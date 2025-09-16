Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Самый высокий водопад Северного Приладожья ждёт вас.



Необычайной красоты, спрятанный глубоко в лесу, доступен только для избранных, тех, кто любит природу, тишину и способен оценить его великолепие и величие. Мы доставим вас в любое время года на нашем высокопроходимом болотоходе. 4.4 5 отзывов

Описание экскурсии Самый высокий водопад Северного Приладожья Вы увидите спрятанный глубоко в лесу самый высокий водопад Приладожья — Юканкоски, он же Белые Мосты. Дорога до него непростая, особенно в межсезонье, но именно в это время водопад заслуживает особого внимания, мощные потоки воды падают с 19 метров высоты, полностью забирая ваше внимание и оставаясь в вашем сердце. Мы доставим вас в любое время года на нашем высокопроходимом болотоходе. Водопад находится в лесу и дорога к нему оставляет желать лучшего, а в межсезонье бывает, что на машинах не проехать. Поэтому мы предлагаем вам прокатиться на болотоходе. Этот вид транспорта не только пройдёт там, где застрянет любая машина, он ещё и порадует вас своей маневренностью и экзотичностью. Фото на фоне нашего четырёхколесного друга точно займёт одно из лучших мест в коллекции фотографий с видами Карелии.

Что включено Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Дер. Леппясилта Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.