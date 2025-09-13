Пройдёте по живописным заливам сквозь маленькие острова, увидите карельские фьорды с воды и высоты скал. А если повезёт, встретитесь с ладожской нерпой. Будет весело, необычно и очень красиво!
Описание водной прогулки
Необычные приключения
Представьте: вы стоите на доске и наблюдаете за тем, как ведёт себя вода. Над вами только небо и солнце, на горизонте красивейшие виды — дикие берега с гранитными утёсами и непроходимым лесом, волны и зеркальная гладь Ладожского озера, непохожие друг на друга острова. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, радость от открытия новых мест, яркие эмоции от проплывающей мимо нерпы — и прогулка останется в памяти самыми яркими картинками отпуска.
Авторские маршруты
Мы составили несколько интересных маршрутов, которые отображают многообразие и красоту природы Карелии. Большинство из них проходят вдали от общеизвестных туристических мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.
Всесезонные прогулки
Летом шхеры прекрасны! А в межсезонье красота другая: это отражённые в зеркальной воде золото берёз и костры рябин, заснеженные скалы и льдины причудливой формы или весенние водопады, падающие в Ладожское озеро с высоких и не очень скал. Для комфортного сплава весной, осенью и зимой мы предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм из мембранной ткани, который надевается поверх одежды. Он держит тепло и не позволит вам замёрзнуть или промокнуть даже в случае падения в воду.
Новый опыт
Чтобы начать заниматься сапбордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести. Перед прогулкой мы проведём подробный инструктаж, расскажем и покажем как правильно грести стоя, влюбим в сапбординг.
Организационные детали
- Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов. Мы выходим на воду в 5-15 км от города (зависит от скорости и направлении ветра)
- На некоторых маршрутах дополнительно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» (мы вас предупредим) — 350 ₽ с чел.
- Продолжительность прогулки — 2,5 часа, из них 2 часа — на воде
- На всех маршрутах вас сопровождает гид-инструктор
Что выдаём, а что взять с собой
- Каждому участнику прогулки мы предоставляем сапборд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, водонепроницаемый чехол для телефона, плавучий шнурок для очков
- Для комфортного сплава зимой мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой костюм, неопреновую обувь и неопреновые перчатки. Костюм одевается поверх вашей одежды и не даст вам промокнуть или замёрзнуть даже в случае падения в воду
- Под сухой костюм обычно надевают: 1 слой — термоодежда, 2 слой — флисовые штаны и кофта
- С собой необходимо взять: баф или шарф, перчатки, чистые х/б носки, 0,5 л воды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Я боялась до последнего: не умею плавать, вообще не спортивная, никогда в жизни не вставала на сап. Для новичка: ИДЕАЛЬНО!
Все получилось, не сложно, кругом такая красота,
Так получилось, что нас немного задел дождь, мы дважды видели радугу!! Купались! Было приятно и весело) Спасибо вам большое за прекрасную прогулку!