Однодневные – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Сортавале, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
248 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной прогулке в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 15:00
7 авг в 09:00
4 800 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
62 отзыва
6 часов
Водная прогулка
В тренде
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам. Прогулка на катере, легенды от гида и три часа на святом острове
Начало: Причал рядом с Гостиницей Пийпун Пиха в Сортавала
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 08:00
7 авг в 15:00
4 800 за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
На катере
28 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 800 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
141 отзыв
5.5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 августа 2024
    Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
    Добрый день. Нам очень понравилась прогулка на катере. Вместимость 10 человек и капитан. Катер новый, снабжён спасательными жилетами,плотами и кругами.
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    Безопасность самое главное. С нами был ребенок пяти лет. Для него также нашелся спасательный жилет. Сидения мягкие и удобные. Экскурсия заняла 6 часов. Три часа на Валааме, по часу туда и обратно на дорогу и полчаса на Национальный парк. У нас был капитан Роман. Роман все доступно и интересно рассказал. Билеты бронировали заранее. Также оплачивали заранее посещение Национального парка. А посещение Валаама на месте. Трёх часов было достаточно для Валаама. С погодой нам повезло. На Валаам лучше брать с собой наличку.

  • И
    Илья
    4 августа 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Красивый маршрут по поражающему воображение Ладожскому озеру. Интересный рассказ про историю Валаама цепляет за душу. Огромное спасибо Сергею за этот тур!
    Красивый маршрут по поражающему воображение Ладожскому озеруКрасивый маршрут по поражающему воображение Ладожскому озеру
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Путешествие на Валаам и по Ладожским шхерам очень понравилось! Организация экскурсии отличная. Мы заранее получили подробную информацию и смогли задать
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    вопросы Юлии. Катер новый и комфортный. Капитан Илья мастер своего дела и отличный гид. Рассказал и показал нам много всего интересного. Помог с организацией экскурсии по Валааму, нам не пришлось стоять в очереди. Благодаря Илье мы смогли максимально много посмотреть за ограниченное время посещения острова. Ребята большие молодцы! Прислушивайтесь к их советам и получите максимум информации и впечатлений))

    Путешествие на Валаам и по Ладожским шхерам очень понравилось! Организация экскурсии отличная. Мы заранее получили подробнуюПутешествие на Валаам и по Ладожским шхерам очень понравилось! Организация экскурсии отличная. Мы заранее получили подробнуюПутешествие на Валаам и по Ладожским шхерам очень понравилось! Организация экскурсии отличная. Мы заранее получили подробнуюПутешествие на Валаам и по Ладожским шхерам очень понравилось! Организация экскурсии отличная. Мы заранее получили подробную
  • С
    Софья
    3 августа 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Нам экскурсия очень понравилась! Эмоции не передать словами - это надо увидеть)
  • Р
    Рочева
    3 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень понравилась экскурсия! Отличная организация и прекрасный гид!
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
    Все отлично.
  • М
    Мария
    3 августа 2024
    Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
    Очень понравилось! Были впервые, хотелось охватить побольше, поэтому решили совместить поездку на Валаам и Ладожские шхеры. Остались довольны решением. Наш
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    капитан, Юрий, очень интересно рассказывал историю Валаама и островов, пока мы шли до архипелага и к шхерам. Дал дельные советы по посещению Валаама, которыми мы с удовольствием воспользовались. Спасибо.

    Очень понравилось! Были впервые, хотелось охватить побольше, поэтому решили совместить поездку на Валаам и Ладожские шхерыОчень понравилось! Были впервые, хотелось охватить побольше, поэтому решили совместить поездку на Валаам и Ладожские шхерыОчень понравилось! Были впервые, хотелось охватить побольше, поэтому решили совместить поездку на Валаам и Ладожские шхерыОчень понравилось! Были впервые, хотелось охватить побольше, поэтому решили совместить поездку на Валаам и Ладожские шхерыОчень понравилось! Были впервые, хотелось охватить побольше, поэтому решили совместить поездку на Валаам и Ладожские шхеры
  • Е
    Егор
    2 августа 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Прекрасная водная прогулка. Кэп общительный, знает свое дело.
    Прекрасная водная прогулка. Кэп общительный, знает свое дело
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень комфортно, рекомендую!
    Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
    Комфортное судно, доброжелательный, любознательный и обходительный капитан Юрий. Места изумительные,есть смысл остаться на Валааме на пару дней. Шхеры завораживают. Спасибо за поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
  2. Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
  3. Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
  4. Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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