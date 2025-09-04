ездили, для них это было что-то около экстрима😁. Красивая местность! Больше всего понравилось добывать и искать гранат - чувствовали себя гномами из сказки немного. Конечно появился соревновательный момент у детей!

Сын очень любит камушки и он выбирал эту экскурсию - остался доволен)) для дочки добыча была сюрпризом и весьма удачным. Нашли как мелкие, так и крупные гранаты💎))

Нас угости очень вкусными домашними калитками и морсом из брусники. Сын проникся, требует теперь узнать рецепты)))

Спасибо за организацию Юлии и за интересную прогулку Сергею! Желаю вам всего самого доброго! 🍀