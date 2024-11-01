Один день в Карелии - это возможность посетить ключевые достопримечательности Сортавалы. Начните путешествие на станции "Сортавала-центр", откуда отправитесь к водопадам Ахинкоски и в горный парк "Рускеала". По дороге полюбуйтесь видами залива Кирьявалахти и попробуйте карельскую кухню. Завершите день в Музее морошки, где вас ждёт дегустация традиционного варенья и иван-чая. Это уникальный шанс увидеть Карелию за один день

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся на станции «Сортавала-центр». Мы посмотрим, как с громким гудком прибывает и отправляется в путь старинный паровоз, который идёт в горный парк «Рускеала». На вашем авто отправимся туда же.

По пути сделаем остановку на водопадах Ахинкоски: пройдём над бурными потоками воды и увидим места, где снимали фильмы, в том числе «А зори здесь тихие…».

Посетим горный парк «Рускеала» с прекрасными видами Мраморного каньона и множеством активных развлечений. Вы можете самостоятельно погулять по парку или пройти в моей компании «Дорогой горных мастеров» (экскурсия по наземной части парка с рассказом о его объектах. Включает Мраморный каньон, провал Мраморное сердце и Итальянский карьер).

Дальше мы отправимся на северный полюс… Ладоги. Проедем по серпантину вдоль сверкающего залива Кирьявалахти. А затем пройдём по Северной Фиваиде и увидим копии деревянных церквей Карелии.

На обед заедем в кафе, где вы попробуете лохикейто — уху из форели на сливках. Или вы предпочтёте обед в лютеранской церкви?

Посетим древнее городище Паасо на обратном пути (по желанию).

Завершим путешествие в Музее морошки, где вы продегустируете варенье по традиционным рецептам и карельский иван-чай.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем авто. В стоимость включены только услуги гида.

Дополнительные расходы