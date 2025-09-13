Мои заказы

Прогулки на сапборде по Ладожским шхерам

Водно-походное приключение в поисках скрытых красот Северного Приладожья
Вы отправитесь в путешествие по малоизвестным местам знаменитого скалистого архипелага.

Пройдёте по живописным заливам сквозь маленькие острова, увидите карельские фьорды с воды и высоты скал. А если повезёт, встретитесь с ладожской нерпой. Будет весело, необычно и очень красиво!
166 отзывов
Время начала: 11:00

Описание водной прогулки

Необычные приключения

Представьте: вы стоите на доске и наблюдаете за тем, как ведёт себя вода. Над вами только небо и солнце, на горизонте красивейшие виды — дикие берега с гранитными утёсами и непроходимым лесом, волны и зеркальная гладь Ладожского озера, непохожие друг на друга острова. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, радость от открытия новых мест, яркие эмоции от проплывающей мимо нерпы — и прогулка останется в памяти самыми яркими картинками отпуска.

Авторские маршруты

Мы составили несколько интересных маршрутов, которые отображают многообразие и красоту природы Карелии. Большинство из них проходят вдали от общеизвестных туристических мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

Всесезонные прогулки

Летом шхеры прекрасны! А в межсезонье красота другая: это отражённые в зеркальной воде золото берёз и костры рябин, заснеженные скалы и льдины причудливой формы или весенние водопады, падающие в Ладожское озеро с высоких и не очень скал. Для комфортного сплава весной, осенью и зимой мы предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм из мембранной ткани, который надевается поверх одежды. Он держит тепло и не позволит вам замёрзнуть или промокнуть даже в случае падения в воду.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься сапбордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести. Перед прогулкой мы проведём подробный инструктаж, расскажем и покажем как правильно грести стоя, влюбим в сапбординг.

Организационные детали

  • Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов. Мы выходим на воду в 5-15 км от города (зависит от скорости и направлении ветра)
  • На некоторых маршрутах дополнительно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» (мы вас предупредим) — 350 ₽ с чел.
  • Продолжительность прогулки — 2,5 часа, из них 2 часа — на воде
  • На всех маршрутах вас сопровождает гид-инструктор

Что выдаём, а что взять с собой

  • Каждому участнику прогулки мы предоставляем сапборд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, водонепроницаемый чехол для телефона, плавучий шнурок для очков
  • Для комфортного сплава зимой мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой костюм, неопреновую обувь и неопреновые перчатки. Костюм одевается поверх вашей одежды и не даст вам промокнуть или замёрзнуть даже в случае падения в воду
  • Под сухой костюм обычно надевают: 1 слой — термоодежда, 2 слой — флисовые штаны и кофта
  • С собой необходимо взять: баф или шарф, перчатки, чистые х/б носки, 0,5 л воды

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Александр
Наталья и Александр — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 1095 туристов
Нас зовут Наталья и Александр. Мы родились и выросли в Карелии. Живя в городе Сортавала, невозможно не очароваться нашими Ладожскими шхерами. Любим этот край, его богатую на события историю. Но
вторая наша любовь — SUP-борд. Профессионально занимаемся сапсёрфингом с 2019 года. С тех пор он стал частью нашей жизни. С удовольствием покажем удивительные по своей красоте и самобытности места, расскажем о них.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

13 сен 2025
Большое спасибо Александру за отлично проведенную прогулку на сапах! Ходили вдвоем, в итоге оба остались с отличными впечатлениями. Подробно и доходчиво все показали-рассказали, прошли живописный маршрут. Со стороны инструктора было
очень доброжелательное, душевное и вежливое отношение, что важно) Хотелось запечатлеть, но побоялась взять с собой телефон, а в итоге Александр сделал гору фото, пока мы просто наслаждались процессом) Кроме того, инструктор действительно держит ситуацию под контролем и ты находишься в безопасности. Увезли в тот день яркое и счастливое воспоминание)

28 авг 2025
Наталья и Александр - замечательные организаторы, с ними было комфортно, интересно и незабываемо!
16 авг 2025
Плавали 14.08.25. Нам очень понравилось! Наталья и Александр замечательные гиды. Провели инструктаж, предоставили оборудование. Сапы профессиональные! Они поставили нас на сапы. Плавали по удивительной красоты маршруту! Была остановка на живописном острове. Наталья постоянно была рядом, делала фото. Было максимум внимания, поддержка. Ощущали себя комфортно и безопасно, хотя на Ладоге были впервые. Обязательно поедем снова! Рекомендуем 10 из 10.
6 авг 2025
Очень понравилась прогулка. Я не умею плавать, боюсь глубины, но очень рада, что участвовала в данном мероприятии. Всем рекомендую.
2 авг 2025
🔥🔥лучшее событие за весь отпуск!
Я боялась до последнего: не умею плавать, вообще не спортивная, никогда в жизни не вставала на сап. Для новичка: ИДЕАЛЬНО!
Все получилось, не сложно, кругом такая красота,
что даже думать некогда о своих страхах) сапы отличные, все оборудование выдают, инструктаж понятный. Эмоций через край, нам очень-очень понравилось!
Наталья и Александр- невероятные люди, которые очень любят людей и своё дело. Мягкие, с юмором, максимально комфортные. Успевали следить за всеми, подсказывать, направлять, никого не торопили, все шли в своем темпе. От них просто невероятное ощущение заботы и заинтересованности, очень им благодарны за этот незабываемый вечер. Еще и миллион фото нам сделали) если будем еще раз в Сортавала - 100% запишемся в любую погоду. И всем будем рекомендовать. Спасибо! ❤️❤️❤️

1 авг 2025
Приятная прогулка в формате экскурсии, много информации, отличные фотки, понятная и нужная информация о правильной езде на sup бордах, все шикарно, виды отличные.
30 июл 2025
Очень понравилась прогулка! На сапах с дочкой катались впервые. Александр все подробно объяснил перед отплытием, показал, рассказал. Наталья нас сопровождала на воде. Внимательная, очень доброжелательная! Вежливые, отзывчивые, доброжелательные люди-это очень-очень важно для меня!
Так получилось, что нас немного задел дождь, мы дважды видели радугу!! Купались! Было приятно и весело) Спасибо вам большое за прекрасную прогулку!
30 июл 2025
Благодарю Наталью и Александра за прекрасную прогулку! Хорошее оборудование, четкий инструктаж. Очень по доброму и тактично организаторы вели общение, атмосфера экскурсии была очень приятной. Маршрут был с небольшими остановками, чтобы отдохнуть, нас направляли и поддерживали. Организаторы помогли с фотографиями, сделали много снимков. Я очень довольна!
29 июл 2025
Наталья, Александр, спасибо за отличную прогулку на сапах и интересную беседу! Бонусом оказались купания и экскурсия вокруг неожиданно приплывшего парусника))
21 июл 2025
Прогулка нам понравилась! Отличная организация, интересные сопровождающие истории). С погодой повезло, солнце во все небо, теплая Ладога!
21 июл 2025
Спасибо большое за путешествие! Все отлично организовано! Просто класс!
30 июн 2025
Огромное спасибо Александру! Мы просто в восторге! Всем рекомендуем. Шикарно провели время. Мы первый раз на сапах, очень просто все освоить. Отличный маршрут, единение с Ладогой. Много интересной информации. И фотографии бонусом. Еще раз огромное спасибо!
3 июн 2025
Невероятное приключение. Ездили с детьми 8 и 12 лет, младший сам управлял сапом. Все в восторге. Виды природы, острова, вообщем словами не передать….
19 мая 2025
Ребята - Саша и Наташа большие молодцы, очень классно все организовали! Все прошло идеально, а фотографии, которые сделали ребята, просто фантастические!!! еще очень понравилось оборудование - сап большой, устойчивый, и
очень удобный и при этом надежный костюмчик, в котором и не холодно и не жарко)) Спасибо большое за прогулку, обязательно постараюсь вернуться и расскажу друзьям о Ладоге и вас прекрасных путешественниках!

5 мая 2025
Отличная прогулка, все безопасно организовано. За сутки нам отправили место встречи и ответили на все наши вопросы. На месте на нас одели теплые мембранные костюмы и специальную обувь, в которых
было очень комфортно и тепло несмотря на температуру около 9 градусов. Ребята провели инструктаж и постоянно были рядом и подсказывали как грести, как встать на сап. А еще сделали классные фото. Рекомендую.

