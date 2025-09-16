Карелия завораживает.
Белоснежные сосны, обледеневшие водопады, живописные скалы… Вы попадёте в сказочный зимний лес и увидите водопады, закованные толщами льда. В дороге вас ждут рассказы об истории края и местном быте — от военных лет до современности.
Белоснежные сосны, обледеневшие водопады, живописные скалы… Вы попадёте в сказочный зимний лес и увидите водопады, закованные толщами льда. В дороге вас ждут рассказы об истории края и местном быте — от военных лет до современности.
Описание экскурсии
На комфортабельном внедорожнике мы встретим вас в деревне Леппясилта. Отсюда начнётся наше путешествие. Часть пути преодолеем на авто, часть — пешком. Вы насладитесь дикой природой, послушаете об укладе жизни местного населения. Узнаете, как возникли названия водопадов и что они означают.
Мы посетим самый высокий водопад в Карелии — Юканкоски (Белые мосты). И погуляем по территории водопада Койриноя, который по праву считается самым красивым в Северном Приладожье. Они полноводны весной и поздней осенью, но и зимой не менее великолепны. Ведь струящаяся вода закована толщами льда!
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет с базовым уровнем физической подготовки. Часть пути проедем на внедорожнике, часть — пройдём пешком (2-3 км в одну сторону)
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно (50 км от Сортавалы). Можно доехать на личном автомобиле или такси — около 3500 ₽ в обе стороны. При необходимости предоставим трансфер — подробности в переписке
- С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе д. Леппясилта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Олег — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 5679 туристов
Мы команда гидов — коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Приладожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
16 сен 2025
Экскурсия свелась к трансферу туда и обратно. На все про все ушло 1,5 часа. Если учесть что место доступно для самостоятельного посещения то "деньги на ветер". Да и "чай с печеньками" оказался только на бумаге. Водопад производит среднее впечатление (понятное дело осень). Три звезды поставил только за то, что водопад все-таки был, да и вездеход с большими колесами тоже.
Лариса и Олег
Ответ организатора:
Александр, нам жаль, что у Вас осталось такое впечатление от поездки. К сожалению, в тот день мы не могли вас
Н
Наталья
15 сен 2025
Замечательная прогулка. Мы были все в восторге, особенно от вездехода, на котором удалось прокатиться, бодро проходя все буераки.
Водопады шикарные. Вокруг тишина и только гул быстропадающей воды, ударяющейся об огромные булыжники. Большое спасибо Олегу за новые впечатления!!!
Водопады шикарные. Вокруг тишина и только гул быстропадающей воды, ударяющейся об огромные булыжники. Большое спасибо Олегу за новые впечатления!!!
Оксана
5 авг 2025
Это было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-то необычном. Дорога нелегкая, но веселая. К тому же наш гид сам так радовался поездке, что поневоле заражал своим настроением. Водопады чудесные, дикие, без всяких ограждений, мостиков над ними и - нам повезло - без толпы народу. Но хотелось бы побольше времени погулять, помедитировать, искупаться.
О
Ольга
22 фев 2025
Лариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятые виды водопадов скованных льдом! Неописуемая красота! И чашечка горячего чая после прогулки была очень кстати! Лариса, спасибо! Однозначно рекомендую!
Алена
3 фев 2025
Сказочное приключение в волшебной Карелии, так можно охарактеризовать день, проведенный с Ларисой и Олегом. Нас забрали утром из Сартавала. *(трансфер был за отдельную стоимость) и повезли знакомится с изяществом зимней
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Групповая
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:30
14 ноя в 10:30
16 ноя в 10:30
3350 ₽ за человека
Водная прогулка
Скалистое ожерелье Приладожья
Погрузитесь в мир природы на катере из Сортавалы. Величественные шхеры, дача Винтера и церковь Николая Чудотворца ждут вас
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Приладожье: первозданная красота карельской природы
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
9350 ₽ за всё до 4 чел.