремлю, атмосферная Секирная гора и посещение ботанического сада с осмотром дачи архимандрита.

При желании вы сможете дополнить своё приключение морскими экскурсиями, знакомством с атмосферой Анзерского острова и осмотром редко посещаемых памятников Соловков.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кемь. Экскурсия по Соловецкому кремлю

12:04 Встреча участников тура по прибытии поезда № 012А у здания ж/д вокзала г. Кемь.

Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).

Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).

13:00-15:00 Переход на теплоходе по Белому морю до Большого Соловецкого острова (2 часа).

Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».

15:30 Обед в кафе «Старый Карбас». Меню с блюдами поморской кухни (рыбное).

16:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа).

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

2 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату (по желанию)

Завтрак в гостинице.

По желанию за дополнительную плату (заказ при бронировании тура, количество мест ограничено, оплата — на туре гиду).

1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.

3. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

3 день

Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Морская прогулка "Мыс Белужий" за доп. плату (по желанию)

Завтрак в гостинице.

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (продолжительность — 3,5 часа).

Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.

Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.

По желанию за дополнительную плату: морская прогулка «Мыс Белужий» (продолжительность 2 часа).

Зачастую для оказавшихся на Соловках, самым желанным является увидеть белух – северных белых китов.

Миролюбивые обитатели Ледовитого океана приходят на Белое море в летний период.

Они не подплывают близко, появляются на поверхности на короткое время и после этого проплывают довольно большое расстояние.

Но есть на Соловках особое место – мыс Белужий – морская поездка сюда запомнится каждой минутой. Акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе.

С начала июня по середину августа, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей.

Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.

Привозите с собой хорошую погоду и намерение, не шумите, и, возможно, удастся увидеть белуху буквально на расстоянии вытянутой руки, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.

4 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату (по желанию)

Завтрак в гостинице.

По желанию за дополнительную плату (заказ экскурсий при бронировании тура, количество мест ограничено, оплата на туре гиду).

1. Экскурсия на остров Анзер «Духовный подвиг Анзерских пустынножителей XVII–XXI веков» (продолжительность 12-14 часов).

Экскурсия даëт возможность паломникам на целый день погрузиться в благодатную атмосферу Анзерского острова, познакомиться с историей и современной жизнью Троицкого и Голгофо-Распятского скитов.

Путешествие на о. Анзер включает: переезд на микроавтобусе до Варваринского причала, морское путешествие на катере (2 часа) по Долгой губе и Анзерской Салме и пешеходный маршрут 10-12 км по о. Анзер (время пребывания на Анзере около 6 часов).

Обратите внимание! На острове Анзер нет сотовой связи. Нет пунктов питания. Передвижение только пешком. Строгое соблюдение дресс-кода (женщинам юбки и головные уборы). Выезд на экскурсию рано (обычно в 05:00).

С собой необходимо иметь: теплую одежду (можно оставить на катере во время перехода), дождевик, удобную обувь, сухой паек на 1 день. Бутылку для воды (из источника или Голгофского озера).

2. Экскурсия «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов).

Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова и подъём на самую высокую точку Беломорской акватории. Вы в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!

На подъёме сменяются от тайги к тундре климатические зоны, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а с вершины открывается впечатляющая панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.

В путешествии Вас ждёт знакомство с археологическим наследием острова и древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера, оставленных нам первыми обитателями.

Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной и бескрайними морскими просторами, прочувствуйте особую энергетику Кузовов. В отсутствии цивилизации мир замирает и дарит возможность прочувствовать и услышать себя и… Здесь можно дотянуться до небес! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на скалу.

  1. Продолжительность морского перехода в одну сторону: 50 минут.
  2. Продолжительность подъёма на скалу: 40 минут.
  3. Обязательно! Кроссовки или туристические ботинки, куртка, дождевик, питьевая вода.
  4. Противопоказания: высотобоязнь, «морская болезнь», гипертония, заболевания сердца, больные колени.
  5. Возрастные ограничения: 65+ (высадка на необорудованный берег).

Внимание! Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

5 день

Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» за доп. плату (по желанию). Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров по расчетному часу (до 10:00). Участники тура сдают вещи в камеру хранения гостиницы (бесплатная услуга).

По желанию за дополнительную плату: экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность: 4 часа).

Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков, таких как: Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей, Секирная гора – «крепость света и тьмы», Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, Аллея Юнг – остатки жилого городка Соловецкой школы юнг, Красное озеро и дамба 16 века.

Насыщенная смыслами поездка позволит не только погрузиться в многовековую соловецкую историю, но и насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.

Трансфер из гостиницы на причал.

15:30 Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).

16:00 Отправление с Соловков обратно.

18:00 Прибытие в порт в поселке Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.

20:44 Отъезд на поезде № 011А в Санкт-Петербург (прибытие на следующий день в 10:09).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

«СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА» (Соловки)

Доп. место можно поставить в любой номер

65 990 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт.

62 390 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт мансарда.

97 300 руб. /чел. – в 1-местном номере стандарт.

90 300 руб. /чел. – в 1-местном номере стандарт мансарда.

38 900 руб. /чел. – на доп. месте.

«СОЛОВКИ-ОТЕЛЬ» (Соловки)

В Соловки-отеле нет доп. мест в номерах категории: стандарт, стандарт лофт.

68 600 руб. /чел. – в 2-местном номере стандарт.

76 400 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт лофт (новый корпус).

92 200 руб. /чел. – в 2-мест. номере комфорт лофт (новый корпус).

102 500 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере стандарт.

118 200 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере стандарт лофт.

38 900 руб. /чел. – на доп. месте (только в номерах категории комфорт).

Скидка детям до 9 лет включительно – 2 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Соловецкая слобода»

4 ночи

Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.

Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.

В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.

Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.

Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.

Гостиница «Соловки Отель»

4 ночи

Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.

В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.

На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.

Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (4 ночи на Соловках)
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 1 обед)
  • 3 экскурсии на Соловках (обзорная по Соловецкому Кремлю, гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад)
  • Транспортное обслуживание (переезд по Белому морю «Кемь-Соловки-Кемь», автобусные трансферы)
  • Работа гида-сопровождающего по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий при бронировании тура, оплата - на туре гиду):экскурсия на Заяцкий остров - 1 600 руб. /чел. морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел. пешеходная экскурсия "История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг." - 800 руб. /чел. морская прогулка "Мыс Белужий":взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел. экскурсия на остров Анзер - 3 900 руб. /чел. морская экскурсия "Архипелаг Кузова":взрослый - 5 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 3 000 руб. /чел. автобусно-пешеходная экскурсия "Соловецкие скиты":взрослый - 3 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 1 800 руб. /чел
  • Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • тёплая куртка для морского перехода;
  • шапка;
  • перчатки;
  • дождевик;
  • ветровка;
  • тёплая удобная обувь без каблуков;
  • треккинговая обувь;
  • тёплый свитер и купальник;
  • наличные деньги;
  • репеллент;
  • фотоаппарат;
  • личная аптечка;
  • лёгкий рюкзак.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки?

Скидка детям до 9 лет включительно – 2 500 руб. /чел.

Что ещё важно знать?

Большинство экскурсий начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно участники тура проходят пешком.

К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.

На Соловках работают не все операторы мобильной связи. Рекомендуем предупредить родственников, что вы можете находиться «вне зоны действия сети».

Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.

Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка, или в других кафе.

Рассадка в автобусе свободная.

Возможны ли изменения в программе?

Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

В случае отмены экскурсии по метеоусловиям заказчику возвращается полная стоимость за неоказанные услуги.

В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.

В программе указано ориентировочное время. Могут быть изменения в зависимости от актуального расписания движения теплоходов и графика организации экскурсий.

Просим Вас при изменении планов в связи с личными обстоятельствами информировать гида на маршруте или сообщить дежурному (например: не идете на экскурсию, плохое самочувствие, уехали раньше на собственном транспорте и т. п.).

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

