Начните путешествие на станции "Сортавала-центр", откуда отправитесь к водопадам Ахинкоски и в горный парк "Рускеала". По дороге полюбуйтесь видами залива Кирьявалахти и попробуйте карельскую кухню. Завершите день в Музее морошки, где вас ждёт дегустация традиционного варенья и иван-чая. Это уникальный шанс увидеть Карелию за один день
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство путешествия на собственном авто
- 🌲 Уникальные природные ландшафты
- 🏞️ Посещение знаменитого Мраморного каньона
- 🍲 Дегустация карельской кухни
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
Что можно увидеть
- Водопады Ахинкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Музей морошки
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся на станции «Сортавала-центр». Мы посмотрим, как с громким гудком прибывает и отправляется в путь старинный паровоз, который идёт в горный парк «Рускеала». На вашем авто отправимся туда же.
По пути сделаем остановку на водопадах Ахинкоски: пройдём над бурными потоками воды и увидим места, где снимали фильмы, в том числе «А зори здесь тихие…».
Посетим горный парк «Рускеала» с прекрасными видами Мраморного каньона и множеством активных развлечений. Вы можете самостоятельно погулять по парку или пройти в моей компании «Дорогой горных мастеров» (экскурсия по наземной части парка с рассказом о его объектах. Включает Мраморный каньон, провал Мраморное сердце и Итальянский карьер).
Дальше мы отправимся на северный полюс… Ладоги. Проедем по серпантину вдоль сверкающего залива Кирьявалахти. А затем пройдём по Северной Фиваиде и увидим копии деревянных церквей Карелии.
На обед заедем в кафе, где вы попробуете лохикейто — уху из форели на сливках. Или вы предпочтёте обед в лютеранской церкви?
Посетим древнее городище Паасо на обратном пути (по желанию).
Завершим путешествие в Музее морошки, где вы продегустируете варенье по традиционным рецептам и карельский иван-чай.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем авто. В стоимость включены только услуги гида.
Дополнительные расходы
- Вход на водопады — 400 ₽ за чел.
- Вход в горный парк «Рускеала» — 600 ₽ за чел.
Для льготных категорий (школьники, студенты, 60+) все билеты на 100 ₽ дешевле.
- Индивидуальная экскурсия по парку «Дорогой горных мастеров» (по желанию) — 850 ₽
- Обед
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: + 1000 ₽ за каждого дополнительного
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
и содержательный рассказ. Мы
успели очень многое посмотреть и
узнать о Карелии, местных жителях,
традициях и привычках. Елена
показала нам отличные магазины с
сувенирами. Кроме того поделилась
контактами капитана катера, который
провел для нас экскурсию на шхеры
по очень выгодной цене. Спасибо!