Описание тура
Соловецкие острова уникальное место, сочетающие в себе глубокую непростую историю и природные красоты Севера:
Это старейший Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь духовный центр северного православия с величественными храмами и тихими скитами.
Это музейный центр и архитектурный ансамбль, постройки которого включены в список Всемирного наследия Юнеско. Острова Соловецкого архипелага буквально пропитаны историей: здесь соседствуют языческие лабиринты, средневековые здания и лагерные бараки времен Гулага.
Это северная природа: десятки озер в глубине островов, дремучие леса и ягодные болота. И, конечно, Белое море с его дарами и обитателями соленых вод.
- Приглашаем в четырехдневное путешествие, в котором вы увидите и прочувствуете все стороны и многоликость Соловецкого архипелага!
Программа тура по дням
Прибытие в город Кемь
Встречаемся в г. Кемь по прибытию поезда в 20.55 92 (Москва-Мурманск). Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона.
Трансфер в посёлок Рабочеостровск, расположенный на берегу Белого моря (расстояние - 12 км от г. Кемь).
Размещаемся в гостинице Причал (на берегу Белого моря) или Кемка (в г. Кемь). Поужинать можно самостоятельно в ресторане при гостинице.
Также Вы можете приехать на поезде 16 (Арктика) в 01.26. В данном случае по времени прибытия поезда 16 вас встретит водитель и отвезет в гостиницу для размещения.
Если Вы приезжаете другими поездами или на своем транспорте, заселение возможно по расчетному часу с 14.00.
Морской переход и экскурсия по Соловецкому Кремлю
Завтрак в гостинице проживания.
При размещении в гостинице Кемка трансфер на причал ко времени посадки на теплоход.
07.30 Посадка на теплоход (начинается за 30 минут до отправления).
08.00 10.00 Нас ждет двухчасовой переход по Белому морю на теплоходе. На судне есть теплый внутренний салон и прогулочная палуба, с которой можно любоваться морскими просторами и виртуозным полетом чаек. В конце пути перед пассажирами открывается величественная панорама Большого Соловецкого острова, бухты с башнями крепости и монастыря.
По прибытию на остров вещи отвезут в гостиницу.
Отправляемся на пешеходную экскурсию по Соловецкому Кремлю, архитектурные памятники которого включены в список Всемирного наследия Юнеско (продолжительность - 3 часа). Прогуляемся по сердцу Соловецкого архипелага монументальному архитектурному ансамблю монастыря вдоль мощных крепостных стен из каменных глыб. Гид расскажет о сложной истории обители и о том, как была устроена жизнь монахов несколько столетий назад, проведет по галереям и переходам, покажет храмы и хозяйственные постройки.
Свободное время на обед.
Во вторую половину дня вы можете взять вторую экскурсию на выбор (экскурсии заказываются при бронировании тура и оплачиваются на месте):
Экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова (продолжительность экскурсии: 3 часа, время в пути на катере: 45 минут). На катере совершим морской переход к Заяцкому острову. Остров славится языческим капищем с 13 каменными лабиринтами, закрученными спиралью, один из которых достигает 25,4 м. Следами пребывания древнего человека являются также каменные выкладки, насыпи и валуны разных форм.
Стоимость на 2026 г: 2 000 руб. /чел.
Пешеходная экскурсия История Соловецкого лагеря особого назначения: 1923-1939 гг. (продолжительность - 2,5 часа). На этой экскурсии мы узнаем о самой трагической странице в истории Соловецких островов временах, когда здесь действовал Слон (Соловецкий лагерь особого назначения) и Стон (Соловецкая тюрьма особого назначения). Пройдемся от бухты Благополучия, куда приходил этап с заключенными, через большое отделение лагеря у крепостной стены, по территории поселка, где сохранились тюремные постройки, посетим памятник соловецким заключенным. Вторая часть экскурсии пройдет в лагерном бараке, который сегодня переоборудован в музей. Гид расскажет о судьбах заключенных и страшной истории предвестника системы Гулага.
Стоимость на 2026 г: 1 300 руб. /чел.
Размещение в выбранной гостинице после экскурсионной программы по расчетному часу: Соловецкая слобода / Соловки-отель
Соловецкая Слобода (номер реестровой записи: С292024001812).Соловки-отель (номер реестровой записи: С292024014710).
Свободный день - экскурсии по выбору
Этот день проведем на свое усмотрение - экскурсии по желанию (бронирование экскурсий согласуется при заказе тура, оплата на месте). В один день можно посетить 2 экскурсии.
Завтрак в гостинице проживания.
- Экскурсия Долгая Губа с дегустацией мидий (открытый карбас/катер + пешеходная прогулка)
Продолжительность - 4-5 часов.
Переход по морю на карбасе/катере (с мотором) в одну сторону 40 мин.
Вас ждет незабываемая морская экологическая прогулка по заливу Долгая губа, известному как внутреннее море Соловков. Во время прогулки вы сможете насладиться красотой окружающей природы, увидеть уникальные экосистемы и, возможно, встретить местных обитателей, таких как птицы и морские животные. Экскурсия не обойдется и без приятной трапезы: вы попробуете беломорские мидии и, кто знает, может быть найдете в раковине одной из них жемчужину.
С собой: удобная обувь, куртка, дождевик, репеллент, питьевая вода, сухой паек.
Стоимость на 2026 г: 4 000 руб. /человек.
- Экскурсия Мыс белужий (морская экскурсия)
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Переход на катере в одну сторону - 20 мин.
Мыс Белужий — уникальное место для наблюдения за китами в их естественной среде обитания. С начала июня по середину августа здесь проходят брачные игры и рождаются детеныши, что делает этот период особенно интересным для наблюдения за этими величественными морскими млекопитающими.
Обратите внимание, что время и дата экскурсии зависят от приливов, поэтому рекомендуется заранее уточнять детали у менеджера.
Для комфортного участия в экскурсии советуем взять с собой удобную обувь, теплую куртку, шапку и перчатки. Если у вас есть бинокль, не забудьте взять его с собой для лучшего обзора.
Стоимость на 2026 г: 4 000 руб. /человек.
Также можно самостоятельно прогуляться по Большому Соловецкому острову, посетив при этом:
Переговорный камень (около 2,5 км. пешком)
Мыс лабиринтов (около 1 км. пешком)
Филипповские садки (около 2 км. пешком)
Филиппову пустынь (около 2 км. пешком)
Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит и Бот. сад
После завтрака освобождаем номера и сдаем вещи в камеру хранения.
Отправляемся на автобусную экскурсию Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит и Ботанический сад (продолжительность - 3,5 часа).
Посетим самую высокую точку острова гору Секирную. На ней расположен Свято-Вознесенский скит с уникальной церковью, в куполе которой оборудован маяк, указывающий путь рыбакам и мореплавателям. Рядом с церковью посмотрим на окрестности острова со смотровой площадки, перед нами откроется вид на Сосновую губу, постройки Савватиевского скита и густые леса. В лагерные времена здесь располагался штрафной изолятор, проводились массовые расстрелы заключенных. Во второй части экскурсии заедем в живописный ботанический сад на территории Макарьевской пустыни. Здесь, всего в 160 метрах от полярного круга, выращивают множество видов растений, даже экзотических.
После экскурсии свободное время для покупки сувениров и прогулок по острову.
Трансфер на причал.
19.30 21.30 обратный морской переход на теплоходе и прибытие в поселок Рабочеостровск (время обратного теплохода может быть изменено на более позднее).
Трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь.
Отправляемся в Москву ночными поездами поезд 225 или 285 в 02.10, 293 в 03.23).
Важная Информация:
При отправлении утренними поездами, рекомендуем забронировать дополнительные сутки в туркомплексе Причал после возвращения с Соловков (бронирование и оплата при заказе тура).
На следующее утро будет трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд на утреннем поезде Мурманскмосква (п. 015 в 06.19 или поезд 091 в 10.06).
Размещение по туру на выбор
Стоимость тура на человека
Гостиница Кемка / Причал + Соловецкая слобода (Соловки)
44 300 руб. /чел. в 2-местном номере стандарт /мансарда
61 300 руб. /чел. 1-местное размещение
33 900 руб. /чел. на доп. месте (кровать)
Гостиница Кемка / Причал + Соловки отель (Соловки)
46 300 руб. /чел. в 2-местном номере стандарт
64 300 руб. /чел. 1-местное размещение
33 900 руб. /чел. на доп. месте (под запрос)
Скидки На Тур: Детям до 9,99 лет - 2 000 руб. /чел.
Доп. Ночь В Туркомплексе Причал После Возвращения С Соловков:
Проживание в т/к Причал 1 ночь (завтрак не включен в стоимость проживания)
Стоимость на 2026 г:
1 местный номер = 4500 руб. /за номер;
2 местный номер = 5000 руб. /за номер;
доп. место = 2000 руб. /за номер
Соловецкая Слобода (номер реестровой записи: С292024001812)
Соловки-отель (номер реестровой записи: С292024014710)
Причал (номер реестровой записи: С102024005059)
Важная информация:
- Экскурсии начинаются у экскурсионного бюро, куда гости добираются пешком самостоятельно.
- Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
- При проживании на Соловках с туристами работает куратор экскурсий, который находится на острове. Экскурсии на Соловках проводят сотрудники Соловецкого музея.
- Регистрационный сбор для иностранных граждан (в том числе для граждан Белоруссии) гости оплачивают самостоятельно при заселении в т/к Причал.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории и в выбранной гостинице (1 ночь в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
- Питание по программе (3 завтрака)
- 3 экскурсии на Соловецких островах (обзорная по Соловецкому Кремлю, гора Секирная, Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад, )
- Транспортное обслуживание (переезд на теплоходе по Белому морю Кемь-Соловки-Кемь, автобусные трансферы г. Кемь пос. Рабочеостровск, пос. Рабочеостровск г. Кемь, трансфер вещей на Соловецких островах до гостиницы)
- Работа сопровождающего
Что не входит в цену
- Экскурсии за доп. плату
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Проезд до Кеми
О чём нужно знать до поездки
Информация По Поездам:
Для туристов, уезжающих в г. Санкт-Петербург возможно отправление с Соловков дневным рейсом в 16:00 дня и трансфер к поезду 011Ч с временем отправления из г. Кемь в 20:42 вечера. Согласуется заранее с менеджером.
Для туристов, уезжающих утренними поездами, возможно размещение в тур. комплексе Причал за дополнительную плату. Бронирование доп. ночи в Причале при заказе тура. Cтоимость одноместного номера: 4500 руб. /сутки; двухместного: 5000 руб. /сутки; доп. место 2000 руб. /сутки. Завтрак не включен.
Пожелания к путешественнику
Тур подходит детям с 7 лет