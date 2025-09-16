Самый высокий водопад Северного Приладожья ждёт вас.
Необычайной красоты, спрятанный глубоко в лесу, доступен только для избранных, тех, кто любит природу, тишину и способен оценить его великолепие и величие. Мы доставим вас в любое время года на нашем высокопроходимом болотоходе.
Необычайной красоты, спрятанный глубоко в лесу, доступен только для избранных, тех, кто любит природу, тишину и способен оценить его великолепие и величие. Мы доставим вас в любое время года на нашем высокопроходимом болотоходе.
Описание экскурсииСамый высокий водопад Северного Приладожья Вы увидите спрятанный глубоко в лесу самый высокий водопад Приладожья — Юканкоски, он же Белые Мосты. Дорога до него непростая, особенно в межсезонье, но именно в это время водопад заслуживает особого внимания, мощные потоки воды падают с 19 метров высоты, полностью забирая ваше внимание и оставаясь в вашем сердце. Мы доставим вас в любое время года на нашем высокопроходимом болотоходе. Водопад находится в лесу и дорога к нему оставляет желать лучшего, а в межсезонье бывает, что на машинах не проехать. Поэтому мы предлагаем вам прокатиться на болотоходе. Этот вид транспорта не только пройдёт там, где застрянет любая машина, он ещё и порадует вас своей маневренностью и экзотичностью. Фото на фоне нашего четырёхколесного друга точно займёт одно из лучших мест в коллекции фотографий с видами Карелии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дер. Леппясилта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
16 сен 2025
Э
Эл
31 авг 2025
Прекрасный экскурсовод Олег. Удобная поездка на болотоходе. И прекрасные водопады. Непременно вернемся еще и воспользуемся услугами Олега
Г
Геннадий
29 июл 2025
Водопад прекрасен, но полюбоваться им не хватило времени. Нам на осмотр дали 20 минут. Это ооочень мало. При этом, экскурсия началась на полчаса раньше з
Оговоренного времени. Ни искупаться, ни покататься там на аттракционе, конечно, мы не успели. Так что я недоволен очень. А вездеход классный и водитель замечательный. Спасибо ему огромное.
Оговоренного времени. Ни искупаться, ни покататься там на аттракционе, конечно, мы не успели. Так что я недоволен очень. А вездеход классный и водитель замечательный. Спасибо ему огромное.
С
Светлана
17 июл 2025
Мы увидели прекрасную природу, водопады цвета колы.
И конечно же незабываемые впечатления от поездки к водопадам Белые мосты на болотоходе.
Олег с ветерком, но аккуратно провез нас с дочкой, рассказал много интересного. Впечатления останутся на долго и только положительные.
Благодарю Ларису и Олега за экскурсию.
И конечно же незабываемые впечатления от поездки к водопадам Белые мосты на болотоходе.
Олег с ветерком, но аккуратно провез нас с дочкой, рассказал много интересного. Впечатления останутся на долго и только положительные.
Благодарю Ларису и Олега за экскурсию.
К
К.
29 июн 2025
Прекрасная неутомительная экскурсия. Очень интересный рассказ гида Сергея про водопад и историю этих мест. Ну и, конечно, поездка на болотоходе - прямо вау эффект). Очень рекомендуем эту экскурсию.
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Групповая
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:15
15 ноя в 09:15
17 ноя в 09:15
3350 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Очутиться в зимней сказке и очароваться дикой природой Русского Севера
Начало: В районе д. Леппясилта
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:30
14 ноя в 10:30
16 ноя в 10:30
3350 ₽ за человека