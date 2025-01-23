1 день

Прибытие в город Кемь

Встречаемся в г. Кемь по прибытию поезда в 20.55 92 (Москва-Мурманск). Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона.

Трансфер в посёлок Рабочеостровск, расположенный на берегу Белого моря (расстояние - 12 км от г. Кемь).

Размещаемся в гостинице Причал (на берегу Белого моря) или Кемка (в г. Кемь). Поужинать можно самостоятельно в ресторане при гостинице.

Также Вы можете приехать на поезде 16 (Арктика) в 01.26. В данном случае по времени прибытия поезда 16 вас встретит водитель и отвезет в гостиницу для размещения.

Если Вы приезжаете другими поездами или на своем транспорте, заселение возможно по расчетному часу с 14.00.

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