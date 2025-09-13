Вы отправитесь в путешествие по малоизвестным местам знаменитого скалистого архипелага. Пройдёте по живописным заливам сквозь маленькие острова, увидите карельские фьорды с воды и высоты скал. А если повезёт, встретитесь с ладожской нерпой. Будет весело, необычно и очень красиво!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Необычные приключения

Представьте: вы стоите на доске и наблюдаете за тем, как ведёт себя вода. Над вами только небо и солнце, на горизонте красивейшие виды — дикие берега с гранитными утёсами и непроходимым лесом, волны и зеркальная гладь Ладожского озера, непохожие друг на друга острова. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, радость от открытия новых мест, яркие эмоции от проплывающей мимо нерпы — и прогулка останется в памяти самыми яркими картинками отпуска.

Авторские маршруты

Мы составили несколько интересных маршрутов, которые отображают многообразие и красоту природы Карелии. Большинство из них проходят вдали от общеизвестных туристических мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

Всесезонные прогулки

Летом шхеры прекрасны! А в межсезонье красота другая: это отражённые в зеркальной воде золото берёз и костры рябин, заснеженные скалы и льдины причудливой формы или весенние водопады, падающие в Ладожское озеро с высоких и не очень скал. Для комфортного сплава весной, осенью и зимой мы предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм из мембранной ткани, который надевается поверх одежды. Он держит тепло и не позволит вам замёрзнуть или промокнуть даже в случае падения в воду.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься сапбордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести. Перед прогулкой мы проведём подробный инструктаж, расскажем и покажем как правильно грести стоя, влюбим в сапбординг.

Организационные детали

Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов. Мы выходим на воду в 5-15 км от города (зависит от скорости и направлении ветра)

На некоторых маршрутах дополнительно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» (мы вас предупредим) — 350 ₽ с чел.

Продолжительность прогулки — 2,5 часа, из них 2 часа — на воде

На всех маршрутах вас сопровождает гид-инструктор

Что выдаём, а что взять с собой