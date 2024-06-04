Гора Хийденвуори – экскурсии в Сортавале

Найдено 9 экскурсий в категории «Гора Хийденвуори» в Сортавале, цены от 2 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
549 отзывов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940 за всё до 6 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: на ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
94 отзыва
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
Расписание: Вторник, суббота
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
🚗 На машине
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С
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    большой любовью к своему краю Ярослав построил экскурсию. Мы узнали очень много интересного и сами влюбились в Карелию. Большое спасибо, Ярослав! Если кто-то ещё не побывал у Ярослава на экскурсия, то мы очень советуем побывать. На следующий год обязательно посетил ещё экскурсии с Ярославом!

    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещалБыли на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
  • Ю
    Юрий
    29 мая 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Впечатления самые положительные. На протяжении всей экскурсии Ярослав в непринужденной манере рассказывал о Карелии, разносторонне раскрыл её историю, уникальность края,
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    основываясь на собственных наблюдениях, исследованиях научных фактов и народных поверий. Получили очень интересную и разнообразную информацию. Маршрут построен великолепно!! Автобус комфортный, по ходу движения рассказ не прекращался. Однозначно рекомендую Ярослава. Огромное спасибо!

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
    Надежде огромное спасибо за экскурсию! Настолько все продумано было в нашем маршруте, все доступно, информативно, интересно,познавательно! Рекомендуем к посещению в душевной атмосфере)))
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
    Экскурсия супер, все остались очень довольны. Спасибо огромное!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
    Экскурсия очень понравилась. Ярослав - отличный рассказчик, виды открываются чудесные, погода благоволила. Маршрут выстроен отменно, особенно увлекла добыча гранатов:) вкусный и сытный обед тоже пригодился. Большое спасибо!
  • т
    татьяна
    23 мая 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Шикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек с прекрасным чувством юмора. Настолько
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    непринужненная подача информации, что 8 часов пролетели незаметно. Завозили на обед, что тоже немаловажно, не заморачиваться на эту тему. Очень жаль, что приезжали всего на 2 дня-ездила бы и ездила с Ярославом по всем его маршрутам. Советую всем!

    Шикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек сШикарная экскурсия! Вечно всем недовольный 10летний ребёнок был в полном восторге! Гид Ярослав -великолепен. Человек с
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
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    тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤

    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
  • К
    Кирилл
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Гора Хийденвуори»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
  2. В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
  3. Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
  4. Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
  5. Лешего бояться - Карелию не видать
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Гора Хийденвуори" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 940 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 896 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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