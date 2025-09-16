Карелия завораживает. Белоснежные сосны, обледеневшие водопады, живописные скалы… Вы попадёте в сказочный зимний лес и увидите водопады, закованные толщами льда. В дороге вас ждут рассказы об истории края и местном быте — от военных лет до современности.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

На комфортабельном внедорожнике мы встретим вас в деревне Леппясилта. Отсюда начнётся наше путешествие. Часть пути преодолеем на авто, часть — пешком. Вы насладитесь дикой природой, послушаете об укладе жизни местного населения. Узнаете, как возникли названия водопадов и что они означают.

Мы посетим самый высокий водопад в Карелии — Юканкоски (Белые мосты). И погуляем по территории водопада Койриноя, который по праву считается самым красивым в Северном Приладожье. Они полноводны весной и поздней осенью, но и зимой не менее великолепны. Ведь струящаяся вода закована толщами льда!

Организационные детали