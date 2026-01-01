Этот тур – ваш шанс прикоснуться к истории, почувствовать дыхание Белого моря и увидеть места, которые запомнятся навсегда.
Вас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Экскурсия по Соловецкому кремлю
12:04 Встреча участников тура по прибытии поезда № 012А у здания ж/д вокзала г. Кемь.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г. Кемь).
Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).
13:00-15:00 Переход на теплоходе по Белому морю до Большого Соловецкого острова (2 часа).
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
15:30 Обед в кафе «Старый Карбас». Меню с блюдами поморской кухни (рыбное).
16:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
По желанию за дополнительную плату (заказ при бронировании тура, количество мест ограничено, оплата — на туре гиду).
1. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923–1939 гг.» (продолжительность — 2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
2. Морская прогулка по заливу Долгая губа (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
3. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" и "Ботанический сад". Морская прогулка "Мыс Белужий" за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (продолжительность — 3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
По желанию за дополнительную плату: морская прогулка «Мыс Белужий» (продолжительность 2 часа).
Зачастую для оказавшихся на Соловках, самым желанным является увидеть белух – северных белых китов.
Миролюбивые обитатели Ледовитого океана приходят на Белое море в летний период.
Они не подплывают близко, появляются на поверхности на короткое время и после этого проплывают довольно большое расстояние.
Но есть на Соловках особое место – мыс Белужий – морская поездка сюда запомнится каждой минутой. Акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе.
С начала июня по середину августа, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей.
Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.
Привозите с собой хорошую погоду и намерение, не шумите, и, возможно, удастся увидеть белуху буквально на расстоянии вытянутой руки, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
По желанию за дополнительную плату (заказ экскурсий при бронировании тура, количество мест ограничено, оплата на туре гиду).
1. Экскурсия на остров Анзер «Духовный подвиг Анзерских пустынножителей XVII–XXI веков» (продолжительность 12-14 часов).
Экскурсия даëт возможность паломникам на целый день погрузиться в благодатную атмосферу Анзерского острова, познакомиться с историей и современной жизнью Троицкого и Голгофо-Распятского скитов.
Путешествие на о. Анзер включает: переезд на микроавтобусе до Варваринского причала, морское путешествие на катере (2 часа) по Долгой губе и Анзерской Салме и пешеходный маршрут 10-12 км по о. Анзер (время пребывания на Анзере около 6 часов).
Обратите внимание! На острове Анзер нет сотовой связи. Нет пунктов питания. Передвижение только пешком. Строгое соблюдение дресс-кода (женщинам юбки и головные уборы). Выезд на экскурсию рано (обычно в 05:00).
С собой необходимо иметь: теплую одежду (можно оставить на катере во время перехода), дождевик, удобную обувь, сухой паек на 1 день. Бутылку для воды (из источника или Голгофского озера).
2. Экскурсия «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов).
Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова и подъём на самую высокую точку Беломорской акватории. Вы в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!
На подъёме сменяются от тайги к тундре климатические зоны, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а с вершины открывается впечатляющая панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.
В путешествии Вас ждёт знакомство с археологическим наследием острова и древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера, оставленных нам первыми обитателями.
Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной и бескрайними морскими просторами, прочувствуйте особую энергетику Кузовов. В отсутствии цивилизации мир замирает и дарит возможность прочувствовать и услышать себя и… Здесь можно дотянуться до небес! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на скалу.
- Продолжительность морского перехода в одну сторону: 50 минут.
- Продолжительность подъёма на скалу: 40 минут.
- Обязательно! Кроссовки или туристические ботинки, куртка, дождевик, питьевая вода.
- Противопоказания: высотобоязнь, «морская болезнь», гипертония, заболевания сердца, больные колени.
- Возрастные ограничения: 65+ (высадка на необорудованный берег).
Внимание! Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» за доп. плату (по желанию). Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров по расчетному часу (до 10:00). Участники тура сдают вещи в камеру хранения гостиницы (бесплатная услуга).
По желанию за дополнительную плату: экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность: 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков, таких как: Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей, Секирная гора – «крепость света и тьмы», Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, Аллея Юнг – остатки жилого городка Соловецкой школы юнг, Красное озеро и дамба 16 века.
Насыщенная смыслами поездка позволит не только погрузиться в многовековую соловецкую историю, но и насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Трансфер из гостиницы на причал.
15:30 Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).
16:00 Отправление с Соловков обратно.
18:00 Прибытие в порт в поселке Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
20:44 Отъезд на поезде № 011А в Санкт-Петербург (прибытие на следующий день в 10:09).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
«СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА» (Соловки)
Доп. место можно поставить в любой номер
65 990 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт.
62 390 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт мансарда.
97 300 руб. /чел. – в 1-местном номере стандарт.
90 300 руб. /чел. – в 1-местном номере стандарт мансарда.
38 900 руб. /чел. – на доп. месте.
«СОЛОВКИ-ОТЕЛЬ» (Соловки)
В Соловки-отеле нет доп. мест в номерах категории: стандарт, стандарт лофт.
68 600 руб. /чел. – в 2-местном номере стандарт.
76 400 руб. /чел. – в 2-мест. номере стандарт лофт (новый корпус).
92 200 руб. /чел. – в 2-мест. номере комфорт лофт (новый корпус).
102 500 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере стандарт.
118 200 руб. /чел. – 1-местное размещение в номере стандарт лофт.
38 900 руб. /чел. – на доп. месте (только в номерах категории комфорт).
Варианты проживания
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (4 ночи на Соловках)
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 1 обед)
- 3 экскурсии на Соловках (обзорная по Соловецкому Кремлю, гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад)
- Транспортное обслуживание (переезд по Белому морю «Кемь-Соловки-Кемь», автобусные трансферы)
- Работа гида-сопровождающего по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий при бронировании тура, оплата - на туре гиду):экскурсия на Заяцкий остров - 1 600 руб. /чел. морская прогулка по заливу Долгая губа: взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел. пешеходная экскурсия "История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг." - 800 руб. /чел. морская прогулка "Мыс Белужий":взрослый - 4 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 2 300 руб. /чел. экскурсия на остров Анзер - 3 900 руб. /чел. морская экскурсия "Архипелаг Кузова":взрослый - 5 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 3 000 руб. /чел. автобусно-пешеходная экскурсия "Соловецкие скиты":взрослый - 3 000 руб. /чел. дети 3-10 лет - 1 800 руб. /чел
- Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплая куртка для морского перехода;
- шапка;
- перчатки;
- дождевик;
- ветровка;
- тёплая удобная обувь без каблуков;
- треккинговая обувь;
- тёплый свитер и купальник;
- наличные деньги;
- репеллент;
- фотоаппарат;
- личная аптечка;
- лёгкий рюкзак.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки?
Скидка детям до 9 лет включительно – 2 500 руб. /чел.
Что ещё важно знать?
Большинство экскурсий начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно участники тура проходят пешком.
К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
На Соловках работают не все операторы мобильной связи. Рекомендуем предупредить родственников, что вы можете находиться «вне зоны действия сети».
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Пообедать и поужинать Вы сможете самостоятельно: в ресторанах при гостиницах «Соловецкая Слобода» или «Соловки-отель», в трапезной монастыря, в кафе «Экспедиция» или «Кают-компания», расположенных в центре поселка, или в других кафе.
Рассадка в автобусе свободная.
Возможны ли изменения в программе?
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по метеоусловиям заказчику возвращается полная стоимость за неоказанные услуги.
В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.
В программе указано ориентировочное время. Могут быть изменения в зависимости от актуального расписания движения теплоходов и графика организации экскурсий.
Просим Вас при изменении планов в связи с личными обстоятельствами информировать гида на маршруте или сообщить дежурному (например: не идете на экскурсию, плохое самочувствие, уехали раньше на собственном транспорте и т. п.).
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.