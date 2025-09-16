Мои заказы

Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы

Очутиться в зимней сказке и очароваться дикой природой Русского Севера
Карелия завораживает.

Белоснежные сосны, обледеневшие водопады, живописные скалы… Вы попадёте в сказочный зимний лес и увидите водопады, закованные толщами льда. В дороге вас ждут рассказы об истории края и местном быте — от военных лет до современности.
4.6
5 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

На комфортабельном внедорожнике мы встретим вас в деревне Леппясилта. Отсюда начнётся наше путешествие. Часть пути преодолеем на авто, часть — пешком. Вы насладитесь дикой природой, послушаете об укладе жизни местного населения. Узнаете, как возникли названия водопадов и что они означают.

Мы посетим самый высокий водопад в Карелии — Юканкоски (Белые мосты). И погуляем по территории водопада Койриноя, который по праву считается самым красивым в Северном Приладожье. Они полноводны весной и поздней осенью, но и зимой не менее великолепны. Ведь струящаяся вода закована толщами льда!

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет с базовым уровнем физической подготовки. Часть пути проедем на внедорожнике, часть — пройдём пешком (2-3 км в одну сторону)
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно (50 км от Сортавалы). Можно доехать на личном автомобиле или такси — около 3500 ₽ в обе стороны. При необходимости предоставим трансфер — подробности в переписке
  • С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе д. Леппясилта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Олег
Лариса и Олег — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 5679 туристов
Мы команда гидов — коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Приладожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
А
Александр
16 сен 2025
Экскурсия свелась к трансферу туда и обратно. На все про все ушло 1,5 часа. Если учесть что место доступно для самостоятельного посещения то "деньги на ветер". Да и "чай с печеньками" оказался только на бумаге. Водопад производит среднее впечатление (понятное дело осень). Три звезды поставил только за то, что водопад все-таки был, да и вездеход с большими колесами тоже.
Лариса и Олег
Лариса и Олег
Ответ организатора:
Александр, нам жаль, что у Вас осталось такое впечатление от поездки. К сожалению, в тот день мы не могли вас
читать дальше

покатать из-за срочного отъезда, в связи с которым пришлось доверить вас в надежные руки. Теперь будем знать, что это, к сожалению, не всегда лучший вариант.

По поводу 1,5 ч: мы поехали назад лишь после того, как вы завершили прогулку. В этом мы вас не торопили:)

Чай с печеньем - наш бонус, приготовлением которого мы занимаемся в случае, когда наши гости идут пешком 2-3 км в одну сторону и обратно, как и написано в объявлении. Вас же мы привезли к самим водопадам, соответственно, времени ушло меньше, как и ваших усилий:)

На машине, если её не жалко, проехать, конечно же, можно.
А чтобы избежать разочарований, мы рекомендуем перед бронью экскурсии уделять больше внимания ознакомлению с информацией о месте, которое вы собираетесь посетить.

Приглашаем вас смотреть водопады в апреле-мае. Уверены, что в это время они вам уж точно понравятся!:)

Н
Наталья
15 сен 2025
Замечательная прогулка. Мы были все в восторге, особенно от вездехода, на котором удалось прокатиться, бодро проходя все буераки.
Водопады шикарные. Вокруг тишина и только гул быстропадающей воды, ударяющейся об огромные булыжники. Большое спасибо Олегу за новые впечатления!!!
Оксана
Оксана
5 авг 2025
Это было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-то необычном. Дорога нелегкая, но веселая. К тому же наш гид сам так радовался поездке, что поневоле заражал своим настроением. Водопады чудесные, дикие, без всяких ограждений, мостиков над ними и - нам повезло - без толпы народу. Но хотелось бы побольше времени погулять, помедитировать, искупаться.
О
Ольга
22 фев 2025
Лариса, Олег, спасибо за очень живописную экскурсию на водопады! Места очень красивые, зимой просто не вероятые виды водопадов скованных льдом! Неописуемая красота! И чашечка горячего чая после прогулки была очень кстати! Лариса, спасибо! Однозначно рекомендую!
Алена
Алена
3 фев 2025
Сказочное приключение в волшебной Карелии, так можно охарактеризовать день, проведенный с Ларисой и Олегом. Нас забрали утром из Сартавала. *(трансфер был за отдельную стоимость) и повезли знакомится с изяществом зимней
читать дальше

республики. Живописные бело-черные пейзажи мелькали за окном. Красота зимы завораживала.
Первая,посещенная нами локация носит поэтичное название "Белые мосты". Фансмогория цветокрасок из кирпично-рыжей бурлящей воды, белоснежного снега и чёрно-зелёных деревьев. Тишина и спокойствие, лишь изредка нарушаемая полётом птиц. Наши заботливые провожатые подготовили вкусный чай на родниковой воде и печенье.
Подкрепившись, поехали дальше к следующей локации водопаду Койриноя. Мы погуляли по заснеженным деревянным мостикам и вдоволь насладились ледово-снежными природным шоу- зимнего водопада.
Третьей остановкой была небольшая плотина. Тихая,безмятежная река с одной стороны становилась бурным, сметающим всё на своём пути потоком, падающим с высоты. Завораживающее зрелище.
На обратном пути в Сортавалу мы остановились в фермерском хозяйстве" Приладожье",где отведали знаменитые блюда карельской кухни.
Так незаметно наше однодневное путешествие закончилось. Мы мило распрощались с Ларисой и Олегом, влюбившими нас в Карелию!

