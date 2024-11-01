Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто

Проведите день в Карелии, посетив водопады Ахинкоски и горный парк Рускеала. Насладитесь местной кухней и красотами природы
Один день в Карелии - это возможность посетить ключевые достопримечательности Сортавалы.

Начните путешествие на станции "Сортавала-центр", откуда отправитесь к водопадам Ахинкоски и в горный парк "Рускеала". По дороге полюбуйтесь видами залива Кирьявалахти и попробуйте карельскую кухню. Завершите день в Музее морошки, где вас ждёт дегустация традиционного варенья и иван-чая. Это уникальный шанс увидеть Карелию за один день
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство путешествия на собственном авто
  • 🌲 Уникальные природные ландшафты
  • 🏞️ Посещение знаменитого Мраморного каньона
  • 🍲 Дегустация карельской кухни
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Ближайшие даты:
15
фев19
фев21
фев22
фев23
фев24
фев25
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Водопады Ахинкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Мраморный каньон
  • Музей морошки

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся на станции «Сортавала-центр». Мы посмотрим, как с громким гудком прибывает и отправляется в путь старинный паровоз, который идёт в горный парк «Рускеала». На вашем авто отправимся туда же.

По пути сделаем остановку на водопадах Ахинкоски: пройдём над бурными потоками воды и увидим места, где снимали фильмы, в том числе «А зори здесь тихие…».

Посетим горный парк «Рускеала» с прекрасными видами Мраморного каньона и множеством активных развлечений. Вы можете самостоятельно погулять по парку или пройти в моей компании «Дорогой горных мастеров» (экскурсия по наземной части парка с рассказом о его объектах. Включает Мраморный каньон, провал Мраморное сердце и Итальянский карьер).

Дальше мы отправимся на северный полюс… Ладоги. Проедем по серпантину вдоль сверкающего залива Кирьявалахти. А затем пройдём по Северной Фиваиде и увидим копии деревянных церквей Карелии.

На обед заедем в кафе, где вы попробуете лохикейто — уху из форели на сливках. Или вы предпочтёте обед в лютеранской церкви?

Посетим древнее городище Паасо на обратном пути (по желанию).

Завершим путешествие в Музее морошки, где вы продегустируете варенье по традиционным рецептам и карельский иван-чай.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем авто. В стоимость включены только услуги гида.

Дополнительные расходы

  • Вход на водопады — 400 ₽ за чел.
  • Вход в горный парк «Рускеала» — 600 ₽ за чел.
    Для льготных категорий (школьники, студенты, 60+) все билеты на 100 ₽ дешевле.
  • Индивидуальная экскурсия по парку «Дорогой горных мастеров» (по желанию) — 850 ₽
  • Обед
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: + 1000 ₽ за каждого дополнительного

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
1 ноя 2024
Спасибо большое Елене за экскурсию
и содержательный рассказ. Мы
успели очень многое посмотреть и
узнать о Карелии, местных жителях,
традициях и привычках. Елена
показала нам отличные магазины с
сувенирами. Кроме того поделилась
контактами капитана катера, который
провел для нас экскурсию на шхеры
по очень выгодной цене. Спасибо!

Похожие экскурсии из Сортавалы

Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
На машине
28 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рускеала и окрестности
Погрузитесь в волшебство Карелии: от мраморного каньона Рускеала до водопадов Тохмайоки и уникального Сада камней
17 фев в 10:00
18 фев в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
На машине
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: добыча гранатов и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Сортавала, фонтан, площадь Кирова
Сегодня в 11:00
17 фев в 12:00
5200 за человека
Поездка в горный парк Рускеала
На автобусе
131 отзыв
9 часов
Групповая
Лучший выбор
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
23 фев в 08:30
2 мар в 08:30
3350 за человека