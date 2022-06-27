Для многих путешественников Сортавала — перевалочный пункт, с которого дальше отправляются по живописным маршрутам Карелии. Моя задача — показать, что наш город более чем достоин внимания. На улочках со старинной застройкой я расскажу, как наследие трех стран сформировало особый сортавальский облик и дух, раскрою северные легенды и помогу ощутить обаяние города.

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Описание

Что вас ожидает

«История — это фонарь в будущее, который светит из прошлого» (В. О. Ключевский)

Путешествие по городу начнется от пристани. Я расскажу, как история трех стран — России, Швеции, Финляндии — повлияла на становление и развитие Сортавала. Вы увидите крупнейший остров Ладожского озера и узнаете, почему его название переводят как «Греческий остров». Гуляя по самым старым улочкам города, обсудим, почему все площади в городе треугольные. Также я познакомлю вас с легендой о выборе места основания города. И подскажу, как правильно загадать желание у нашего волшебного камня.

«Архитектура — музыка, застывшая в камне» (И. Гете)

На примере знаковых зданий города вы научитесь различать архитектурные стили начала прошлого века. Задержимся у построек Уно Ульберга и попробуем разглядеть в современном здании Сеурахуоне первоначальный вариант, в котором увидел гостиницу Николай Рерих. Кроме того, я объясню, как памятник Рунопевцу связан с Атлантами Эрмитажа и самым популярным памятником Финляндии. Вместе мы прочитаем знаки старинных зданий. И послушаем сортавальскую музыку, застывшую в камне.

Сордавала-Сердоболь-Сортавала

Как перевести название города на современный язык? Что обозначает старое русское название города — Сердоболь? Можно ли склонять современное название? Как легенды объясняют происхождение имен города? На эти и другие вопросы я отвечу во время нашей прогулки.

Если захотите, завершим экскурсию в выставочном зале К. А. Гоголева, где представлено уникальное собрание деревянных картин.

Расширенная версия программы

Возможно продолжить прогулку по городу. Я покажу здания мужского лицея и женской школы, а также предложу подняться на гору Кухавуори, где вы полюбуетесь панорамами окрестностей и разгадаете секрет местного ангела.

Организационные детали