5.5 часов
Водная прогулка
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной прогулке в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 15:00
7 авг в 09:00
4 800₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
В трендеВалаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам. Прогулка на катере, легенды от гида и три часа на святом острове
Начало: Причал рядом с Гостиницей Пийпун Пиха в Сортавала
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 08:00
7 авг в 15:00
4 800₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 800₽ за человека
5.5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 августа 2024Добрый день. Нам очень понравилась прогулка на катере. Вместимость 10 человек и капитан. Катер новый, снабжён спасательными жилетами,плотами и кругами.
- ИИлья4 августа 2024Красивый маршрут по поражающему воображение Ладожскому озеру. Интересный рассказ про историю Валаама цепляет за душу. Огромное спасибо Сергею за этот тур!
- ТТатьяна4 августа 2024Путешествие на Валаам и по Ладожским шхерам очень понравилось! Организация экскурсии отличная. Мы заранее получили подробную информацию и смогли задать
- ССофья3 августа 2024Нам экскурсия очень понравилась! Эмоции не передать словами - это надо увидеть)
- РРочева3 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Отличная организация и прекрасный гид!
- ЕЕкатерина3 августа 2024Все отлично.
- ММария3 августа 2024Очень понравилось! Были впервые, хотелось охватить побольше, поэтому решили совместить поездку на Валаам и Ладожские шхеры. Остались довольны решением. Наш
- ЕЕгор2 августа 2024Прекрасная водная прогулка. Кэп общительный, знает свое дело.
- ООльга2 августа 2024Очень комфортно, рекомендую!
- ООльга2 августа 2024Комфортное судно, доброжелательный, любознательный и обходительный капитан Юрий. Места изумительные,есть смысл остаться на Валааме на пару дней. Шхеры завораживают. Спасибо за поездку
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Однодневные»
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