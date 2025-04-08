Вы самостоятельно отправитесь в путешествие-квест с интересными заданиями, при этом посетите живописнейшие места Карелии. Двигайтесь в удобном темпе и получайте максимум от поездки!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииОтправьтесь в самостоятельное путешествие по продуманному маршруту! Туристы путешествуют самостоятельно на своём автомобиле и в своей комфортной компании с аудиогидом! Я добавляю участников квеста в чат в Телеграм канале, там весь маршрут полностью спланирован и продуман. По инструкциям путешественники доезжают самостоятельно до 7 наикрасивейших мест. В каждой локации они должны найти букву. Из этих букв составляется слово и направляется мне. После этого они получают финальную инструкцию по поиску клада с дарами Карелии, с любовью приготовленного для них! Важная информация:
- Экскурсия на вашем автомобиле!
- Дорога комфортная. Для поездки понадобится только телефон, навигатор и интернет.
Экскурсия в любое удобное для вас время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гору Хийденвуори, с которой в ясную погоду видны купола церквей на Валааме
- Ляскельскую ГЭС, построенную ещё в начале прошлого века
- Водопады Койриноя, где очень мало туристов, но много красоты и умиротворения
- Месторождение карельского граната альмандина - камня любви. Вы собственноручно добудете трофей на память. Для этого я заранее подготовлю необходимые инструменты. Вы легко найдёте их по инструкции
- Выработанный карьер с пятью уступами - здесь природа и человек поработали сообща. В первом уступе образовалось озеро с чистейшей водой, в жаркую погоду тут можно искупаться
- Залив Кирьявалахти, где вы полюбуетесь Ладожскими шхерами
Что включено
- Квест с продуманным маршрутом у вас в телефоне
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Сортавала улица Бондарева д. 4
Завершение: Город сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в любое удобное для вас время.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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