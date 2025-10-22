Окунитесь в мир первозданной природы Ладожских шхер на комфортабельном катере.
Во время путешествия вы увидите дачу Винтера, церковь Николая Чудотворца и остановитесь на острове Хонкасало для прогулки по древним скалам.
Уникальная возможность насладиться видами Ладожского озера и, возможно, встретить ладожскую кольчатую нерпу. Путешествие безопасно и комфортно, с лицензированным капитаном и страховкой для всех пассажиров
Во время путешествия вы увидите дачу Винтера, церковь Николая Чудотворца и остановитесь на острове Хонкасало для прогулки по древним скалам.
Уникальная возможность насладиться видами Ладожского озера и, возможно, встретить ладожскую кольчатую нерпу. Путешествие безопасно и комфортно, с лицензированным капитаном и страховкой для всех пассажиров
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортабельный катер
- 🌿 Величественные Ладожские шхеры
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌄 Прогулка по древним скалам
- 🐟 Возможность увидеть нерпу
Что можно увидеть
- Церковь Николая Чудотворца
- Дача Густава Винтера
Описание водной прогулки
На прогулку мы отправимся из центра старинного города Сортавала:
- Пройдём мимо церкви Николая Чудотворца — подворья Валаамского монастыря
- Посетим береговую линию крупнейшего острова Ладоги — Риеккалансаари
- Остановимся возле дачи доктора Густава Винтера — блестящего врача и общественного деятеля 19 века
- Оценим величие отвесных скал острова Хавус, уходящих вглубь озера
- Посмотрим на Ладожское море (открытую Ладогу) возле островов Кивисаари и Лайвасаари
- Высадимся на острове Хонкасало для прогулки по древним скалам. Поднимемся на обзорную гору Вахтимяки, откуда открывается головокружительный вид на Ладожские шхеры, усеянные островками бухты и изрезанные скалами берега
- Вернёмся обратно вдоль островов, что веками хранят свою первозданность
По пути и во время остановок на воде капитан познакомит вас с островами и обитателями Ладожского озера. Если улыбнётся удача, вы увидите ладожскую кольчатую нерпу — уникального обитателя нашего края.
Организационные детали
- Прогулка проходит на лицензированном комфортабельном катере, укомплектованном спасательными средствами (жилеты всех размеров, круги, плоты), все пассажиры застрахованы. Продолжительность поездки — 2 часа, остановка на острове Хонкасало — 30 минут
- На судно вы можете взять с собой напитки и еду. Во время остановки на острове можно организовать пикник
- К месту посадки нужно подойти не позднее чем за 15 минут до отправления. Катера отправляются строго по расписанию
- Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел.
- Вас будет сопровождать дипломированный капитан из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети от 3 - 9 лет
|1500 ₽
|Дети до 2 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 157 туристов
Дорогие гости нашего города, приглашаю вас на незабываемую прогулку на катере по Ладожским шхерам и на святой о. Валаам. Путешествуя с нами, вы получаете безопасность, комфорт и море незабываемых эмоций!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
22 окт 2025
Прекрасная прогулка по Ладоге, спасибо за возможность увидеть своими глазами такую красоту!
Е
Елизавета
3 авг 2025
Отличная, комфортная, интересная поездка! Рекомендую 👍🏼
Потрясающие виды!
Потрясающие виды!
У
Ульяна
24 июл 2025
Все понравилось! Рады, что выбрали вас!
Марина
6 июл 2025
Понравилась поездка! Приятный капитан Владимир (если правильно имя запомнила) прокатил с ветерком, рассказал про окрестности. Повезло с погодой, поэтому в полной мере насладились красотами шхер. Катер чистый, со спасательными жилетами. Рекомендую!
Спиридонов
28 июн 2025
Удобный катер,все прошло без задержек. Плавание по значимым местам по зоду двидения высадка на остров,все прошло здорово,спасибо! Атмосферу Ладоги и её шхер мы почувствовали!
А
Анна
25 июн 2025
В день нашей экскурсии была прекрасная погода, были волны, а от этого еще интереснее.
Виды очень красивые.
Инструкции, тайминг - все четко.
Не хватило информационного сопровождения на судне, хотя бы аудиогида.
Виды очень красивые.
Инструкции, тайминг - все четко.
Не хватило информационного сопровождения на судне, хотя бы аудиогида.
Т
Татарникова
15 июн 2025
Экскурсия супер! Мы остались довольны, советую)
И
Ирина
25 мая 2025
Хотели сказать Андрею большое спасибо за прогулку по Ладожским шхерам. Очень чистый и удобный катер. Андрей все рассказал, провел замечательную экскурсию. Очень аккуратно управлял катером. Даже показал нерпу, когда она отдыхала на камнях. Экскурсией очень довольны! Спасибо!
S
Stacy
22 мая 2025
Огромное спасибо за отличную прогулку по ладожским шхерам! Я осталась довольна, рекомендую!
Н
Наталья
23 апр 2025
22 апреля ездили с сыном на прогулку по ладожским шхерам. Всё понравилось и соответствует описанию. Катер новый и комфортный! Думали что будет прохладно, но ошибались катер теплый есть печка а
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Ладожские фьорды - на катере из Сортавалы
Насладитесь уникальной природой Ладожских шхер, проплывая вдоль скал и фьордов. Поднимитесь на вершину Вяхтимяки и откройте для себя красоту Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
Путешествие на аэролодке по Ладожскому озеру - это захватывающее приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В Сортавала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.