при остановках и на тихом ходу выходили на открытую палубу для осмотра и фото красот. Капитан при остановках рассказывал очень много интересных фактов про Ладогу и историю приладожья. А когда увидели ладожскую нерпу их было несколько на небольшом камне все были в восторге особенно дети они нам позировали и подпустили достаточно близко. Проблем никаких не было и с погодой повезло. Насладились чудесными видами отвесных скал покрытых разными видами мхов и лишайников и поездкой с ветерком катер достаточно быстро набирает скорость! При прогулке на острове Хонкасало поднялись на обзорную скалу с которой очень красивые виды на открытую Ладогу и близ лежащие гранитные острова. Карельскую природу не описать словами её надо видеть. Ну а так всё было отлично! Спасибо организаторам и нашему капитану Андрею, рекомендую!