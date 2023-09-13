Вы познакомитесь с городом Сортавала, посетите горный парк Рускеала, попробуете национальную карельскую кухню.
А еще сможете взять дополнительные экскурсии и сделать путешествие еще интереснее! Тур проводится с 15 сентября по 20 декабря в любой день под запрос для групп от 2 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посещение Регионального Музея Северного Приладожья
08:19 Прибытие в г. Сортавала поездом № 160 В.
Встреча группы на ж/д вокзале.
Трансфер в гостиницу.
Вещи остаются в камере хранения.
08:30 Завтрак в кафе города.
09:30–11:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру г. Сортавала с посещением уникального выставочного зала и мастерской резьбы по дереву художника Кронида Гоголева.
Сортавала — один из древнейших и красивейших городов Карелии, отличающийся своеобразием историко-культурного облика, сформированного тремя государствами: Швецией, Финляндией и Россией.
Город зародился во времена шведского владычества.
Его возрождение и экономическое становление связано с периодом вхождения княжества Финляндского в состав Российской империи, а своего расцвета он достиг, будучи одним из городов Финляндии — суверенного государства.
Сегодня Сортавала имеет статус исторического города, на его территории — 247 памятников культуры.
Город называют архитектурной энциклопедией Финляндии начала ХХ столетия.
Обзорная экскурсия раскроет все страницы этой энциклопедии и ознакомит с творениями финских архитекторов: Э. Сааринена, Ю. Вийсте, У. Улберга, П. Бломстедта, Я. Аренберга и других.
11:10 Посещение Регионального Музея Северного Приладожья.
Обзорная экскурсия по экспозиции музея.
В музее работает главная экспозиция «Каменные ключи Сортавала» (разделы: «Геология и ландшафты», «Горное дело и металлургия», «Этнография и археология», «Архитектура и искусство», «Коммуникации», «Война и политика»), созданная на средства Международного проекта.
В залах Музея также действуют экспозиции «Дом доктора Винтера» и «Печки-лавочки», выставки «Медвежья страна», «Где живет загадка?».
12:30 Обед в кафе города.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение.
Свободное время.
Свободное время или дополнительная экскурсия
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.
В зависимости от времени года классическую программу тура можно дополнить (за доп. плату):
1. В период с мая по октябрь экскурсия «Святыни Древнего Валаама» с поездкой на остров на «Метеоре» или на комфортабельном каютном катере.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, старого братского и игуменского кладбищ.
Обед в монастырской трапезной.
Переход в Никоновскую бухту.
Экскурсия по знаменитым скитам Валаама: Воскресенскому, где в нижнем храме устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме, и Гефсиманскому скиту.
2. В период с мая по октябрь экскурсия по Национальному парку Ладожские шхеры на катерах.
3. В период с июня по октябрь экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»).
Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности — водопада Кивач.
Заезд в местечко Кителя, где вы сможете принять участие в добыче граната альмандина, красного — точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком — камня.
Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память.
4. В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.
Стоимость экскурсий необходимо уточнять при бронировании тура. Оплата за экскурсии производится на месте. Заказ экскурсий производится при заказе тура.
Свободное время или дополнительная экскурсия
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.
В зависимости от времени года классическую программу тура можно дополнить (за доп. плату):
1. В период с мая по октябрь экскурсия «Святыни Древнего Валаама» с поездкой на остров на «Метеоре» или на комфортабельном каютном катере.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, старого братского и игуменского кладбищ.
Обед в монастырской трапезной.
Переход в Никоновскую бухту.
Экскурсия по знаменитым скитам Валаама: Воскресенскому, где в нижнем храме устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме, и Гефсиманскому скиту.
2. В период с мая по октябрь экскурсия по Национальному парку Ладожские шхеры на катерах.
3. В период с июня по октябрь экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»).
Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности — водопада Кивач.
Заезд в местечко Кителя, где вы сможете принять участие в добыче граната альмандина, красного — точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком — камня.
Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память.
4. В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.
Стоимость экскурсий необходимо уточнять при бронировании тура. Оплата за экскурсии производится на месте. Заказ экскурсий производится при заказе тура.
Свободное время или дополнительная экскурсия
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время, отдых.
В зависимости от времени года классическую программу тура можно дополнить (за доп. плату):
1. В период с мая по октябрь экскурсия «Святыни Древнего Валаама» с поездкой на остров на «Метеоре» или на комфортабельном каютном катере.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, старого братского и игуменского кладбищ.
Обед в монастырской трапезной.
Переход в Никоновскую бухту.
Экскурсия по знаменитым скитам Валаама: Воскресенскому, где в нижнем храме устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме, и Гефсиманскому скиту.
2. В период с мая по октябрь экскурсия по Национальному парку Ладожские шхеры на катерах.
3. В период с июня по октябрь экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»).
Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности — водопада Кивач.
Заезд в местечко Кителя, где вы сможете принять участие в добыче граната альмандина, красного — точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком — камня.
Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память.
4. В зависимости от времени года катание на снегоходах или квадроциклах.
Стоимость экскурсий необходимо уточнять при бронировании тура. Оплата за экскурсии производится на месте. Заказ экскурсий производится при заказе тура.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак в ресторане гостиницы, свободное время.
Освобождение номеров.
11:00–11:30 Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).
По дороге остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
11:30–14:30 Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из Рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
За доп. плату возможность посетить экскурсию «Подземная Рускеала» (стоимость узнавать при заказе экскурсии).
Настоящей жемчужиной Карелии в Год экологии стал новый маршрут Горного парка — «Подземное озеро».
Маршрут создан на пересечении тем: географии, геологии, гидрологии, экологии, истории горного дела.
Его длина — около 800 метров.
Состоит он из системы загадочных штолен и большого колонного мраморного зала с таинственным озером.
Это искусственные подземелья, но в них есть и яркая природная составляющая.
Рускеальские штольни и шахты были созданы более ста лет назад финскими мастерами.
Общая длина горных выработок составляла несколько километров (пока исследована лишь малая часть).
Образовавшиеся в результате интенсивной добычи мрамора пустоты напоминают по своим масштабам и эстетике древний храмовый комплекс.
Причём, наполовину он заполнен водой.
С июля по декабрь — это подземное «озеро грёз» (в отвесных мраморных стенах с туманной дымкой и зыбкой поверхностью), а зимой и весной — это «Дворец Снежной Королевы» (с прозрачным ледяным полом и морозными украшениями).
Зимой вода благодаря особому микроклимату превращается в толстый прозрачный лёд, который не тает до июля.
Природа создаёт здесь причудливые сочетания ледяных сталактитов и сталагмитов, прозрачных драпировок.
Возвращение в г. Сортавала.
15:00 Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека с размещением в гостинице «Сеурахуоне»:
- для взрослого с размещением в двухместном номере стандарт — 31 100 руб. /чел.;
- для взрослого при одноместном размещение в номере «стандарт» — 34 800 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет с размещением в двухместном номере стандарт — 30 000 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет при размещении на доп. месте в номере «стандарт» — 25 800 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека с размещением в гостинице «Сортавала»:
- для взрослого с размещением в двухместном/трехместном номере стандарт — 31 900 руб. /чел.;
- для взрослого при одноместном размещение в номере «стандарт» — 32 600 руб. /чел.;
- для детей до 17 лет с размещением в двухместном/трехместном номере стандарт — 30 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» располагается в самом сердце города на берегу Ладоги, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей Сортавала.
Гостям предлагаются одноместные, двухместные номера и номера категории «люкс». Комфортные номера, многие с видом на залив, станут уютным домом для уставших путников.
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в центре г. Сортавала.
В номере две/три односпальные кровати, шкаф, стол, зеркало, стулья 2 шт., тумбы, центральное отопление, противопожарные датчики, Wi-FI, TV.
В ванной комнате: душ, фен, полотенца, шампунь, гель для душа, мыло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: 5 завтраков, 2 обеда
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входная плата в музеи
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Экскурсионный маршрут «Подземная Рускеала»
- Трансферы вне программы
- Место начала и завершения?
- г. Сортавала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная походная одежда, в зависимости от времени года.
- документы;
- предметы личной гигиены;
- фотоаппарат.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях, могут быть отменены поездки на остров Валаам. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.